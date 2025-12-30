Cristi Borcea, schimbat radical de intervențiile estetice. Pozele de sărbători cu familia, postate de Valentina Pelinel, au devenit virale

Cristi Borcea nu a ascuns niciodată faptul că este extrem de atent la felul în care arată. La 55 de ani, fostul conducător dinamovist continuă să investească masiv în proceduri estetice, tratamente faciale și intervenții menite să îi mențină un aspect cât mai tânăr.

O ședință foto de Crăciun realizată alături de Valentina Pelinel și copiii lor a reaprins discuțiile din mediul online, unde mulți internauți au remarcat schimbările vizibile ale omului de afaceri.

Reacții diverse după ședința foto de sărbători

Pentru Cristi Borcea, estetica nu este doar un moft, ci o parte integrată a stilului său de viață. De la tratamente faciale la intervenții minim invazive și implanturi de păr, milionarul pare hotărât să lupte cu trecerea timpului prin orice mijloace. Iar reacțiile publicului, fie ele ironice sau admirative, nu par să îl oprească din a investi în propria imagine.

Fotografiile publicate pe rețelele de socializare, în care Borcea apare alături de Valentina Pelinel și copiii lor, au atras numeroase comentarii. Mulți au apreciat momentele frumoase surprinse de Crăciun cu întreaga familie a afaceristului, dar unii au observat transformările estetice ale milionarului și nu s-au ferit să lase comentarii răutăcioase în dreptul imaginilor: „Crăciun fericit, muzeu de ceară, cât e biletul?” / „Când banii nu-ți mai pot fi de folos…”

Borcea și-a asumat intervențiile estetice

Cristi Borcea a vorbit deschis despre intervențiile sale estetice într-un interviu acordat în primăvara acestui an. El a explicat că nu se teme de proceduri și că este dispus să încerce orice tratament care îi promite o piele întinsă și un aspect întinerit. „Tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus, tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus cinci sute de fire. Să nu se vadă diferența. Ha, ha, ha. E ieftin. Câteva mii de euro”, a declarat acesta.

Borcea a mărturisit că interesul pentru îngrijirea personală nu este nou. Încă din perioada mariajului cu Mihaela Borcea, el a investit în saloane și clinici de înfrumusețare, pe care le-a frecventat constant. „Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela, în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența”, povestea el acum ceva timp.

Valentina Pelinel spune că o întrece „la îngrijire”

Actuala soție a lui Cristi Borcea confirmă că acesta este extrem de atent la imaginea sa. Valentina Pelinel spune că soțul ei acordă chiar mai mult timp îngrijirii personale decât ea. „E foarte îngrijit. Mă întrece. Are foarte mare grijă de el. E acel gen de bărbat foarte îngrijit. E foarte galant și nu se întâmplă să aducă flori doar cu o anumită ocazie. Pur și simplu, și atunci când nu te aștepți, și atunci e mai frumos”, a declarat aceasta.

