Cum a reacționat Theo Rose când soacra ei a scos-o la un restaurant cu stele Michelin. Cum i se adresează artista: „Râdeau de mine”

Theo Rose a fost invitată de soacra ei la un restaurant cu stele Michelin și a trăit o experiență inedită. Ea a povestit cu umor despre tot ce a servit la restaurant alături de soțul și soacra ei. Iată cum au râs amândoi de ea.

Theo Rose, experiență inedită la un restaurant de lux

Soacra lui Theo Rose și-a scos fiul și pe soția acestuia la un restaurant cu stele Michelin. Cântăreața a povestit fanilor cum a decurs experiența inedită, în stilul caracteristic.

Theo Rose a fost în Paris, la concertul lui Lady Gaga, alături de soțul ei, soacra și managera ei. După concert, soacra artistei a decis să le facă o surpriză și să îi invite la un restaurant cu două stele Michelin. În meniu se regăseau preparate precum carne de iepure, homar și băuturi fine.

Cu toate acestea, Theo Rose a fost impresionată de pâinea proaspătă cu unt.

„Soacra mea ne-a dus la un restaurant cu stele Michelin, două stele Michelin. Ne-am dus acolo, eu știam la ce să mă aștept. Am încercat să fac o figură și să schimb cumva treaba, mai era un chinezesc aici și tot am sperat că poate, poate mutăm rezervarea și mănânc și eu ceva omenește. În fine… Ne-a luat iepuri, chestii, lobster, tot felul de nevertebrate d-astea.

Înainte de toate lucrurile astea, au adus niște pâine cu unt. Anghel și cu Monica râdeau de mine că mie ce mi-a plăcut cel mai mult de la restaurantul acesta cu stele Michelin a fost untul.

Într-adevăr, untul foarte bun, sărat, galben, cum trebuie să arate untul, ca la mama lui. Foarte bun, pâinea proaspătă, tot ce trebuie. Am numai recenzii pozitive la acest restaurant.

Foarte bun restaurant aveți! Iepurele…cred că sărise mult înainte să îl puneți pe tigaie, în rest, foarte bune pâinea cu untul, extraordinare”, a povestit Theo Rose.

Cum i se adresează soacrei sale

Artista a mărturisit și cum i se adresează soacrei sale. Theo Rose îi spune pe nume Monicăi, mama lui Anghel.

Ea a povestit că la restaurant a băut un vin care i-a plăcut foarte mult, așa că ar fi vrut să îl găsească și în România. Pentru că nu s-a putut, mama lui Anghel i-a promis că i-l va aduce din străinătate.

„Am băut un pahar de vin, Riesling, am făcut poză la etichetă. Am zis că nu se poate. Am căutat eu, am văzut că n-am eu relații în România pentru un așa vin. Nu l-am găsit pe nicăieri de unde cunosc eu. A zis Monica că se descurcă ea să îl aducă din străinătate. Mă bazez pe ea. Vinul a fost corect. Deci vinul și cu pâine și untul la restaurantul ăsta extraordinare, nu se poate”, a spus Theo Rose.

