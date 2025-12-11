Actorul și comediantul Jeffrey Garcia a murit la 50 de ani

Actorul și comediantul Jeffrey Garcia, cunoscut pentru vocea personajului Sheen Estevez din serialul animat pentru copii The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, a murit la vârsta de 50 de ani.

Ce probleme de sănătate avea actorul

Garcia, care fusese internat luna trecută din cauza unei pneumonii, a fost declarat decedat miercuri, 10 decembrie, după ce marți seara fusese scos de pe aparatele de susținere a vieții într-un spital din California de Sud, a confirmat familia sa pentru TMZ. Fiul său, Jojo Garcia, a anunțat de asemenea vestea pe Instagram.

„Tatăl meu a fost un suflet unic. A fost mereu el însuși, fără compromisuri, și voi admira întotdeauna dragostea, compasiunea și determinarea pe care le-a avut”, a scris Jojo. „Talentul tatălui meu a fost cu adevărat unic. De la dublaj la stand-up comedy, a strălucit prin inteligența sa rapidă, umorul direct și farmecul personal.”

Garcia fusese internat în jurul datei de 20 noiembrie cu pneumonie, dar fusese externat. Starea lui s-a agravat însă în ultimele săptămâni. Luni a ajuns din nou la spital acuzând dificultăți de respirație, iar marți plămânul i-a cedat. În lunile dinaintea morții, actorul de voce trecuse prin mai multe probleme de sănătate: în primăvară suferise un anevrism cerebral, în urma căruia căzuse și se lovise la cap; deși se recuperase, a făcut un accident vascular cerebral câteva săptămâni mai târziu.

În ciuda problemelor, Garcia ar fi refuzat tratamentul, potrivit TMZ. Totuși, anulase recent mai multe spectacole din cauza stării de sănătate.

Roluri în filme animate și apariții TV

Cariera sa de comediant a început la începutul anilor ’90, pe scenele cluburilor din California de Sud, inclusiv la celebrul Laugh Factory. Ulterior, a apărut în serialele Caroline in the City și Dangerous Minds, precum și în filmul LiteWeight. Momentul de cotitură a venit la începutul anilor 2000, când a primit rolul lui Sheen Estevez, prietenul trăsnit al lui Jimmy Neutron, în filmul Jimmy Neutron: Boy Genius. Lansat în decembrie 2001, filmul a încasat aproape 103 milioane de dolari la nivel mondial și a generat serialul The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius (2002–2006). Garcia și-a reluat rolul și în spin-off-ul Planet Sheen (2010–2013).

Pe lângă Jimmy Neutron, Garcia și-a împrumutat vocea pentru filmele animate Barnyard, Happy Feet, Happy Feet Two și Rio. Ultimul său rol de film a fost în comedia Holy Cash (2024), conform paginii IMDb. A apărut și în emisiunea de stand-up Comics Unleashed, difuzată la sfârșitul lui octombrie.

Garcia a fost căsătorit cu Lisa Garcia între 2002 și 2013, iar împreună au avut doi copii.

