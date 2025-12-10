Calvin Klein, moment jenant în timpul unei ieșiri romantice cu tânărul său iubit, Kevin Baker. Cum au fost filmați. Între ei este o diferență de vârstă de 45 de ani

Celebrul designer Calvin Klein a avut parte de un moment delicat, în timpul unei ieșiri romantice alături de iubitul său mult mai tânăr, Kevin Baker (38 de ani), la New York.

La 83 de ani, Calvin Klein a trecut printr-un moment stânjenitor în fața unei galerii de artă, a fost surprins de camere și a devenit rapid viral pe internet.

Incidentul din fața galeriei

Calvin Klein și Kevin Baker, care sunt împreună de aproape un deceniu, au mers la sfârșitul lunii noiembrie în East Village pentru lansarea noii cărți a fotografului Steven Klein. În timp ce se îndreptau spre The Brant Foundation Art Gallery, Calvin a fost orbit de blitzurile fotografilor și s-a împiedicat pe trotuar. Vizibil dezorientat, și-a scuturat capul de câteva ori înainte de a spune: „Nu mă așteptam la asta!”, urcând treptele galeriei cu ajutorul unui agent de securitate. Kevin, în vârstă de 36 de ani, a intrat rapid în clădire, părând neafectat de incident, notează Hello Magazine.

Calvin Klein și iubiții din ultimii ani

Calvin Klein și Kevin Baker, mai tânăr cu 45 de ani, și-au făcut publică relația în martie 2016, la Mint Luxury Conference din Mumbai, India.

Înainte de Kevin, designerul a avut o relație de doi ani cu modelul Nicholas (Nick) Gruber, care avea 20 de ani la vremea respectivă, în timp ce Calvin avea 68. Cei doi s-au despărțit în 2012.

Conform relatărilor din presa internațională de la acea vreme, Calvin Klein s-a îndrăgostit de Nick după ce i-a văzut o fotografie și a avut impresia că „seamănă cu o versiune mai tânără a lui însuși”.

„Personal, chiar nu aveam idee cine este [Calvin]. Deși cred că nu mi-am dat seama la acea vreme, am crescut într-o familie săracă. Nu purtam etichete de designer decât dacă acestea puteau fi găsite pe rafturile Walmart. Și nici atunci nu acordam atenție numelui de pe lenjeria mea. De la început, Calvin m-a tratat ca și cum aș fi fost iubitul lui. Era fericit să mă arate în public și mă simțeam și eu ca iubitul. A fost un sentiment nou pentru mine! Știam că viața mea era pe cale să se schimbe pentru totdeauna”, și-a amintit Nick în memoriile sale, care nu au fost niciodată lansate.

Legătura dintre cei doi s-a destrămat după ce tânărul a fost reținut pentru posesie de cocaină și internat ulterior într-o clinică de dezintoxicare.

Calvin Klein a fost căsătorit cu două femei și are o fiică

De-a lungul vieții, Calvin Klein a fost căsătorit de două ori: cu Jayne Centre între 1965 și 1974, cu care are o fiică, Marci Klein, și cu Kelly Rector între 1986 și 2006, anul în care a declarat public că este bisexual.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2008, Klein spunea despre sexualitatea sa: „Am trăit – și am mai spus asta – multe dintre fanteziile mele. Am avut experiențe sexuale atât cu bărbați, cât și cu femei. M-am îndrăgostit de femei. M-am căsătorit cu femei. Și am o familie.”

