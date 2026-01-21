Maestrul de arte marțiale Bruce Leung (Leung Siu‑lung), cunoscut pentru numeroasele sale filme din anii ’70 și pentru rolul memorabil al personajului Beast în Kung Fu Hustle (2004), a murit la vârsta de 77 de ani. Presa din Hong Kong, citând un prieten apropiat, a confirmat că acesta a decedat din cauze neprecizate.

Rudele lui Bruce Leung au anunțat detaliile funeraliilor

Familia sa se ocupă de funeralii, iar ceremonia de adio este programată pentru 26 ianuarie, în districtul Longgang din Shenzhen, China.

Potrivit presei internaționale, la câteva ore după ce vestea morții sale a devenit publică, pe rețelele sociale a fost postat un mesaj de rămas‑bun scris de acesta:

„Am plecat într-un loc foarte, foarte îndepărtat ca să fac un film. Vă rog să mă iertați că am plecat fără să-mi iau rămas‑bun. Gândiți-vă doar că am plecat într-un loc foarte îndepărtat ca să filmez. Intenționasem să păstrez secretul, așa că discipolul meu apropiat a continuat să posteze videoclipuri ca de obicei. Îmi place să păstrez puțină mister. Trăiți bine în locul meu. Dragostea rămâne mereu aici. Amintiți‑vă că vă iubesc pe toți.”

Citeşte şi: Kianna Underwood a murit la 33 de ani. Actrița, lovită de două mașini în timp ce traversa strada

Citeşte şi: Valentino Garavani a murit la 93 de ani. Ce avere avea „ultimul împărat al modei”

Citeşte şi: Cineastul Roger Allers, co‑regizor al filmului „The Lion King”, a murit la 76 de ani

Citeşte şi: Domnica Trop a murit. Artista numită „Tezaur Uman Viu” de către UNESCO avea 87 de ani

Jackie Chan, șocat de vestea morții lui Bruce Leung

Numeroase personalități i-au adus omagii. Stephen Chow a scris că îl va „păstra mereu în amintire”, iar Jackie Chan s-a declarat șocat de veste. Într-o postare pe pagina sa de Weibo, Jackie Chan a scris: „Pentru o clipă, nu am putut – și nici nu am vrut – să cred!”

Chan l-a descris pe Leung ca pe un maestru autentic al artelor marțiale, capabil să își imprime propriul stil în fiecare tehnică, un regizor de acțiune remarcabil și un actor care a dat viață unor personaje îndrăgite.

„A fost întotdeauna un maestru de kung fu, priceput în multe forme de arte marțiale tradiționale și capabil să își exprime propriul stil distinct în fiecare dintre ele. A aplicat tot ceea ce a învățat de-a lungul vieții în film și televiziune, devenind un regizor de acțiune remarcabil. În același timp, ca actor, a dat viață multor roluri clasice, profund îndrăgite de public și foarte admirate de noi, cei din breaslă” – a transmis actorul.

Chan și-a încheiat postarea spunând: „Frate Leung, ninge în Beijing. Cerul e mohorât și mă gândesc la tine!”

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News