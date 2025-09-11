Câți bani câștigă Mihai Trăistariu pentru difuzarea piesei „Tornero” în străinătate. E o sumă frumușică

Câți bani primește Mihai Trăistariu, din străinătate, pentru difuzarea piesei „Tornero” de la Eurovision 2006
Mihai Trăistariu (48 de ani) a dezvăluit ce sumă de bani încasează anual din difuzarea piesei „Tornero”, cu care a concurat acum 19 ani la Eurovision, în străinătate. Piesa cu versuri în engleză și italiană i-a asigurat un loc fruntaș artistului în finala competiției muzicale.
„Să zic că mi-au venit, în ultimul an, cam 3-4000 de euro, din drepturile de difuzare, din străinătate. Însă, din România, mai mult de 100 de euro nu vin”, a dezvăluit cântărețul, pentru Click!.
„Vara câștig cel mai mult, din turism fac 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1500 de euro, pentru un recital de 45 de minute. Nu prea mă afectează creșterea TVA-ului la spectacole”, a mărturisit Trăistariu, pentru sursa citată.
Artistul a dezvăluit și cum a ajuns să participe la Eurovision 2006 cu piesa „Tornero”.
„Am fost în studioul lui Eduard Cârcotă, el era din Focșani. Acordurile sunau interesant. M-am consultat și cu fanii mei, i-am pus să voteze dintre mai multe piese, iar „Tornero” a ieșit câștigătoare. Am mers pe mâna internauților și uite că au avut fler!”, a povestit, pentru sursa citată.