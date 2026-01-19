Adam Frisby și logodnicul lui au devenit tați pentru prima dată: „Fetița noastră s-a născut sănătoasă și e perfectă!”

Adam Frisby, fondatorul brandului In The Style, și logodnicul lui, Jamie Crobett, au devenit părinți. Cei doi au dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde au publicat primele imagini alături de fetița lornou-născută.
„Fetița noastră s-a născut sănătoasă și e perfectă! Suntem nespus de fericiți și îndrăgostiți de ea. S-a născut cu două mici semne roșii pe pleoape, iar asistenta, fără să știe nimic despre povestea noastră, ne-a spus un lucru care ne-a emoționat profund: că cea mică a fost „sărutată de un înger” înainte de a veni pe lume! Nașterea a fost o experiență extrem de intensă și emoționantă, pe care o vom povesti altădată. Deocamdată am vrut doar să vă spunem că este aici și că este minunată”, au scris cei doi logodnici pe Instagram.
Adam și Jamie își doresc de mult timp să își întemeieze o familie împreună. Cei doi au început procesul în 2022, dar prima mamă surogat cu care au colaborat a pierdut sarcina și a fost nevoită să se retragă.
În cele din urmă, anul trecut au cunoscut-o pe Krista, femeia care avea să le aducă fiica mult dorită.
„Krista… wow. Aveam deja cel mai mare respect pentru femei, dar asta a dus lucrurile la un cu totul alt nivel. Ceea ce a făcut ea – să ne poarte în pântec și să ne protejeze fiica până când a putut să-și cunoască tații.. este ceva pentru care vom fi veșnic recunoscători”, au mai scris Adam Frisby și Jamie Crobett în postarea lor comună.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Adam Frisby și Jamie Crobett alături de fiica lor
Sursă foto: Instagram
