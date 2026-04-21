Milioane de românii ar putea scăpa definitiv de impozitul pe locuință. Proiectul de lege care aruncă în aer bugetele locale

O inițiativă legislativă de ultimă oră promite să răstoarne regulile fiscale pentru milioane de proprietari din România, propunând eliminarea totală a impozitului pe clădiri pentru imobilele care nu sunt racordate la rețelele de utilități.

Proiectul de lege, care vizează modificarea Codului Fiscal, vine ca un răspuns direct la valul de scumpiri generate de Guvernul Bolojan în 2026, încercând să repare ceea ce autorii numesc o inechitate profundă: obligarea cetățenilor de a plăti taxe majorate pentru servicii de care nu beneficiază în realitate.

Paradoxul impozitelor de lux în zone fără infrastructură

Logica noului proiect legislativ se bazează pe o critică severă la adresa modului în care statul a ales să colecteze bani de la cetățeni fără a oferi nimic în schimb. Inițiatorii susțin că, în contextul în care impozitele pe locuințe au crescut în 2026 cu procente cuprinse între 150% și 200%, este imoral să ceri sume record de la proprietarii care încă își cară apa cu găleata sau nu au acces la rețeaua de gaze. Conform documentului, aceste creșteri nu au un fundament real și reprezintă doar modalități artificiale de a umfla bugetul statului, încălcând natura însăși a impozitului, care ar trebui să fie o contribuție pentru susținerea unor servicii publice existente.

Argumentele lui Ilie Bolojan folosite ca armă împotriva taxelor

Interesant este faptul că autorii proiectului folosesc chiar argumentele premierului Ilie Bolojan pentru a justifica scutirea de taxe. Șeful Executivului a apărat anterior dublarea impozitelor locale explicând că investițiile masive cresc valoarea proprietăților.

„În condițiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietății tale crește și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit profit.ro. Inițiatorii proiectului preiau această logică și o întorc în favoarea contribuabilului, susținând că, acolo unde aceste investiții lipsesc, valoarea proprietății nu a crescut, deci nici taxa nu ar trebui să se mărească, ci dimpotrivă, să dispară.

Revolta proprietarilor și presiunea politică pentru reduceri

Nivelul ridicat al taxelor din 2026 a generat deja tensiuni majore în coaliția de guvernare și în rândul populației. În acest context, UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, a făcut presiuni pentru reintroducerea unor facilități fiscale.

Pe data de 3 februarie, partidul condus de Kelemen Hunor a anunțat oficial demararea demersurilor pentru ca autoritățile locale să aibă libertatea de a reduce taxele în limitele legii, cu prioritate pentru persoanele vulnerabile. Autorii noii propuneri legislative merg însă mai departe și cer ca pasivitatea autorităților în a asigura infrastructura de apă, canal și gaze să fie sancționată direct prin pierderea dreptului de a mai încasa impozitul pe clădire de la acei cetățeni ignorați de administrație.

Impactul bugetar și viitorul impozitării în România

Dacă va fi adoptat, proiectul ar putea lăsa o gaură considerabilă în veniturile bugetare estimate pentru 2026, care ar trebui să atingă pragul de 12,88 miliarde de lei. Totuși, susținătorii măsurii consideră că statul trebuie obligat să devină eficient. „Dorim să aducem o critică asupra modului în care taxele și impozitele au crescut, în mod repetat, în lipsa unei veritabile îmbunătățiri a serviciilor oferite de stat”, subliniază inițiatorii în expunerea de motive.

Astfel, anul 2026 se conturează a fi unul al marilor reglementări fiscale, unde lupta se dă între nevoia statului de a colecta fonduri și dreptul cetățeanului de a plăti doar pentru beneficii reale și palpabile.

Foto – Hepta

