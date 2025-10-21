Theo Rose a povestit că ea și Anghel Damian abia s-au văzut în lunile în care el a filmat lungmetrajul „Cursa”, în cinematografe din 24 octombrie.

Theo Rose spune că filmul „Cursa” i-a afectat căsnicia cu Anghel Damian

Theo Rose (28 de ani) a oferit detalii rare despre provocările din căsnicia cu Anghel Damian (34 de ani). Cântăreața a povestit că ea și soțul ei abia s-au văzut în vara anului trecut din cauză că el filma pentru lungmetrajul „Cursa” și serialul „Tătuțu’”. Pentru artistă, acest lucru a însemnat și că a trebuit să se ocupe singură de tot ce ținea de fiul lor, Sasha.

„Am urât filmul «Cursa». Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la «Tătuțu’», noaptea la «Cursa». Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu I-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil”, a povestit Theo, în mediul online.

„Am mâncat singură în seara aia. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu”

În continuarea postării, Theo a dezvăluit că Anghel i-a făcut o surpriză chiar în seara în care pe platourile de filmare pentru „Cursa” a avut loc un accident grav. În consecință, surpriza lui Anghel s-a dus de râpă.

„Într-o seară, mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia. El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu. Dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște”, a mai mărturisit antrenoarea de la „Vocea României”.

„Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu”

În încheierea mesajului, artista a spus că visul ei este ca toți să-l vadă pe soțul ei așa cum îl vede ea. Theo l-a privit pe Anghel dându-se peste cap pentru a le demonstra oamenilor că nu face ceea ce face pentru bani, ci pentru că este pasionat.

„Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în muncă lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți «Cursa». S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară”, a încheiat Theo.

Foto: Instagram/@theorose.official

