Mihai Trăistariu, grav afectat de mărirea impozitelor. Are 8 apartamente în Mamaia. Cât a plătit anul trecut: „Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro”

Mihai Trăistariu se numără printre persoanele grav afectate de mărirea impozitelor pe locuințe, mai ales că are opt apartamente. Cântărețul câștigă bani frumoși din turism, însă majorarea impozitelor înseamnă că trebuie să plătească aproape dublu față de anul trecut. Iată cât a plătit în 2025 artistul.

Mihai Trăistariu, lovit de impozitul pentru cele 8 apartamente

Mihai Trăistariu nu se întreține doar din muzică, ci și din afaceri. Artistul are nu mai puțin de 8 apartamente în Mamaia Nord pe care le închiriază și care îi aduc venituri anuale de zeci de mii de euro.

Acum, cântărețul se teme de majorarea impozitului și spune că sumele se vor simți intens.

Citește și: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. Mihai Trăistariu, pus la zid după ce a făcut declarații controversate

El așteaptă să vadă cât are de plătit anul acesta, însă are emoții mari. Trăistariu a plătit în 2025 aproximativ 510 lei pentru un apartament.

„Anul acesta cred că o să plătesc dublu, față de anul trecut. În 2025, pentru fiecare dintre ele, am plătit cam 510 de lei impozitul plus salubrizarea. Deci, am plătit pentru toate peste 4.000 de lei. Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă”, a declarat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din turism

Mihai Trăistariu a dezvăluit câți bani câștigă din muzică și din turism. El a menționat că are și rate și tot profitul îl reinvestește în afaceri.

Citește și: Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. „Ea a tras de mine!” Reacția soțului când a aflat că e înșelat

„Câștig cam 100.000 de euro, anual, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân cu un profit curat de 20-30.000 de euro, bani de care aș putea să mă bucur, dar pe care îi reinvestesc, tot în turism”, a spus cântărețul.

El a spus că în 2026 își dorește să își facă un hotel sau o pensiune.

Mă tot gândesc și mă tot uit pe străzi, după o clădire, o vilă, ceva, din care să fac o pensiune sau un hotel. Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro, ca să-mi fac un hotel, ca să bubui, în turism.

Citește și: Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca”

Ar fi mai ușor, decât cu apartamentele. Aș avea și o recepție, ar fi mai simplu, și pentru mine și pentru turiști. Dacă nu fac rost de un milion de euro pentru un hotel, voi deschide, pentru început, o pensiune, la vreo 200-300.000 de euro”, a mai spus cântărețul.

Urmărește-ne pe Google News