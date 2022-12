Diana Enache, despre povestea de iubire cu fiul lui Sorin Ovidiu Vîntu: „Mai cu sare, mai cu piper, că așa e în relații”/ EXCLUSIV

Diana Enache, fiica artistului Adrian Enache, a reușit să își creeze un drum în lumea de divertisment. După ce a avut o emisiune la radio, acum tânăra de 26 de ani va avea propria emisiune la un post de televiziune.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru UNICA.RO, Diana ne-a povestit despre carieră, iubit și planurile pe care le are pentru sărbătorile de iarnă.

Diana Enache, prezentatoarea emisiunii „Totu-i fain” de la Prima TV

Diana Enache își începe cariera în televiziune odată cu apariția pe postul Prima TV a emisiunii „Totu-i fain”. Fiica lui Adrian Enache spune că întotdeauna a visat să lucreze în televiziune, iar acum își poate vedea visul împlinit.

Diana prezintă, în fiecare sâmbătă de la 16.00, alături de Alin Pascal, emisiunea Totu-i fain la Prima TV. Emisiunea debutează cu o ediție specială în Ajun de Crăciun.

Ce înseamnă pentru tine noul proiect de la Prima TV? La ce să se aștepte telespectatorii care vor urmări emisiunea „Totu-i fain?”

Telespectatorii trebuie să se aștepte la un vibe care va spune ca totu-i fain. Când spun vibe, spun energie frumoasă, oameni tineri, oameni voioși, pozitivi – pentru că din ce în ce mai rar mai vedem asta, oameni cu povești foarte interesante, cu piese frumoase, cu rețete inedite ale lui Antonio – de la saramale cu gorgonzola de Crăciun până la fel și fel de sufleuri din trufe și lucruri italienești și nu numai. Avem o emisiune presărată cu de toate și suntem foarte fericiți să fim la cârma ei. Și ne bucurăm să ne lansăm fix în luna în care Prima Tv împlinește 25 de ani.

Cum a fost trecerea de la radio la televiziune? Întotdeauna ți-ai dorit să faci radio și televiziune sau ai visat la cu totul altă meserie?

Să știi că, atunci când eram mică, le luam interviuri cu telecomanda părinților mei, bunicilor mei, prietenilor, pe cine prindeam. A fost un drum presărat din copilărie. Mi-am dorit dintotdeauna. Sunt pasionată de tot ce înseamnă arta, tot ce ține de partea asta artistică. Nu aș putea să fac un alt lucru. Aici mă simt cel mai bine, aici mă simt în largul meu. Radioul s-a completat foarte bine cu tot ce înseamnă televizine. La TV, totuși, e o altă lume, alt public. Se vede dacă te-ai îngrășat, dacă ai vreo grimasă. La radio, dacă ți-ai încălzit vocea, totul e foarte bine. Însă, m-a ajutat experiența de radio, de aceea nici nu vreau să renunț la radio, ci să le îmbin pe amândouă. Îți dai seama că eu, fiind Scorpion, am ocazia să vorbesc. Ceea ce, pentru mine, este minunat! Dacă nu aș vorbi la tv și la radio, îți dai seama cât aș vorbi acasă? Chestia asta este o eliberare minunată pentru mine.

„La școală au fost momente când unii profesori m-au defavorizat pentru că nu agreau numele meu”

Te-a ajutat în vreun fel faptul că ești fiica lui Adrian Enache sau au existat și momente în care te-a încurcat numele tău de familie?

Asta e chestia tuturor celor care au părinți celebri. Întotdeauna e mai greu să își depășească părinții sau oamenii din jur sunt sceptici în ceea ce îi privește. Poate la școală au fost momente când unii profesori m-au defavorizat – pe nemeritate, doar pentru că nu agreau numele meu sau nu îl agreau pe tatăl meu. Nu știu, motive de genul acesta. Dar lucrurile astea nu ne pot decât ambiționa pe noi, copiii persoanelor cunoscute. Trebuie să fie pentru noi o dublă ambiție, o dublă dedicare, o dublă dorință de a demonstra de ce suntem în stare – că nu e doar un înveliș și un nume. Până la urmă contează ce reprezinți tu, nu ce nume porți. Poți să porți orice nume. Dacă nu ești bun, nu rămâi în schemă și nu treci mai departe. În etapa următoare nu primești cei trei de ”Da”. Nu înseamnă că nu sunt foarte mândră de numele pe care îl port. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care o am și că m-a înzestrat să văd lumea asta cu alți ochi de micuță și prin prisma tatălui și prin prisma bunicului meu, Teodor Munteanu, care a fost un om extraordinar – extrem de cunoscut și în lumea artistică, apreciat. Și atunci am văzut o altă latură a lumii ăsteia, nu doar partea de scenă și ropote de aplauze. Dar, cu toate astea e o lume foarte frumoasă și, dacă simți chemarea, chiar trebuie să mergi mai departe, să nu renunți indiferent de câte greutăți ar fi.

