Cătălin Scărlătescu, primele imagini cu noua iubită. Cine este Elena Gogean, femeia care a înlocuit-o pe Doina Teodoru

După o relație de trei ani cu Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu trăiește o nouă poveste de dragoste. Juratul MasterChef a postat prima imagine cu iubita sa, arhitecta Elena Gogean, din vacanța lor din Mexic.

Cătălin Scărlătescu și-a asumat relația cu Elena Gogean

Cătălin Scărlătescu, juratul celebrului show MasterChef, începe anul 2026 într-un mod neașteptat, asumându-și oficial relația cu noua sa parteneră, Elena Gogean. După aproximativ trei ani alături de actrița Doina Teodoru, bucătarul a decis să își deschidă un nou capitol al vieții.

Cătălin Scărlătescu a decis să împărtășească cu urmăritorii săi prima fotografie alături de Elena. Imaginea, publicată discret pe contul său de Instagram, surprinde doar umbrele celor doi pe nisipul fierbinte, lăsând loc imaginației fanilor.

„Arhitecta inimii mele”, cum o numește el, se pare că îi aduce acestuia o fericire aparte.

Și Elena Gogean a publicat în mediul online o fotografie în care apare, discret, celebrul jurat MasterChef.

Cine este Elena Gogean

Elena Gogean, o tânără arhitectă, pare să fi devenit „arhitecta inimii” lui Cătălin. Cei doi au petrecut sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 într-o vacanță exotică, pe o „insulă misterioasă” din Mexic, așa cum a descris-o chiar celebrul chef. În această escapadă însorită, cuplul și-a găsit timp pentru relaxare, departe de agitația cotidiană din România.

Elena Gogean are 27 de ani și este din Focșani. Potrivit paginii sale de Instagram, noua iubită a bucătarului este arhitect, planificator urban, dar și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.

În tinerețe, iubita lui Cătălin Scărlătescu s-a remarcat și ca dansatoare de dans sportiv, câștigând numeroase concursuri.

În timp ce Scărlătescu și noua sa iubită se bucurau de peisajele exotice din Mexic, Doina Teodoru a ales să își petreacă vacanța de început de an în Africa, alături de surorile Monica și Ana Odagiu. Deși destinul le-a dus pe drumuri separate, fiecare pare să își fi găsit liniștea în felul său.

Sursă foto: Instagram

