Mihai Trăistariu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. „Ea a tras de mine!” Reacția soțului când a aflat că e înșelat

Mihai Trăistariu a surprins publicul cu una dintre cele mai sincere și controversate mărturisiri din viața sa personală.
Invitat în podcastul Burlacu TV, artistul a povestit deschis despre o relație pe care a avut‑o cu o femeie căsătorită, o poveste care a început accidental și s‑a transformat într‑un capitol intens și dificil al vieții sale.
Mihai Trăistariu a explicat că relația a pornit într‑un context complet neașteptat. El îi oferea lecții de canto fiicei femeii, iar după câteva luni, mama adolescentei i‑a mărturisit că s‑a îndrăgostit de el.
„A fost o întâmplare. Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: “Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație.” Și i-am zis “doamnă, nu se poate.” “Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume.” Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire” – a explicat artistul în podcastul Burlacu TV.
Situația s‑a complicat atunci când soțul femeii a aflat de relație. Certurile din familie au izbucnit, iar Mihai a trăit cu sentimentul apăsător al vinovăției: „Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine.”
Cântărețul a povestit și o scenă aproape absurdă, în care el și femeia cu care avea relația s‑au intersectat pe stradă cu soțul acesteia, care între timp își găsise și el pe altcineva.
„Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul” – a mai spus el.