Diana Enache s-a împăcat cu Ionuț Vîntu? Cei doi s-au afișat din nou împreună alături de fetița lor

Diana Enache și Ionuț Vîntu au decis să se despartă în august 2025, după cinci ani de relație. Recent, cei doi au fost surprinși împreună, alături de fiica lor, Ilinca Maria. Apariția lor naște semne de întrebare cu privire la o posibilă împăcare.

Diana Enache, surprinsă alături de fostul iubit

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit în vara anului 2025, după ce vedeta făcuse deja gesturi care să ducă cu gândul la o separare. Totul a început în octombrie 2024, când influencerița și-a șters de pe rețelele sociale fotografiile cu Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidu Vîntu.

Citește și: Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit după cinci ani de relație. Cei doi au împreună o fetiță

De atunci, fanii s-au tot întrebat dacă mai sunt sau nu împreună, însă vedeta nu a făcut nicio declarație.

În august 2025, cei doi au confirmat că s-au despărțit și au transmis un mesaj în care spuneau că prioritatea lor este fetița pe care o au împreună, Ilinca. Cei doi au lăsat să se înțeleagă că s-au despărțit în termeni civilizați și spuneau că vor să rămână o echipă pentru a își crește copilul frumos.

Acum, cei doi au fost văzuți într-un mall din Capitală, alături de fiica lor. Diana Enache era la o întâlnire cu o prietenă, iar la câțiva pași distanță, Ionuț Vîntu era alături de fiica lor, Ilinca Maria.

Apoi, Diana și Ionuț s-au întâlnit în fața unui stand de înghețată. Momentul a născut speculații printre fani: să fie acesta semnul unei împăcări între cei doi sau doar respectarea angajamentului de a fi o echipă în creșterea micuței Ilinca?

Citește și: Cum își cresc Diana Enache și băiatul lui Sorin Ovidiu Vântu fetița: „Mi-am dat seama că gura lumii n-o astupă nimeni”/ Exclusiv

Un lucru e sigur, cei doi se înțeleg bine și rămân în continuare părinții fetiței, fiind atenți la nevoile sale.

Apariția surprinsă de Cancan.ro lor ar putea fi semnul unei împăcări, însă în lipsa gesturilor afectuoase, întâlnirea ar putea fi o simplă întrevedere pentru a petrece timp cu micuța.

Ce mesaj a transmis Ionuț Vîntu la despărțire

La momentul despărțirii, Ionuț Vîntu a transmis un mesaj, în care a spus că e în relații bune cu Diana.

„După o perioadă de reflecție, Diana și cu mine am decis de comun acord să mergem pe drumuri separate.

Prioritatea noastră rămâne bunăstarea copilului nostru, pentru care vom continua să fim părinți dedicați și uniți. Apreciem tot ce am construit împreună și păstrăm o relație civilizată.

Citește și: Diana Enache, adevărul despre relația cu părinții ei: „Este ca un examen pe care îl dau constant”/ Exclusiv

Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre, în special pentru copilul nostru, în această perioadă de tranziție. Nu vom oferi declarații suplimentare și vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris Ionuț Vîntu, pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News