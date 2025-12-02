Diana Enache s-a împăcat cu Ionuț Vîntu? Cei doi s-au afișat din nou împreună alături de fetița lor

Diana Enache și Ionuț Vîntu au decis să se despartă în august 2025, după cinci ani de relație. Recent, cei doi au fost surprinși împreună, alături de fiica lor, Ilinca Maria. Apariția lor naște semne de întrebare cu privire la o posibilă împăcare.
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit în vara anului 2025, după ce vedeta făcuse deja gesturi care să ducă cu gândul la o separare. Totul a început în octombrie 2024, când influencerița și-a șters de pe rețelele sociale fotografiile cu Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidu Vîntu.
În august 2025, cei doi au confirmat că s-au despărțit și au transmis un mesaj în care spuneau că prioritatea lor este fetița pe care o au împreună, Ilinca. Cei doi au lăsat să se înțeleagă că s-au despărțit în termeni civilizați și spuneau că vor să rămână o echipă pentru a își crește copilul frumos.
Acum, cei doi au fost văzuți într-un mall din Capitală, alături de fiica lor. Diana Enache era la o întâlnire cu o prietenă, iar la câțiva pași distanță, Ionuț Vîntu era alături de fiica lor, Ilinca Maria.
Apoi, Diana și Ionuț s-au întâlnit în fața unui stand de înghețată. Momentul a născut speculații printre fani: să fie acesta semnul unei împăcări între cei doi sau doar respectarea angajamentului de a fi o echipă în creșterea micuței Ilinca?
Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre, în special pentru copilul nostru, în această perioadă de tranziție. Nu vom oferi declarații suplimentare și vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris Ionuț Vîntu, pe Instagram.
