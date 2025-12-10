Scott Hoying și Mark Manio vor avea un bebeluș. Artistul și soțul lui vor deveni tați în 2026

Scott Hoying, membru al trupei Pentatonix, și soțul său Mark Manio așteaptă primul lor copil! Cuplul a anunțat vestea emoționantă pe Instagram. Bebelușul va veni pe lume în 2026, iar cei doi tați sunt mai fericiți ca oricând.

Scott Hoying și Mark Manio așteaptă primul copil

Scott Hoying, membru al trupei Pentatonix, și soțul său, Mark Manio Hoying, au anunțat cu entuziasm că așteaptă primul lor copil. Vestea a fost împărtășită pe Instagram, însoțită de un videoclip emoționant pe melodia „Turning Page” a lui Sydney Rose.

„Vom avea un copil 🥹🤍”, a scris Scott în descrierea postării.

Cei doi au vorbit despre mărirea familiei lor și în timpul unei emisiuni televizate.

„Sunt atât de entuziasmat să întemeiez o familie alături de el”, a declarat Scott.

„Simt că suntem cu adevărat norocoși”, a completat artistul.

Într-un interviu acordat revistei People în iunie, la Kids’ Choice Awards, cuplul a dezvăluit că se află în procesul de a avea un copil împreună.

„Suntem tot mai aproape”, a spus Mark pentru People, completând: „În sfârșit avem o mamă surogat, așa că suntem mai aproape”.

Scott a adăugat: „Am folosit o agenție. Și am vrut ca mama noastră surogat să fie în Los Angeles, pentru că vrem să participăm la fiecare programare. Așa că lista de așteptare a fost mult mai lungă pentru L.A. Dar a meritat. Am găsit pe cineva. Este minunată”.

Citește și: Vanessa Hudgens a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița are 36 de ani. „Am reușit! Nașterea e o adevărată aventură.”

Citește și: Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume

O poveste de iubire specială

Scott și Mark s-au căsătorit în iulie 2023, într-o ceremonie romantică în Santa Barbara, California. Într-un interviu pentru People, Scott a mărturisit că a știut încă de la început că Mark este alesul său.

„Simt că toate experiențele și alegerile noastre de viață, urcușurile și coborâșurile, ne-au adus împreună, iar acesta este momentul în care oamenii pe care îi iubim cel mai mult ne văd făcând acest pas important”, a spus el.

Citește și: Candice King din „Jurnalele Vampirilor” este însărcinată cu al treilea copil: „Cel mai frumos cadou la care puteam spera de sărbători”

Citește și: Oana Ioniță, declarații emoționante despre fiul ei. „Tot ce-mi doresc este să fie fericit și să simtă bine!” Ce se întâmplă în viața lui Max

De asemenea, cuplul a discutat despre dorința lor de a-și întemeia o familie.

„Vorbeam în fiecare zi despre cum să ne facem o familie mare”, a spus Scott Hoying.

El a adăugat: „Ceea ce iubesc la Mark este că este cea mai iubitoare, blândă și cu adevărat bună rază de soare pe care o vei întâlni vreodată! E ca o superputere. Iubește viața, iubește oamenii, iubește fiecare parte din mine. Știu doar că va fi cel mai uimitor tată din lume pentru copiii noștri”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Scott Hoying și Mark Manio

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News