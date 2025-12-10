Scott Hoying și Mark Manio vor avea un bebeluș. Artistul și soțul lui vor deveni tați în 2026

Scott Hoying, membru al trupei Pentatonix, și soțul său Mark Manio așteaptă primul lor copil! Cuplul a anunțat vestea emoționantă pe Instagram. Bebelușul va veni pe lume în 2026, iar cei doi tați sunt mai fericiți ca oricând.
Scott Hoying, membru al trupei Pentatonix, și soțul său, Mark Manio Hoying, au anunțat cu entuziasm că așteaptă primul lor copil. Vestea a fost împărtășită pe Instagram, însoțită de un videoclip emoționant pe melodia „Turning Page” a lui Sydney Rose.
Într-un interviu acordat revistei People în iunie, la Kids’ Choice Awards, cuplul a dezvăluit că se află în procesul de a avea un copil împreună.
„Suntem tot mai aproape”, a spus Mark pentru People, completând: „În sfârșit avem o mamă surogat, așa că suntem mai aproape”.
Scott a adăugat: „Am folosit o agenție. Și am vrut ca mama noastră surogat să fie în Los Angeles, pentru că vrem să participăm la fiecare programare. Așa că lista de așteptare a fost mult mai lungă pentru L.A. Dar a meritat. Am găsit pe cineva. Este minunată”.
Scott și Mark s-au căsătorit în iulie 2023, într-o ceremonie romantică în Santa Barbara, California. Într-un interviu pentru People, Scott a mărturisit că a știut încă de la început că Mark este alesul său.
„Simt că toate experiențele și alegerile noastre de viață, urcușurile și coborâșurile, ne-au adus împreună, iar acesta este momentul în care oamenii pe care îi iubim cel mai mult ne văd făcând acest pas important”, a spus el.
De asemenea, cuplul a discutat despre dorința lor de a-și întemeia o familie.
„Vorbeam în fiecare zi despre cum să ne facem o familie mare”, a spus Scott Hoying.
El a adăugat: „Ceea ce iubesc la Mark este că este cea mai iubitoare, blândă și cu adevărat bună rază de soare pe care o vei întâlni vreodată! E ca o superputere. Iubește viața, iubește oamenii, iubește fiecare parte din mine. Știu doar că va fi cel mai uimitor tată din lume pentru copiii noștri”.
