Rob Hirst, toboșarul și membru fondator al trupei rock australiene Midnight Oil, a murit la vârsta de 70 de ani.

Boala care l-a măcinat în ultimii ani de viață

Hirst a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în stadiul trei în 2023. Trupa i-a confirmat decesul marți după-amiază.

„După ce a luptat eroic aproape trei ani, Rob este acum eliberat de durere – o licărire de lumină în pustietate”, au scris ei într-o declarație pe rețelele sociale. „A murit în pace, înconjurat de cei dragi. Familia roagă pe oricine dorește să-i aducă un omagiu lui Rob să doneze către Pankind, Pancreatic Cancer Australia sau Support Act” – se mai arată în mesaj.

În 2025, Hirst a vorbit despre sprijinul său pentru moartea asistată voluntar, pentru care era eligibil în New South Wales.

„De ce ar trebui să mori în dureri cumplite și prelungite?”, a declarat el, potrivit The Guardian. „Când ai avut o viață extraordinară – o viață ca a mea – de ce ar trebui ca finalul să fie atât de îngrozitor când există o alternativă?” – a continuat.

O viață dedicată muzicii

Fondând Midnight Oil în 1976, Hirst a devenit cunoscut în special pentru stilul său intens de a cânta la tobe, dar a fost și coscriitor al versurilor și melodiilor pentru multe dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, inclusiv Beds Are Burning, The Dead Heart, Short Memory, The Power and the Passion, Forgotten Years și King of the Mountain.

„Rob era îndrăzneț, amuzant și extrem de inteligent, contrar clișeului despre toboșari”, a scris colegul său de trupă Jim Moginie în memoriile sale din 2024, The Silver River, numindu-l „camera de motoare a trupei Midnight Oil, pe scenă și în afara ei”.

Citeşte şi: Maestrul de arte marțiale și actorul Bruce Leung a murit la 71 de ani. Jackie Chan, șocat de dispariția sa: „Cerul e mohorât și mă gândesc la tine!”

Citeşte şi: Kianna Underwood a murit la 33 de ani. Actrița, lovită de două mașini în timp ce traversa strada

Citeşte şi: Valentino Garavani a murit la 93 de ani. Ce avere avea „ultimul împărat al modei”

Citeşte şi: Cineastul Roger Allers, co‑regizor al filmului „The Lion King”, a murit la 76 de ani

Hirst a făcut parte și din alte formații, precum Ghostwriters, Backsliders, Angry Tradesmen și The Break.

Născut în New South Wales în 1955, Hirst a primit prima sa baterie după ce medicii au descoperit o tumoră benignă la piciorul drept, când avea 12 ani, și a fost operat.

El a format o trupă împreună cu prietenul său din școală, Moginie, în 1972; formația s-a numit inițial Schwampy Moose, apoi Farm (acronim pentru Fucking All Right Mate).

Hirst a publicat un anunț în Sydney Morning Herald pentru a găsi un vocalist pentru Farm, iar Peter Garrett a răspuns în 1975. Cu Garrett la voce, Hirst la tobe, Moginie la chitară și clape și Andrew James la bas, celor patru li s-au alăturat chitaristul Martin Rotsey și „al șaselea membru”, managerul Gary Morris, iar în 1976 și-au schimbat numele în Midnight Oil. James a fost ulterior înlocuit de Peter Gifford, apoi de Bones Hillman.

Midnight Oil a lansat 13 albume de studio de-a lungul a aproape 50 de ani. Hirst a rămas în trupă până la pauza prelungită din 2002, când Peter Garrett a plecat pentru a urma o carieră în politica federală. Trupa a revenit pe scenă în 2017.

În timpul unei alte pauze a trupei, în anii 1990, Hirst s-a alăturat chitaristului Andrew Dickson și basistului Rick Grossman de la Hoodoo Gurus pentru a forma Ghostwriters, care au lansat patru albume. A fost, de asemenea, membru al Backsliders, un grup de blues, alături de vocalistul Dom Turner, cu care a format și o altă trupă, Angry Tradesman, ce combina drum and bass cu post-punk experimental.

Hirst și colegii săi din Midnight Oil, Moginie și Rotsey, au format și trupa de surf rock The Break, împreună cu basistul Brian Ritchie de la Violent Femmes și trompetistul Jack Howard de la Hunters & Collectors. The Break a lansat două albume, în 2010 și 2013.

Rob Hirst era căsătorit și avea trei copii

Hirst avea o familie frumoasă: pe soția sa, Leslie Holland, pe cele două fiice ale lor, Alexandra și Gabriella, precum și pe fiica sa cea mare, Jay O’Shea, și ea muziciană, care fusese dată spre adopție după ce s-a născut, când Hirst avea 17 ani, iar mama ei 15. O’Shea și Hirst s-au reunit în 2010.

„A fost cu mult peste tot ce ar putea cineva să-și dorească”, declara el pentru The Australian în 2025, vorbind despre viața sa. „Așa că, dacă viața mea este scurtată de această mică tumoră care amenință să mă doboare, mă voi considera în continuare incredibil de norocos.”

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News