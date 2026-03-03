O influceriță de 26 de ani a murit în urma unei operații de mărire a sânilor. Ce s-a întâmplat după intervenție

O influenceriță în vârstă de 26 de ani din Brazilia a încetat din viață în urma unor complicații survenite după o operație de augmentare a sânilor.

Influenceriță de 26 ani, moartă după o operație de mărire a sânilor

Derleya Alves, mamă a unui băiat și creator de conținut cu peste 27.000 de urmăritori pe Instagram, a apelat la o operație de mărire a sânilor pe 20 februarie, dar la scurt timp a experimentat dureri abdominale puternice.

Tânăra și-a făcut mai multe analize și alte două operații în care intestinele i-au fost reparate și ovarele extirpate. Cu toate acestea, influencerița a murit pe 28 februarie la Spitalul Municipal din orașul brazilian Maraba.

Daily Mail relatează că echipa medicală a Spitalului Municipal Marabá „a identificat o posibilă anomalie intestinală congenitală care ar fi putut contribui la gravitatea stării ei”.

Nu există suspiciuni de malpraxis medical, dar informațiile despre starea ei înainte de operația estetică, pe lângă cauza decesului, sunt încă în așteptare. Conform unei postări pe Instagram distribuite de agenția locală de știri Carajás Notícias, un raport al biopsiei este așteptat pe 16 martie.

Cum au arătat ultimele zile ale creatoarei de conținut

Sora influenceriței, Jessica, a distribuit o postare pe Instagram pe 2 martie cu un carusel de fotografii cu cele două de-a lungul anilor. În legendă, a scris un mesaj lung în portugheză. Printre altele, și-a numit sora o „femeie minunată” și a spus că îi va fi dor de ea.

„Ai fost și vei fi mereu jumătatea mea, persoana mea preferată din lume”, a scris Jessica în mesajul postat pe rețelele sociale.

Una dintre ultimele postări ale influenceriței pe rețelele de socializare a fost un videoclip cu mama ei ajutându-o în etapa de recuperare la scurt timp după operație. Pe 22 februarie, ea a distribuit și un montaj de clipuri filmate chiar înainte de a intra în operație, postarea de Instagram în stil vlog arătându-le pe Derleya Alves și pe mama ei rugându-se.

Tânăra a fost înmormântată pe 1 martie.

