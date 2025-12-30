Irina Tănase, vacanță exotică de sărbători. Imagini rare cu fosta iubită a lui Liviu Dragnea

Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, a plecat din România chiar de Crăciun pentru o vacanță exotică. Tânăra, care preferă să ducă o viață liniștită, departe de luminile reflectoarelor, a împărtășit pe Instagram momente din escapada sa într-un paradis tropical.

Irina Tănase, vacanță exotică de sărbători

Irina Tănase și-a petrecut Crăciunul departe de casă, alegând să sărbătorească în stil exotic. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea a părăsit România chiar înainte de sărbători. Aceasta a publicat în mediul online imagini și indicii despre această escapadă, stârnind curiozitatea admiratorilor ei.

Irina Tănase a devenit cunoscută în perioada relației sale cu Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Deși relația lor a fost adesea subiectul speculațiilor, cei doi au format un cuplu solid de-a lungul anilor, iar despărțirea lor a surprins pe mulți. După această separare, Irina pare să fi regăsit liniștea și să-și trăiască viața din plin.

Sfârșitul anului 2025 a găsit-o într-un loc însorit și exotic, departe de iarna din România.

Citește și: Irina Tănase, despre despărțirea de Liviu Dragnea: „E cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum”

Citește și: Cristi Borcea, schimbat radical de intervențiile estetice. Pozele de sărbători cu familia, postate de Valentina Pelinel, au devenit virale

Fosta iubită a lui Liviu Dragnea s-a retras din luminile reflectoarelor

După despărțirea de Liviu Dragnea, Irina Tănase a ales să își trăiască viața într-un mod mai discret. Prezentă rar pe rețelele de socializare, ea împărtășește doar fragmente din viața sa cotidiană.

Ultima ei postare pe Instagram a dezvăluit o imagine relaxantă, care a captat perfect atmosfera de vacanță: un bol de fructe proaspete, un cer senin și palmieri care creează un peisaj de vis.

Citește și: Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Centrul Vechi al Capitalei

Citește și: Horațiu Moldovan și Aza Gabriela s-au logodit. Cum arată inelul pe care fotbalistul i l-a oferit artistei: „Un nou capitol frumos”

„Nu e nevoie de niciun filtru. Perfecțiune absolută. Modul de vacanță: activat”, a scris Irina în descrierea fotografiei.

După ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Irina Tănase pare să fi găsit un echilibru în viața personală.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Irina Tănase

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News