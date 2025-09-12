Care a fost ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cerut acest lucru moștenitorilor prin testament

După o viață întreagă în care a respins pretendenții la imperiul său de afaceri, regretatul designer italian Giorgio Armani le-a cerut moștenitorilor săi, prin testament, să vândă un pachet minoritar de 15% din vastul său imperiu de modă, acordând prioritate conglomeratului francez LVMH, gigantului în domeniul opticii Essilor-Luxottica sau companiei de cosmetice L’Oreal.

Armani a vrut ca 15% din afacerea lui să fie vândută

Armani a cedat controlul a 40% din afacerea sa colaboratorului său de lungă durată și șefului diviziei de îmbrăcăminte bărbătească, Leo Dell’Orco, iar câte 15% nepoatei sale Silvana Armani, care conduce divizia de îmbrăcăminte pentru femei, și nepotului Andrea Camerana, conform testamentului său de afaceri publicat online vineri de cotidianul italian La Repubblica.

Fundația Armani, pe care a înființat-o în 2016 ca vehicul de succesiune, va controla restul de 30%.

Armani, unul dintre cele mai recognoscibile nume și chipuri din moda italiană, a murit pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Două testamente – unul pentru imperiul său de afaceri și altul pentru proprietățile private – au fost depuse joi la autoritățile fiscale italiene și relatate pe larg de presa italiană vineri.

Ambele testamente au fost rescrise de Armani primăvara trecută, parțial de mână, pe spatele unui plic de culoare sepia.

Armani a rămas o raritate în moda italiană, păstrând un control strâns asupra imperiului său în ciuda avansurilor venite din partea LVMH și Gucci (parte acum a grupului Kering), dar și din partea grupului Kering însuși, precum și din partea moștenitorilor familiei Agnelli, fondatorii Fiat.

Ce scrie în testamentul său

Însă în testamentul său de afaceri, el a specificat că Fundația Armani ar trebui să vândă un pachet de 15% nu mai devreme de un an și în termen de maximum 18 luni de la moartea sa, cu preferință pentru LVMH, Essilor-Luxottica sau L’Oreal sau către un grup de modă „de același calibru”.

Nepoata sa Roberta, care a fost mult timp legătura dintre Armani și clienții săi de pe covorul roșu, precum și sora sa Rosanna, au primit fiecare câte un pachet de 15% din companie, fără drept de vot.

Armani deținea un pachet de 2,5% din acțiunile gigantului franco-italian din domeniul opticii, evaluat la 2,5 miliarde de euro (2,93 miliarde dolari), din care 40% revine lui Dell’Orco, iar restul membrilor familiei — doar o parte din distribuirea vastei sale averi personale, care include locuințe în Milano, New York, pe insula siciliană Pantelleria și în St. Tropez, pe Coasta de Azur.

Ultimele colecții Emporio Armani și Giorgio Armani semnate de designer vor fi prezentate mai târziu luna aceasta în cadrul Săptămânii Modei de la Milano, care începe pe 23 septembrie. O expoziție specială la Pinacoteca di Brera va marca împlinirea a 50 de ani de la înființarea casei de modă emblematice.

În testamentul său, Armani a specificat că viitoarele colecții ar trebui să fie ghidate de un design „esențial, modern, elegant și discret, cu atenție la detalii și purtabilitate.”

