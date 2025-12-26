  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. „Ea a tras de mine!” Reacția soțului când a aflat că e înșelat

Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. „Ea a tras de mine!” Reacția soțului când a aflat că e înșelat

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Mihai Trăistariu a surprins publicul cu una dintre cele mai sincere și controversate mărturisiri din viața sa personală.

Invitat în podcastul Burlacu TV, artistul a povestit deschis despre o relație pe care a avut‑o cu o femeie căsătorită, o poveste care a început accidental și s‑a transformat într‑un capitol intens și dificil al vieții sale.

Cum a început totul: „Ea a tras de mine!”

Mihai Trăistariu a explicat că relația a pornit într‑un context complet neașteptat. El îi oferea lecții de canto fiicei femeii, iar după câteva luni, mama adolescentei i‑a mărturisit că s‑a îndrăgostit de el.

„A fost o întâmplare. Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: “Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație.” Și i-am zis “doamnă, nu se poate.” “Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume.” Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire” – a explicat artistul în podcastul Burlacu TV.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Deși inițial a încercat să refuze, lucrurile au evoluat rapid, iar cei doi au început o relație ascunsă.

Citeşte şi: Mihai Trăistariu dezvăluie cum a cunoscut-o pe Theo Rose la 14 ani: „I-am prezis o carieră”

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre ultima lui întâlnire cu Horia Moculescu: „Nu mai putea respira singur. Adusese de acasă un aparat cu oxigen”

Citeşte şi: Ce spune Mihai Trăistariu despre relația lui CRBL cu Olga Guțanu, care este cu 23 de ani mai tânără decât el: „Avea și copil și nevastă. A lăsat tot pentru această fată”

Citeşte şi: Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca”

Soțul a aflat, tensiunile au explodat

Situația s‑a complicat atunci când soțul femeii a aflat de relație. Certurile din familie au izbucnit, iar Mihai a trăit cu sentimentul apăsător al vinovăției: „Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine.”

Cântărețul a povestit și o scenă aproape absurdă, în care el și femeia cu care avea relația s‑au intersectat pe stradă cu soțul acesteia, care între timp își găsise și el pe altcineva.

„Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul” – a mai spus el.

mihai traistariu la jorgeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

De ce a rupt relația

După trei ani, Mihai a decis să pună capăt poveștii. Femeia își dorea să fugă împreună în America, însă artistul a simțit că situația devenise imposibilă.

„Ea voia să fugem în America… Unde să fugim? Să trăim povești? Nu am vrut așa. Mi s-a părut imposibil și am rupt relația.”

Ulterior, a aflat că femeia s‑a împăcat cu soțul ei, iar familia a rămas unită.

Privind în urmă, Mihai Trăistariu recunoaște că această aventură a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața lui sentimentală: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații.”

Foto – captură Youtube / Instagram / Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Fanatik
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin?
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin?
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Citește și...
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
Poți congela salata de boeuf? Greșeala care o strică definitiv
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Doliu în lumea rock-ului. Chitaristul care a definit sound-ul Jethro Tull a murit
Cătălin Mustață, despre revenirea pe micile ecrane în serialul „Cei trimiși”, viața în Texas și destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul: „Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim în locuri necunoscute” / Exclusiv
Kate Middleton a donat un brad spectaculos spitalului unde a urmat tratamentul de cancer
Raluca Aprodu, detalii din culisele serialului „Cei trimiși” și planurilor ei de Crăciun: „Nu pot să zic că această sărbătoare mă dă pe spate” / Exclusiv
Pârtii de schi de vis
Muzica populară românească este în DOLIU! Unul dintre marii artişti ai României a murit în somn, la 54 de ani

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Mustață, despre revenirea pe micile ecrane în serialul „Cei trimiși”, viața în Texas și destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul: „Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim în locuri necunoscute” / Exclusiv
Cătălin Mustață, despre revenirea pe micile ecrane în serialul „Cei trimiși”, viața în Texas și destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul: „Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim în locuri necunoscute” / Exclusiv
Kate Middleton a donat un brad spectaculos spitalului unde a urmat tratamentul de cancer
Kate Middleton a donat un brad spectaculos spitalului unde a urmat tratamentul de cancer
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Dani Oțil, declarații inedite despre relația dintre Răzvan Simion și soția acestuia, Daliana: „Răzvan, în schimb, care este șulfă bătrână…”
Dani Oțil, declarații inedite despre relația dintre Răzvan Simion și soția acestuia, Daliana: „Răzvan, în schimb, care este șulfă bătrână…”
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la câteva două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la câteva două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Ion Drăgan a murit la 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun. Îndrăgitul interpret de muzică populară a fost găsit de tatăl lui
Ion Drăgan a murit la 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun. Îndrăgitul interpret de muzică populară a fost găsit de tatăl lui
Horoscop 27 decembrie 2025. O zodie dă lovitura vieții. Se deschide ușa norocului și primește tot ce a visat
Horoscop 27 decembrie 2025. O zodie dă lovitura vieții. Se deschide ușa norocului și primește tot ce a visat
Horoscop săptămânal 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Revelion spectaculos pentru o zodie. Începe noul an cu vești bune pe plan profesional, dar și sentimental
Horoscop săptămânal 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026. Revelion spectaculos pentru o zodie. Începe noul an cu vești bune pe plan profesional, dar și sentimental
Raluca Aprodu, detalii din culisele serialului „Cei trimiși” și planurilor ei de Crăciun: „Nu pot să zic că această sărbătoare mă dă pe spate” / Exclusiv
Raluca Aprodu, detalii din culisele serialului „Cei trimiși” și planurilor ei de Crăciun: „Nu pot să zic că această sărbătoare mă dă pe spate” / Exclusiv
Mirela Vaida, șocată de boacăna de proporții făcută de fiul ei: „Ține-mă, Doamne”. Ce a putut să facă Vladimir
Mirela Vaida, șocată de boacăna de proporții făcută de fiul ei: „Ține-mă, Doamne”. Ce a putut să facă Vladimir
Observator News
Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tratament revoluționar pentru cancer: Particule metalice distrug tumorile de 3 ori mai repede!
Tratament revoluționar pentru cancer: Particule metalice distrug tumorile de 3 ori mai repede!
MIT sau ADEVĂR: Sucul de zeamă de varză, cel mai bun leac pentru mahmureală?
MIT sau ADEVĂR: Sucul de zeamă de varză, cel mai bun leac pentru mahmureală?
Alertă meteo de la ANM: Viscol, polei, ninsori și vânt puternic (HARTĂ). Cum va fi vremea în București?
Alertă meteo de la ANM: Viscol, polei, ninsori și vânt puternic (HARTĂ). Cum va fi vremea în București?
2026 șterge tot ce nu mai funcționează în viața ta: ce schimbări profunde te așteaptă, în funcție de numărul tău personal
2026 șterge tot ce nu mai funcționează în viața ta: ce schimbări profunde te așteaptă, în funcție de numărul tău personal
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton