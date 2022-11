Corina, fosta soție a cântărețului Adrian Enache, a împlinit 55 de ani și arată extraordinar. În prezent, Corina Enache, femeia care i-a dăruit o fiică artistului, este managerul unei agenții de turism și a rămas în relații apropiate cu fostul soț.

Povestea de dragoste dintre Corina și Adrian Enache a ținut mulți ani prima pagină a ziarelor. Artistul a jonglat timp îndelungat între soție și Iuliana Marciuc, vedeta TVR care i-a dăruit un băiat. În final, cei doi au divorțat în 2009, după 20 de ani de căsnicie, dar au rămas prieteni. Recent, Adrian Enache dezvăluia că perioada divorțului a fost cea mai complicată pentru el.

Femeia părăsită pentru Iuliana Marciuc a împlinit 55 de ani

„Am vrut să treacă mai repede și să nu-mi mai amitesc nimic. Și căsătoria, și divorțul înseamnă o hârtie, dar dacă ești om reușești să păstrezi acele relații. Ele nu-s ținute de niște hârtii”, spunea Adrian Enache, pentru FANATIK.

În cadrul interviului, artistul spunea că femeile între care și-a împărțit viața, Corina și Iuliana, merită tot respectul lui.

„Iuliana are foarte multe calități. Este sprijinul meu, este tot ce am. Este ca un roman care nu are sfârșit, este că o carte pe care o iei și nu poți s-o mai lași. Suntem de 26 de ani împreună și am învățat că nu trebuie să intervii în spațiul celuilalt. Am înțeles cine sunt eu, cine este ea și să nu ne sufocăm. (…)

Și ea, și Corina au înțeles asta, de aceea am o relație excepțională cu fosta soție. Sunt două femei care merită tot respectul meu, sunt mamele copiilor mei. Eu am decis să fiu cu Iuliana, nu am fost nici eu stăpânul ei, nici ea al meu. La noi în familie nu s-a băgat nimeni. Nimeni nu are niciun drept asupra celuilalt, relația trebuie să fie ca o vacanță”, declara Adrian Enache, pentru sursa citată.

Cu ce se ocupă Corina Enache și cum arată acum

Dacă despre Iuliana Marciuc se știe că este implicată în mai multe proiecte de televiziune și participă la numeroase evenimente, fosta soție a lui Adrian Enache trăiește discret, așa cum a făcut-o și pe parcursul mariajului cu artistul. În prezent, Corina Enache este managerul unei cunoscute agenții de turist și, recent, și-a sărbătorit ziua de naștere. A împlinit 55 de ani și, prin prisma meseriei, trăiește călătorind în lumea întreagă.

Corina și Adrian Enache au împreună o fiică, Diana, în vârstă de 25 de ani. Tânăra a călcat pe urmele celebrului tată, cochetează cu televiziunea și îl însoțește la spectacole în țară și peste hotare.

Cu Iuliana Marciuc, Adrian Enache are un fiu, David, în vârstă de 17 ani.

