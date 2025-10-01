  MENIU  
Theo Rose, gest emoționant la aniversarea de un an a căsătoriei cu Anghel Damian. Ce a făcut artista

Amelia Matei
.  Actualizat 01.10.2025, 14:32

Theo Rose și Anghel Damian au împlinit un an când s-au căsătorit. Artista a marcat momentul printr-o postare specială. Cei doi s-au căsătorit pe 29 septembrie, iar evenimentul a fost foarte discret, participând doar prieteni foarte apropiați și familia. Iată ce gest a făcut cântăreața în această zi specială.

Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit un an de căsnicie

Pe 29 septembrie 2024, Theo Rose și Anghel Damian au decis să își unească destinele. Cei doi au organizat un eveniment extrem de discret la care au participat doar familiile și prietenii foarte apropiați.

La fel de îndrăgostită ca în prima zi, Theo Rose a făcut o postare în care a celebrat momentul. 

În urmă cu un an, cântăreața a spus s-a căsătorit abia la 3 săptămâni de la eveniment.

VEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

„Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie”, spunea cântăreața în urmă cu un an.

Acum, ea s-a rezumat la a posta o fotografie din biserică cu momentul în care cei doi s-au căsătorit religios. Imaginea emoționantă alb negru o arată pe artistă ținând în mână un buchet de flori, iar soțul ei o sărută pe cap, în timp ce ea zâmbește.

Citește și: Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”

„Astăzi, 1 an”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Codin Maticiuc, mesaj pentru Theo Rose și Anghel Damian

Codin Maticiuc s-a numărat printre prietenii apropiați care le-au fost alături celor doi miri în ziua specială. Smaranda, fiica lui, a fost domnișoară de onoare.

Și el a marcat momentul pe pagina lui de Instagram, unde a postat o fotografie cu cei doi soți și cu fiica lui, Smaranda.

Citește și: Theo Rose a ajuns la urgențe cu copilul. Ce a pățit Sasha: „Mi-a fost așa milă de el”

„Ieri s-a împlinit fix un an de la căsătoria religioasă a prietenilor mei Theo Rose și Anghel Damian. 12 invitați cu tot cu familie, la biserica din satul în care s-a născut Theo, o rochie de 80 de euro și cu Smaranda mea drept domnișoară de onoare. Una dintre cele mai frumoase nunți la care am fost. La mulți ani, dragii mei”, a scris Codin Maticiuc.

Theo Rose și Anghel Damian sunt căsătoriți și au împreună un băiețel, pe Sasha, care a împlinit 2 ani în luna iunie a anului acesta.

