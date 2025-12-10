Baritonul Jubilant Sykes, găsit înjunghiat în locuința sa, la 71 de ani. Fiul lui, acuzat de omor

Jubilant Sykes, bariton nominalizat la premiile Grammy, și-a găsit sfârșitul în mod tragic pe 8 decembrie 2025, fiind ucis prin înjunghiere în locuința sa din Santa Monica. Fiul său, Micah Sykes, a fost reținut de poliție și este acuzat de omor.

Jubilant Sykes, ucis de propriul fiu

Jubilant Sykes a murit în urma unei înjunghieri fatale, iar fiul său a fost reținut pentru suspiciune de omor, au anunțat autoritățile.

Poliția din Santa Monica a răspuns luni, 8 decembrie, la un apel care semnala un „atac în desfășurare”. Ofițerii l-au descoperit pe muzicianul de 71 de ani în locuința sa, „cu răni critice compatibile cu o înjunghiere”, potrivit unui comunicat de presă. Personalul Departamentului de Pompieri din Santa Monica a declarat decesul la fața locului.

Micah Sykes, fiul artistului, a fost găsit în interiorul casei și reținut fără incidente. Poliția a precizat că probele ridicate, inclusiv arma presupusă a crimei, sunt analizate de specialiști criminaliști, în timp ce ancheta continuă.

Micah a fost înregistrat oficial ca inculpat pe 9 decembrie, la ora 7 dimineața, și urmează să apară în fața instanței pe 11 decembrie. Cauțiunea a fost stabilită la 2 milioane de dolari. Până la 9 decembrie, cazul nu apărea încă în registrele online ale Curții Superioare din Los Angeles, iar Procuratura a confirmat că dosarul nu fusese încă prezentat de poliție.

Omagiul adus unui artist remarcabil

David Thomas, președintele ACM 360 Artists, a confirmat „tragica dispariție” a baritonului: „Arta remarcabilă a lui Jubilant a atins milioane de oameni, iar vocea lui a fost descrisă pe bună dreptate ca ‘arta la cea mai înaltă expresie’. Credința sa creștină profundă a fost fundamentul a tot ceea ce era și va fi profund regretat.”

Cariera muzicală și actoricească

Interpretarea lui Jubilant Sykes din „Mass” de Leonard Bernstein a fost nominalizată la Grammy în 2010, la categoria „cel mai bun album clasic”. De-a lungul carierei, a cântat pe scene prestigioase precum Carnegie Hall, Kennedy Center, Metropolitan Opera House și Hollywood Bowl.

Pe lângă muzică, Sykes a fost și actor de film și teatru. A debutat în 2014 în pelicula Freedom, alături de Cuba Gooding Jr., iar pe scena teatrului a jucat în producții precum Bloomer Girl (2001) și 1776 (2016) la New York City Center.

Într-un interviu din 2017, artistul declara: „Iubesc actoria și, dacă sunt sincer — soția mea probabil e singura care știe asta — mă consider mai degrabă actor decât cântăreț. Dar muzica a fost ușa care s-a deschis pentru mine.”

Jubilant Sykes a lăsat în urmă o soție, Cecelia, și fii.

