Diana Enache, adevărul despre relația cu părinții ei: „Este ca un examen pe care îl dau constant”/ Exclusiv

Diana Enache a reușit să își creeze un drum în lumea de divertisment și să le demonstreze părinților ei că se poate descurca nu doar pe scenă, ci și în fața camerelor de filmat. Fiica lui Adrian Enache a povestit pentru Unica.ro ce relație are cu părinții ei.

Diana are 26 de ani și este o tânără entuziastă, plină de viață și gata să demonstreze lumii că a moștenit talentul tatălui, dar și că se poate descurca în orice situație o pune viața.

Diana Enache, despre relația cu Adrian Enache: „Suntem ca doi frați”

Diana Enache spune că este recunoscătoare pentru părinții pe care îi are. Mai mult, prezentatoarea de la Prima TV susține că relația cu tatăl ei este una de prietenie.

„Am o relație extraordinară cu ambii părinți. Mă înțeleg foarte bine. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare zi pentru familia pe care o am. Sunt recunoscătoare. Știu că sună clișeic, dar chiar fac asta. Apropiații știu că am o relație specială cu Dumnezeu, cu Diviniatea. Sunt un om credincios și recunoscător pentru tot ceea ce am. Am o relație minunată cu el (n.r. tatăl ei), suntem ca doi frați, cântăm împreună. Pe lângă relația normală tată – fiică, noi și cântăm împreună. Ceea ce este minunat”, a declarat Diana pentru Unica.ro.

Cei doi sunt cu atât mai apropiați, cu cât obișnuiesc să cânte împreună, deși, spune Diana, mereu are emoții atunci când urcă pe scenă împreună cu Adrian Enache.

„Trebuie să recunosc că am emoții și mai mari atunci când este el alături de mine, pentru că este ca un examen pe care îl dau constant. Vreau să fie bine și nu vreau să dezamăgesc și vreau să avem reușite împreună. Am avut întotdeauna o relație foarte deschisă, am vorbit aproape orice, am fost ca un frate și soră tot timpul”, a precizat Diana Enache.

Fiica lui Adrian Enache: „La mama admir mâna ei de fier”

Diana are o relație la fel de bună și cu mama ei, Corina, prima soție a artistului Adrian Enache. Prezentatoarea spune că datorită mamei ei este persoana de azi.

„La mama admir cel mai mult mâna ei de fier și îi sunt recunoscătoare, pe această cale, că am crescut ordonat, așezat, la locul meu, cu bun simț, nu am fost niciodată un copil răsfățat sau beizadea – să zic așa. Și apreciez tot ce a implicat creșterea mea și cum s-a implicat în creșterea mea. Cum ți-am spus: e o mână de fier”, a explicat tânăra.

„Până la urmă, pentru mine a fost o balanță: tata – care e mai nebun din fire – și maică-mea – care e foarte serioasă. Și cum extremele se atrag, iată că … (râde) se creează lucruri frumoase”, a subliniat Diana Enache.

Ce relație are cu fratele ei, David

Diana și David, fratele ei de tată, au o relație foarte bună. Cei doi copii ai lui Adrian Enache se înțeleg foarte bine, deși între ei este o diferență de vârstă de 9 ani.

David Enache cochetează cu actoria și chiar a primit un rol în scurtmetrajul „2+2 fac cât vreau eu” și este foarte încântat de rolul său.

„Îl felicit pe această cale. Știu că este foarte bun și în zona artistică și chiar își dorește o carieră regizorală”, a spus Diana Enache.

Tânăra a precizat că, în prezent, ea și fratele ei își oferă mai mereu sfaturi, însă nu se văd foarte des.

„Acum suntem la nivelul de sfaturi. Eu îl mai intreb: ”Dar ce cumnată mai am și eu pe post; cam care mai concurează?” Și el se bucură pentru mine. Și eu mă bucur pentru realizările lui. Ținem legătura, dar, na!, știi cum e… E în perioada aia, la 17 ani. Îl mai întreb și eu de o cumnată, ceva… Restul realizărilor le știu de la tata”, a subliniat Diana Enache.

