Actrița Wenne Alton Davis, cunoscută din „The Marvelous Mrs. Maisel”, a murit după ce a fost lovită de o mașină. Avea 60 de ani

Tragedie în lumea televiziunii. Actrița Wenne Alton Davis, cunoscută din The Marvelous Mrs. Maisel, a murit după ce a suferit o lovitură la cap, în urma unei coliziuni tragice cu un Cadillac, în timp ce traversa strada în New York. Davis a murit la vârsta de 60 de ani.

Cum s-a produs tragicul accident

Wenne Alton Davis fusese transportată la spitalul Mount Sinai după ce a fost lovită de vehicul în timp ce traversa. În acel moment, se îndrepta spre o întâlnire cu un prieten pentru cină și un film. Șoferul mașinii, în vârstă de 61 de ani, a rămas la fața locului — aflat la câteva străzi de Radio City și Rockefeller Center — și nu a fost inculpat pentru accident.

Potrivit relatărilor, șoferul a lovit actorița în timp ce vira pe West 53rd Street. Se crede că Wenne avea prioritate atunci când traversa.

Apropiații, șocați de moartea actriței

Un prieten apropiat al actorului, Edward Reynoso, a declarat pentru New York Daily News că accidentul s-a petrecut la doar câteva ore după ce Wenne îi spusese: „Te iubesc, te apreciez!”.

Edward a mărturisit că a simțit ca și cum ar fi fost un fel de rămas bun. Mai târziu, îngrijorat că nu a mai primit niciun mesaj de la Wenne, a spus: „Nu am primit niciun text și mi s-a părut ciudat. Sunt amorțit, ca să fiu sincer. Nu pot să cred!”

Wenne era cunoscută mai ales pentru rolul de polițist în serialul Amazon Prime The Marvelous Mrs. Maisel. A mai apărut și în producții precum Blindspot și drama medicală New Amsterdam.

Ultima postare a actriței pe Instagram a fost în noiembrie, dedicată membrilor familiei care au servit în armată. În secțiunea de comentarii, fanii și-au exprimat condoleanțele: „Odihnește-te în pace”, a scris unul dintre ei. Altul a adăugat: „Drum lin, suflet bun.”

Wenne s-a născut pe 18 octombrie 1965, în Durham, Carolina de Nord. S-a mutat la New York pentru a urma o carieră în stand-up comedy și a lucrat ca actor, dar și în domeniul securității la Aeroportul Internațional John F. Kennedy.

Agentul său, Jamie Harris, a declarat pentru Metro: „Nu pot descrie altfel pe Wenne Davis decât ca pe o lumină strălucitoare.” Jamie a adăugat că Wenne „avea o dragoste imensă pentru New York, pentru actorie și, mai presus de toate, pentru prieteni și familie.”

