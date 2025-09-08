Giorgio Armani, înmormântat astăzi în locul de origine al mamei sale. Mesajul sfâșietor transmis de Leo Dell’Orco, partenerul regretatului designer: „Nu eram pregătiți, dar…”

Giorgio Armani, înmormântat astăzi, pe data de 8 septembrie 2025, în locul de origine al mamei sale. Mesajul sfâșietor transmis de Leo Dell’Orco, partenerul regretatului designer, arată durerea celor apropiați și admirația sutelor de oameni care i-au adus un ultim omagiu în Milano înainte de ceremonia discretă de la Rivalta.

Giorgio Armani și-a găsit liniștea în Rivalta, satul natal al mamei sale, înconjurat de familie și cei dragi, în timp ce mii de oameni din Milano i-au adus un ultim omagiu. Regretatul designer italian a fost condus pe ultimul drum astăzi, pe data de 8 septembrie 2025.

Giorgio Armani, înmormântat astăzi în locul de origine al mamei sale

Astăzi, pe data de 8 septembrie 2025, satul Rivalta a găzduit ceremonia de rămas-bun pentru Giorgio Armani. Lăcașul de cult San Martino a devenit locul unde familia și cei mai apropiați prieteni l-au condus pe ultimul drum pe cel care a schimbat pentru totdeauna felul în care este privită eleganța. Discreția și apropierea de cei dragi definesc momentul, așa cum și viața sa a fost marcată de simplitate și rigoare.

În ultimele două zile, peste 16.000 de persoane au trecut prin teatrul din via Bergognone, Milano, pentru a se înclina în fața sicriului. Angajați ai casei de modă, rude, prieteni, dar și necunoscuți care i-au admirat munca au simțit nevoia să fie acolo.

Printre ei s-a aflat și sora lui, Rosanna, venită împreună cu fiul și nepoata. Gestul de a atinge sicriul și cuvintele simple: „Mulțumesc, mulțumesc tuturor!” au emoționat întreaga sală. Atmosfera a fost completată de muzica lui Ludovico Einaudi și de cele 300 de felinare aprinse.

Leo Dell’Orco a rămas în teatru întreaga perioadă, fiind înconjurat de colaboratori apropiați, directori, angajați și prieteni, toți purtând costume albastre, semnătura lui Giorgio Armani.

În cursul dimineții a venit discret și Silvana Armani, nepoata care a preluat colecțiile feminine, pentru câteva momente de reculegere. Sora ei, Roberta, nu a putut veni la priveghi, dar va fi prezentă la înmormântare.

Printre oameni simpli s-au aflat și figuri cunoscute, însă majoritatea stiliștilor și antreprenorilor din modă au lipsit. Totuși, unii au simțit nevoia să fie acolo, chiar dacă emoția i-a ținut tăcuți, precum Donatella Versace, Santo Versace și Rocco Iannone, care a lucrat 11 ani cu designerul italia și conduce acum direcția creativă la Ferrari.

Mesajul sfâșietor transmis de Leo Dell’Orco, partenerul regretatului designer

În tot acest timp, Leo Dell’Orco, cel care i-a fost partener de viață lui Giorgio Armani și colaborator apropiat, a stat aproape de sicriu, întâmpinând fiecare persoană venită pentru a-și lua rămas-bun.

„Nu eram pregătiți, dar rezistăm. Am fost indeciși dacă să organizăm sau nu camera de priveghi pentru una sau două zile, ni se părea aproape prea mult. Și totuși, am fost copleșiți de mulțimea, afecțiunea și respectul pe care ni le-au arătat toți. A fost alegerea potrivită.

Cel mai frumos lucru este că 80–90% dintre cei care au venit în aceste două zile nu l-au cunoscut personal, au venit doar să-i aducă un omagiu. Familii întregi, bărbați și femei de toate vârstele. E minunat. Să vezi toate aceste persoane ne-a făcut să înțelegem cât de mult a fost iubit. Cine știe ce ar fi spus el. Îi vom onora amintirea în familie și vom merge mai departe așa cum și-ar fi dorit. Totul este pregătit pentru a-l comemora prin modă”, a precizat Leo Dell’Orco, fiind vizibil tulburat, potrivit corriere.it.

Designerul italian va fi celebrat pe 28 septembrie, la Milano

Pe data de 28 septembrie 2025, lumea modei îl va onora din nou pe Giorgio Armani printr-o expoziție și o prezentare de modă pregătite de el aproape până la sfârșitul vieții, marcând 50 de ani de la înființarea brandului. Evenimentul se va desfășura la Milano, în sediul emblematic al brandului, Armani/Teatri, situat pe Via Bergognone.

Acest eveniment va include o prezentare de modă și o expoziție dedicată stilului său distinctiv.

