Irina Tănase, vacanță exotică de sărbători. Imagini rare cu fosta iubită a lui Liviu Dragnea

Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, a plecat din România chiar de Crăciun pentru o vacanță exotică. Tânăra, care preferă să ducă o viață liniștită, departe de luminile reflectoarelor, a împărtășit pe Instagram momente din escapada sa într-un paradis tropical.
Irina Tănase și-a petrecut Crăciunul departe de casă, alegând să sărbătorească în stil exotic. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea a părăsit România chiar înainte de sărbători. Aceasta a publicat în mediul online imagini și indicii despre această escapadă, stârnind curiozitatea admiratorilor ei.
Irina Tănase a devenit cunoscută în perioada relației sale cu Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Deși relația lor a fost adesea subiectul speculațiilor, cei doi au format un cuplu solid de-a lungul anilor, iar despărțirea lor a surprins pe mulți. După această separare, Irina pare să fi regăsit liniștea și să-și trăiască viața din plin.
Sfârșitul anului 2025 a găsit-o într-un loc însorit și exotic, departe de iarna din România.