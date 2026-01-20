Viața personală a lui Valentino Garavani, dincolo de podiumuri și glamour. Marile iubiri ale unui titan al modei

Valentino Garavani, un simbol al eleganței italiene și supranumit “ultimul împărat al modei”, a trăit o viață amoroasă complexă și discretă, marcată de două relații importante care i-au influențat profund atât viața personală, cât și parcursul profesional.

Alături de Giancarlo Giammetti și, mai târziu, de Vernon Bruce Hoeksema, Valentino a construit nu doar un imperiu al modei, ci și o poveste de iubire, loialitate și parteneriat care a traversat decenii.

Un început care a schimbat totul

Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti s-au întâlnit în 1960, pe Via Veneto, în plină epocă „La Dolce Vita”. Valentino, deja pasionat de modă încă din adolescență, studiase la Paris și lucrase pentru Jean Dessès și Guy Laroche. Giammetti, student la arhitectură, a intuit imediat talentul designerului. „Am perceput imediat pasiunea și talentul lui Valentino”, declara el pentru WWD, rememorând începutul unei colaborări care avea să devină legendară.

Valentino însuși descria acel moment drept decisiv: „Atunci mi s-a schimbat viața”, mărturisea el despre întâlnirea cu Giammetti. De acolo a început construcția unui parteneriat care avea să transforme numele Valentino într-un simbol al eleganței italiene.

Loialitate, viziune și o estetică inconfundabilă

Loialitatea a fost fundamentul relației lor. Giammetti sublinia că succesul lui Valentino s-a datorat fidelității designerului față de propria estetică. „A rămas loial imaginii unei femei care voia să fie plăcută și se plăcea pe sine”, spunea el într-un interviu pentru WWD.

În timp ce Valentino crea colecții impecabile, Giammetti se ocupa de strategie, marketing, producție și comunicare. Împreună au construit un brand care a cucerit lumea.

Ascensiunea internațională a casei Valentino

În 1962, prezentarea de la Sala Bianca din Palatul Pitti a propulsat brandul pe scena internațională. Valentino își amintea că Giammetti a fost cel care l-a convins să participe, iar succesul a fost imediat: „Cumpărătorii au cumpărat până la ora unu noaptea”, povestea designerul.

În scurt timp, celebrități precum Monica Vitti, Claudia Cardinale, Elizabeth Taylor și Jackie Kennedy au devenit cliente fidele. Taylor, în special, a rămas apropiată de cei doi toată viața, purtând Valentino atât pe ecran, cât și în viața personală. În 1990, împreună cu ea, Garavani și Giammetti au fondat organizația L.I.F.E., dedicată copiilor afectați de SIDA.

O iubire care a evoluat

Relația romantică dintre Valentino și Giammetti a durat din 1960 până în 1972. După despărțire, cei doi au rămas inseparabili. „A noastră nu a fost o poveste despre bani sau modă. A fost o poveste de dragoste”, declara Giammetti în 2004 pentru revista Vanity Fair. El descria legătura lor ulterioară drept „o iubire fraternă, mare, veche și durabilă”.

Valentino însuși recunoștea diferențele dintre ei cu umor: „Giancarlo și cu mine ne înțelegem, dar caracterul lui este opusul celui al meu. Există doar trei lucruri pe care știu să le fac: să creez o rochie, să decorez o casă și să primesc oaspeți…”

Vernon Bruce Hoeksema, o nouă etapă în viața lui Valentino

În anii ’80, Valentino l-a întâlnit pe Vernon Bruce Hoeksema, un tânăr model american mutat în Italia pentru a-și începe cariera. În ciuda diferenței de vârstă de 25 de ani, cei doi s-au îndrăgostit și au rămas împreună până la moartea designerului.

Hoeksema a lucrat la Valentino timp de 16 ani, începând ca asistent al lui Garavani și ajungând președinte al biroului din SUA. A părăsit compania în 1999 pentru a-și continua cariera pe cont propriu.

Deși Valentino nu a vorbit public despre orientarea sa sexuală până în 2004, Hoeksema a comentat ulterior asupra opiniilor lui Giammetti privind homosexualitatea, afirmând că acesta considera manifestările publice de afecțiune între bărbați drept „dezgustătoare”.

Moștenirea unui duo legendar

Valentino Garavani a murit la 93 de ani, lăsând în urmă o moștenire monumentală în modă și o viață personală marcată de două relații profunde. Giammetti, partenerul său de început, și Hoeksema, iubirea maturității sale, au fost martorii unei vieți trăite între artă, eleganță și pasiune.

Povestea lui Valentino rămâne una dintre cele mai fascinante din lumea modei: un amestec de creativitate, loialitate și iubire, care a dat naștere unui imperiu și a inspirat generații întregi.

Foto – Profimedia / Hepta

