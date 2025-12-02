Mihai Trăistariu dezvăluie cum a cunoscut-o pe Theo Rose la 14 ani: „I-am prezis o carieră”

Mihai Trăistariu (48 ani) dezvăluie cum a cunoscut-o pe Theo Rose (28 ani) când aceasta avea doar 14 ani. Artistul a fost impresionat de talentul ei și i-a oferit un premiu special. Acum, el recunoaște succesul tinerei cântărețe și apreciază stilul ei muzical.

Mihai Trăistariu, despre cum a cunoscut-o pe Theo Rose

Theo Rose, o tânără artistă talentată, a impresionat încă de la vârsta de 14 ani. Mihai Trăistariu, cunoscut cântăreț și jurat la numeroase concursuri, a dezvăluit recent cum a descoperit-o pe Theo și ce părere are despre ea acum.

Într-un interviu recent pentru podcastul „Viața ca poveste”, Trăistariu a povestit despre prima întâlnire cu Theo Rose. Acesta a precizat că a remarcat imediat potențialul ei extraordinar.

„Vai, ce-mi plăcea! I-am prezis o carieră, i-am dat un premiu special numit Premiul Mihai Trăistariu și urma să cânt într-o zi în duet cu ea”, a povestit artistul.

După acel concurs, cariera lui Theo a luat avânt rapid. În doar un an, a fost remarcată de producători din Iași care au ajutat-o să se lanseze. Acum, Theo Rose este o vedetă recunoscută în industria muzicală românească.

„Dar ea a reușit de mică. Deci, după vreun an, după concursul ăla, au luat-o niște producători din Iași și au lansat-o în timp. S-a lansat în timp și uite, acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine să se lanseze, dar urma să fac”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Artistul, despre stilul lui Theo Rose

Theo Rose se remarcă prin versatilitatea sa muzicală. Ea abordează diverse genuri, inclusiv unele cu influențe din muzica populară.

„Ea chiar cântă cu o tendință spre manele, ritmurile se duc spre manea. Ăsta-i trendul. Și atunci ea ce vrei să facă? Să cânte operă? Trebuie să cânte ce se cere ca să aibă succes. Și bubuie de concerte. E peste tot”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Deși o colaborare între cei doi nu s-a materializat încă, Trăistariu și-a exprimat dorința de a cânta o baladă puternică alături de Theo Rose. El consideră că vocile lor s-ar completa excelent într-o astfel de piesă.

Mihai Trăistariu nu se limitează doar la a o aprecia pe Theo Rose. El a menționat și alte artiste talentate din România, precum Andra, Paula Seling, Delia, Monica Anghel și Alina Eremia, pentru care are numai cuvinte de laudă.