Diana Enache, despre relația cu Ionuț Vîntu: „Mai cu sare, mai cu piper”

Este o persoană discretă atunci când vine vorba de viața personală, însă are o relație serioasă care durează de câțiva ani. Diana Enache formează un cuplu cu Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidiu Vîntu, cu care spune că se înțelege foarte bine.

În viața personală ești destul de discretă, dar cu siguranța ai mulți admiratori. Cum arată bărbatul visurilor tale?

Există un atfel de bărbat în viața mea. Ne înțelegem foarte bine, suntem pe aceeași lungime de undă și cred că acesta este lucrul cel mai important într-o relație: să te completezi și să aveți același viziuni despre viață și aceleași valori. Să vă raportați la aceleasi valori și lucruri pe care vi le doriți. Restul, mai cu sare, mai cu piper, că așa e în relații. Important este să fie solid.

Tradiția de Crăciun pe care o urmează din copilărie: „Întotdeauna îi scriu lui Moșc Crăciun”

Mai este mai puțin până la Crăciun. Ai vreo tradiție peste care nu ai putea trece indiferent de locul în care te afli? I-ai scris lui Moș Crăciun? Ce îți dorești să primești de la el?

Îți răspund la două întrebări într-una. Îi scriu lui Moș Crăciun în fiecare an și în fiecare an las biscuiți sub brad. Mi-a rămas chestia asta de când eram mică: tot timpul lăsam biscuiți și îi găseam, bineînțeles, mușcați, mâncați și îl puneam să și semneze. Întotdeauna îi scriu lui Moș Crăciun și aștept să îmi îndeplinească dorințele. Avem o relație specială (rade).

Ce moment al vieții tale ai spune că te-a marcat pentru totdeauna?

Au fost foarte multe momente, nu aș putea să zic unul singur. Cert este că din toate am învățat. M-au călit și au fost examenele vieții care mi-au redat o altă latură a vieții. M-au făcut să gândesc diferit. Poate brusc pentru un adolescent, dar nu pot decât să mulțumesc acum, când mă uit în spate.

Plăcerile „vinovate” ale Dianei Enache

Care sunt plăcerile „vinovate” ale Dianei Enache?

Plăcerea mea vinovată, odată cu vârsta, este când fac curățenie în casă. Chiar râdeam cu maică-mea zilele trecute: ”măi stau și văd câât de curată e casa, cum miroase gresia de bine, mobila…” Și, Doamne!, ce plăcere vinovată am (râde). Dar, dacă ne raportăm și la mâncare, sunt o pofticioasă. Până acum nu pot să zic că am făcut cine știe ce eforturi. Dar, na!, trebuie să am grijă. Dacă mănânc o pizza, niște gogoși astăzi, trebuie să am grija ca 3 zile să fie meniul mult mai echilibrat, merg la sală. O perioadă, cu plecările astea la Cluj, unde filmam Totu-i fain, nu am mai avut timp să merg la sală, dar promit că după Crăciun și Revelion, după ce trece perioada asta de concerte, de evenimente, mă apuc serios. Dar nu o să am mult timp, pentru că în ianuarie plecăm în America, într-un megaconcert în comunitatea de români, cu Bebe Mihu, Maria Dragomiroiu, o gașca foarte, foarte nebună. Ne-am făcut extrem de mulți prieteni și abia aștept să ajung la ei, în State. Avem o relație super deschisă, vorbim, ținem legătura și îmi face plăcere de fiecare dată când ajung. Mă simt în America ca acasă și asta e foarte important.

Ce planuri de viitor ai? Ești genul de persoană care își face lista cu rezoluții pentru un nou an?

Da, sunt un scorpion, cred foarte mult în tot ce înseamnă ezoteric: în planuri, în vise, înn cuvinte rostite, în puterea prezentului, a cuvântului și a gândului bun și sunt un om organziat. Cu asta cred că am zis multe.

