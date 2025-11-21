Cum a reacționat Theo Rose când soacra ei a scos-o la un restaurant cu stele Michelin. Cum i se adresează artista: „Râdeau de mine”

Theo Rose a fost invitată de soacra ei la un restaurant cu stele Michelin și a trăit o experiență inedită. Ea a povestit cu umor despre tot ce a servit la restaurant alături de soțul și soacra ei. Iată cum au râs amândoi de ea.
Theo Rose, experiență inedită la un restaurant de lux
Soacra lui Theo Rose și-a scos fiul și pe soția acestuia la un restaurant cu stele Michelin. Cântăreața a povestit fanilor cum a decurs experiența inedită, în stilul caracteristic.
Theo Rose a fost în Paris, la concertul lui Lady Gaga, alături de soțul ei, soacra și managera ei. După concert, soacra artistei a decis să le facă o surpriză și să îi invite la un restaurant cu două stele Michelin. În meniu se regăseau preparate precum carne de iepure, homar și băuturi fine.
Cu toate acestea, Theo Rose a fost impresionată de pâinea proaspătă cu unt.
„Soacra mea ne-a dus la un restaurant cu stele Michelin, două stele Michelin. Ne-am dus acolo, eu știam la ce să mă aștept. Am încercat să fac o figură și să schimb cumva treaba, mai era un chinezesc aici și tot am sperat că poate, poate mutăm rezervarea și mănânc și eu ceva omenește. În fine… Ne-a luat iepuri, chestii, lobster, tot felul de nevertebrate d-astea.
Foarte bun restaurant aveți! Iepurele…cred că sărise mult înainte să îl puneți pe tigaie, în rest, foarte bune pâinea cu untul, extraordinare”, a povestit Theo Rose.
Cum i se adresează soacrei sale
Artista a mărturisit și cum i se adresează soacrei sale. Theo Rose îi spune pe nume Monicăi, mama lui Anghel.
Ea a povestit că la restaurant a băut un vin care i-a plăcut foarte mult, așa că ar fi vrut să îl găsească și în România. Pentru că nu s-a putut, mama lui Anghel i-a promis că i-l va aduce din străinătate.
„Am băut un pahar de vin, Riesling, am făcut poză la etichetă. Am zis că nu se poate. Am căutat eu, am văzut că n-am eu relații în România pentru un așa vin. Nu l-am găsit pe nicăieri de unde cunosc eu. A zis Monica că se descurcă ea să îl aducă din străinătate. Mă bazez pe ea. Vinul a fost corect. Deci vinul și cu pâine și untul la restaurantul ăsta extraordinare, nu se poate”, a spus Theo Rose.
