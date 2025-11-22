  MENIU  
Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca"

Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca”

Oana Savin
.

Cuplurile de vedete din România sunt foarte căutate pentru reclame. Smiley și Gina Pistol, Cătălin și Andra Măruță, precum și Lupu și Cornelia Rednic se numără printre cele mai solicitate în 2025. Mihai Trăistariu a dezvăluit care sunt sumele pe care artiștii le primesc pentru a promova anumite produse, în mediul online.

Mihai Trăistariu, despre banii câștigați pentru promovarea produselor pe rețelele sociale

Mihai Trăistariu este unul dintre artiștii care primesc des oferte pentru a promova diferite produse pe rețelele sociale. În schimb, spune el, primește sume consistente de bani, sau chiar produsele respective.

„Am făcut reclamă și la o pudră de păr, îmi dăduseră 8.000 de euro, îmi dădeam pe cap cu acea pudră, era și un video. Am promovat și produse cosmetice pentru bărbați, pentru 1.000 de euro. Prin 2015 am primit de la o firmă suma de 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați, ca să le promovez produsele pe conturile mele sociale”, a declarat cântărețul pentru Click.

„Iar în 2007 am făcut reclamă în Grecia, la o firmă de haine. Pe atunci eram în vogă cu piesa „Tornero”. Le-am făcut o reclamă care a intrat în toate revistele lor”, a mai spus el.

În același timp, Mihai Trăistariu a precizat că multe vedete aleg să facă bartere, atunci când firmele nu își permit să îi plătească.

„Noi artiștii mai facem însă și bartere, cam toți fac. Adică primești produsele la care faci reclamă, în loc de bani. Ca să fiu cinstit, vă spun că noi artiștii mai și mâncăm pe barter. Cei de la local refuză plata cinei și ne propun să le facem reclamă pe conturile sociale, cu o fotografie sau cu un filmuleț. Dar, și marile staruri de la Hollywood procedează așa. Multe vedete din lumea asta mănâncă moca sau stau gratis la hotel. Îmi amintesc că am avut moca și 10 ședințe de masaj, dar și la acces gratuit la o sală de fitness. Noi, artiștii, care avem o anume cotă, suntem căutați de firme, ca să le promovăm”, a povestit artistul.

Smiley, Gina Pistol și Theo Rose, printre vedetele care fac bani din publicitate


Potrivit publicației menționate anterior, mai multe cupluri celebre fac bani frumoși din reclame. Soții Cătălin și Andra Măruță, Smiley și Gina Pistol, precum și Lupu și Cornelia Rednic au fost cei mai solicitați pentru campanii publicitare.

Lupu și Cornelia Rednic, artiști de muzică populară din Maramureș, au apărut recent într-o reclamă pentru un lanț de supermarketuri. Ei au mai promovat și un brand de pateu și un soi de vinuri din Moldova.

Da, suntem solicitați în reclame, suntem o familie liniștită, frumoasă. Am făcut reclamă și la o marcă de pateu de ficat și la vinuri, acum și la un lanț de magazine, numai la mâncare acceptăm colaborări. Cele cu alifii, cu medicamente naturiste, nu facem. Și, da, se câștigă bine, bani frumoși, dar ce nu știe lumea este faptul că și taxele sunt mari!”, a precizat Lupu Rednic.

După succesul cu o reclamă la șampon, cuplul Smiley-Gina Pistol a semnat un contract cu un marketplace online internațional. Gina promovează categoria home&deco, în timp ce Smiley este imaginea secțiunii de modă pentru bărbați.

Cu aceeași firmă a semnat și Theo Rose, care promovează hainele pentru femei.

Cătălin și Andra Măruță, împreună cu copiii lor, David și Eva, sunt imaginea unui lanț de farmacii și supermarketuri. De asemenea, ei apar într-o reclamă pentru o companie de telefonie mobilă, promovând abonamente avantajoase.

Sursă foto: Instagram

