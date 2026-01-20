Valentino Garavani a murit la 93 de ani. Ce avere avea „ultimul împărat al modei”

Legendarul designer italian Valentino Garavani, fondatorul casei de modă Valentino, a decedat pe 18 ianuarie 2026, la Roma. Supranumit „ultimul împărat al modei”, el a redefinit frumusețea și eleganța timp de generații.

Valentino Garavani a murit la 93 de ani

Valentino Garavani, legenda modei italiene și creatorul care a redefinit eleganța, a încetat din viață la 93 de ani. Supranumit „ultimul împărat al modei”, Valentino a murit luni, 19 ianuarie 2026, la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi, conform unui comunicat al fundației sale, citat de BBC.

Ceremoniile de adio vor avea loc miercuri și joi, iar funeraliile se vor desfășura vineri, la ora 11.00 (10.00 GMT), în capitala Italiei.

De-a lungul a peste cinci decenii de carieră, Valentino a îmbrăcat celebrități, membri ai caselor regale și femei puternice, devenind un simbol al rafinamentului.

„În Italia, există Papa și există Valentino”, afirma Walter Veltroni, fost primar al Romei, într-un interviu pentru The New Yorker în 2005.

Designerul, al cărui nume a devenit sinonim cu luxul, a fost adesea descris de apropiați drept un om dedicat frumuseții, după cum chiar el declara în 2009 pentru realizatorul Charlie Rose: „Întotdeauna caut frumusețea, frumusețea”.

Cine a fost Valentino Garavani

Născut în 1932, în orașul Voghera, Valentino Clemente Ludovico Garavani și-a început parcursul în lumea modei la Paris, unde a fost ucenicul unor nume mari precum Jean Dessès și Guy Laroche. În 1958, s-a întors în Italia pentru a-și deschide propriul atelier de croitorie pe Via Condotti din Roma, iar momentul de cotitură în cariera sa a venit în 1962, când a prezentat colecția sa la Palazzo Pitti din Florența.

Alături de partenerul său de afaceri și prietenul de o viață, Giancarlo Giammetti, Valentino a construit un adevărat imperiu al eleganței, devenind un pionier al modei italiene.

„Nu mă interesează să urmez trenduri sau să creez avangardă. Este foarte, foarte simplu. Încerc să le fac pe fetele mele să arate senzațional”, mărturisea designerul în 2007, pentru The New York Times.

Această filozofie i-a adus recunoaștere internațională, iar creațiile sale au fost purtate în momente istorice: de la rochia crem din dantelă a lui Jacqueline Kennedy la nunta cu Aristotel Onassis, în 1968, până la costumul cu guler de zibelină al Farah Diba, soția ultimului șah al Iranului, în 1979.

Supranumit „Șeicul șicului” de John Fairchild, fostul redactor al revistei Women’s Wear Daily, Valentino a fost o prezență iconică. Întotdeauna bronzat, cu o coafură perfect aranjată, designerul era o figură inconfundabilă în lumea modei. Brandul său, născut în perioada „La Dolce Vita”, a fost un simbol al rafinamentului absolut, inspirând generații întregi cu stilul său atemporal.

Ce avere avea celebrul designer

Valentino Garavani și-a deschis propria casă de modă, marcând începutul unei cariere spectaculoase. Cu sediul central în Milano și ateliere în Roma, designerul a atras rapid atenția vedetelor de la Hollywood, devenind unul dintre cei mai râvniți creatori din industrie. Elizabeth Taylor, Cate Blanchett, Jennifer Lopez și Julia Roberts s-au numărat printre celebritățile care au purtat creațiile sale.

Un alt motiv care l-a consacrat pe Valentino a fost pasiunea sa pentru culoarea roșu, pe care a transformat-o într-un simbol al brandului său. „Roșul Valentino” a devenit un sinonim al eleganței și luxului, iar designerul însuși a fost mereu apreciat pentru stilul său impecabil.

În 1998, Valentino a vândut celebra sa casă de modă unui grup de investitori pentru impresionanta sumă de 600 de milioane de euro. Mai târziu, în 2012, brandul a fost achiziționat de familia regală din Qatar. În ciuda retragerii sale din activitate în 2007, moștenirea sa continuă să inspire. Casa de modă Valentino a înregistrat încasări de 322,4 milioane de euro sub conducerea designerilor Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli la scurt timp după ce aceștia s-au alăturat echipei.

