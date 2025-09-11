Câți bani câștigă Mihai Trăistariu pentru difuzarea piesei „Tornero” în străinătate. E o sumă frumușică

Mihai Trăistariu a dezvăluit câți bani primește din străinătate pentru difuzarea piesei „Tornero”, care l-a adus la un pas de podium la Eurovision 2006, unde s-a clasat pe locul al patrulea.

Câți bani primește Mihai Trăistariu, din străinătate, pentru difuzarea piesei „Tornero” de la Eurovision 2006

Mihai Trăistariu (48 de ani) a dezvăluit ce sumă de bani încasează anual din difuzarea piesei „Tornero”, cu care a concurat acum 19 ani la Eurovision, în străinătate. Piesa cu versuri în engleză și italiană i-a asigurat un loc fruntaș artistului în finala competiției muzicale.

„Să zic că mi-au venit, în ultimul an, cam 3-4000 de euro, din drepturile de difuzare, din străinătate. Însă, din România, mai mult de 100 de euro nu vin”, a dezvăluit cântărețul, pentru Click!.

Citește și: Dan Negru și Mihai Trăistariu, reacții dure după ce Elveția a câștigat Eurovision 2024. Ce au spus cei doi despre Nemo

Ce onorariu are artistul pentru un recital de 45 de minute

Pentru aceeași publicație, artistul a dezvăluit cât câștigă, în fiecare vară, din muzică și turism.

„Vara câștig cel mai mult, din turism fac 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1500 de euro, pentru un recital de 45 de minute. Nu prea mă afectează creșterea TVA-ului la spectacole”, a mărturisit Trăistariu, pentru sursa citată.

Artistul a dezvăluit și cum a ajuns să participe la Eurovision 2006 cu piesa „Tornero”.

„Am fost în studioul lui Eduard Cârcotă, el era din Focșani. Acordurile sunau interesant. M-am consultat și cu fanii mei, i-am pus să voteze dintre mai multe piese, iar „Tornero” a ieșit câștigătoare. Am mers pe mâna internauților și uite că au avut fler!”, a povestit, pentru sursa citată.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News