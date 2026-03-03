Robert de la „Casa Iubirii” rupe tăcerea după despărțirea de Giuly. „Eu nu sunt obligat să…” Ce spune despre fosta parteneră

Despărțirea dintre Robert și Giuly, unul dintre cele mai urmărite cupluri formate în reality show-ul „Casa Iubirii”, a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce cei doi au șters fotografiile comune de pe rețelele sociale. Pentru prima dată, Robert a decis să clarifice situația într-un live pe TikTok, explicând cum s-a ajuns la separare și în ce relații a rămas cu fosta parteneră.

Relația s-a încheiat „de ceva timp”

Robert a confirmat că despărțirea nu este una recentă și că decizia a fost luată în mod matur, fără conflicte sau tensiuni. El a subliniat că, în ciuda speculațiilor, între el și Giuly nu a existat nicio ceartă care să ducă la ruptură.

„Ne-am despărțit de ceva timp, am rămas în relații foarte bune. Nu ne-am certat să ajungem să ne urâm, să ne dușmănim, așa ceva nu există la noi”, a spus Robert pe rețelele sociale, respingând zvonurile privind o separare tensionată.

Fostul concurent a explicat că a primit numeroase mesaje în care era întrebat când va spune „adevărul” despre despărțire. Robert a ținut să precizeze că nu simte nevoia să își expună viața personală în mod excesiv, nici să transforme situația într-un spectacol online.

„Am primit foarte multe mesaje despre când voi ieși să spun adevărul. Eu nu sunt obligat să vă zic viața mea, să mă destăinui eu așa. Știți care este caracterul meu și eu nu fac paranghelie cum se face aici pe TikTok. Așa ceva nu există la mine și nici la Giulia, că nici ea nu este așa!”, a declarat el.

Robert a adăugat că nici Giuly nu este genul de persoană care să creeze scandal sau să își expună viața privată în mod agresiv.

În live-ul său, Robert a subliniat că despărțirea a fost o decizie luată împreună, nu o hotărâre unilaterală. El a insistat că relația lor a fost una frumoasă, iar finalul ei nu schimbă respectul reciproc.

„Ne-am despărțit, am luat această decizie împreună și fiecare a mers pe drumul lui”, a spus acesta.

Confirmarea oficială a venit de la Giuly

Giuly a fost prima care a anunțat public despărțirea, dezvăluind că cei doi nu mai formează un cuplu încă din 16 ianuarie. Ea a cerut respect pentru decizia lor și a explicat că relația a fost una discretă după ieșirea din emisiune.

„Această decizie a fost luată, vă rog să o respectați. Suntem doi adulți și sunt sigură că veți înțelege că nu toți oamenii care intră în viața noastră sunt meniți să și rămână”, a transmis Giuly.

Despărțirea celor doi a generat numeroase reacții din partea fanilor, mulți dintre ei sperând la o împăcare. Totuși, atât Robert, cât și Giuly au transmis clar că decizia este definitivă și că au rămas în relații bune, fără resentimente.

