Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. „Ea a tras de mine!” Reacția soțului când a aflat că e înșelat

Mihai Trăistariu a surprins publicul cu una dintre cele mai sincere și controversate mărturisiri din viața sa personală.

Invitat în podcastul Burlacu TV, artistul a povestit deschis despre o relație pe care a avut‑o cu o femeie căsătorită, o poveste care a început accidental și s‑a transformat într‑un capitol intens și dificil al vieții sale.

Cum a început totul: „Ea a tras de mine!”

Mihai Trăistariu a explicat că relația a pornit într‑un context complet neașteptat. El îi oferea lecții de canto fiicei femeii, iar după câteva luni, mama adolescentei i‑a mărturisit că s‑a îndrăgostit de el.

„A fost o întâmplare. Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: “Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație.” Și i-am zis “doamnă, nu se poate.” “Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume.” Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire” – a explicat artistul în podcastul Burlacu TV.

Deși inițial a încercat să refuze, lucrurile au evoluat rapid, iar cei doi au început o relație ascunsă.

Citeşte şi: Mihai Trăistariu dezvăluie cum a cunoscut-o pe Theo Rose la 14 ani: „I-am prezis o carieră”

Citeşte şi: Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre ultima lui întâlnire cu Horia Moculescu: „Nu mai putea respira singur. Adusese de acasă un aparat cu oxigen”

Citeşte şi: Ce spune Mihai Trăistariu despre relația lui CRBL cu Olga Guțanu, care este cu 23 de ani mai tânără decât el: „Avea și copil și nevastă. A lăsat tot pentru această fată”

Citeşte şi: Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca”

Soțul a aflat, tensiunile au explodat

Situația s‑a complicat atunci când soțul femeii a aflat de relație. Certurile din familie au izbucnit, iar Mihai a trăit cu sentimentul apăsător al vinovăției: „Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine.”

Cântărețul a povestit și o scenă aproape absurdă, în care el și femeia cu care avea relația s‑au intersectat pe stradă cu soțul acesteia, care între timp își găsise și el pe altcineva.

„Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul” – a mai spus el.

De ce a rupt relația

După trei ani, Mihai a decis să pună capăt poveștii. Femeia își dorea să fugă împreună în America, însă artistul a simțit că situația devenise imposibilă.

„Ea voia să fugem în America… Unde să fugim? Să trăim povești? Nu am vrut așa. Mi s-a părut imposibil și am rupt relația.”

Ulterior, a aflat că femeia s‑a împăcat cu soțul ei, iar familia a rămas unită.

Privind în urmă, Mihai Trăistariu recunoaște că această aventură a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața lui sentimentală: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații.”

Foto – captură Youtube / Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News