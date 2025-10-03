Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”

Theo Rose are tot ce își dorește și mai mult de atât. Are o carieră frumoasă și o familie și mai frumoasă. Totuși, în trecut au existat voci care spuneau că relația ei cu Anghel Damian nu va rezista prea mult. Iată cum le răspunde cântăreața acum, după ce anii au trecut.

Theo Rose, mai fericită ca niciodată

Theo Rose a fost mereu deschisă când a venit vorba despre viața ei și nu a avut niciodată secrete față de publicul larg. Cu toate acestea, când s-a îndrăgostit de Anghel Damian, lucrurile au luat o turnură ciudată.

Cântăreața s-a trezit în mijlocul unei avalanșe de comentarii, inclusiv păreri contra relației pe care o începuse cu actorul și oameni care nu le dădeau nicio șansă.

Neștiind ce să facă și cum să reacționeze, artista a fost afectată de tot scandalul din presă. Soțul ei a ajutat-o să își dea seama de lucrurile care contează, de fapt.

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ‘cutii’. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr-odată, m- am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții.

Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu. Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar.

Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur”, a spus Theo Rose pentru Viva!.

Ce a făcut vedeta toată vara

Theo Rose a muncit vara asta destul de mult, având în vedere că este antrenor la Vocea României. Cântăreața a petrecut multe ore cu concurenții, dar și cu fiul ei, Sasha.

„ Nici n am simțit cum a trecut vara asta, am făcut multe lucruri, dar am avut parte și de un concediu de o săptămână, ceea ce mi se pare o performanță, pentru că, în ultimele șapte opt veri, n-am mai plecat nicăieri.

A fost o vară productivă, oricum pentru mine sezonul estival înseamnă concerte și, în principal, Vocea României. Sunt multe zile de repetiție, multe ore petrecute cu concurenții, alegând piese, testând propuneri muzicale. Asta a devenit treaba mea preferată în ultimul timp, e ca o tabără de vară pentru mine, e foarte frumos. În rest, am petrecut timp cu Sasha, dar el a stat mai mult pe la bunicii lui, care-l adoră”, a continuat ea.

