Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei

Gloria Borcea, fiica lui Cristi Borcea și Alina Vidican, a venit din America pentru a petrece sărbătorile alături de tatăl său. Fetița de 10 ani locuiește în Florida alături de mama sa și fratele mai mare și rar este văzută în public.

Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican

Familia Borcea s-a reunit în această iarnă pentru a petrece sărbătorile împreună. Copiii fostului șef de la Dinamo, Cristi Borcea, au venit din diverse colțuri ale lumii pentru a fi alături de tatăl lor. Printre aceștia s-a aflat și Gloria Elena, fiica lui Cristi din relația cu Alina Vidican, care a venit din America special pentru această ocazie.

Alina Vidican și Cristi Borcea au avut o relație de iubire frumoasă, din care au rezultat doi copii: George Alexandru și Gloria Elena. După divorțul de Cristi în 2016, Alina s-a mutat în Statele Unite ale Americii împreună cu cei doi copii, construindu-și o viață nouă alături de pilotul de curse Claude Senhoreti, cu care s-a căsătorit în august 2021.

Sărbătorile de iarnă din acest an au oferit ocazia unei reuniuni de familie pentru Cristi Borcea. Însă, din cei 9 copii pe care îi are din relațiile sale anterioare, doar cinci au reușit să fie prezenți. Gloria, care acum are 10 ani, s-a numărat printre cei ce care vor petrece Crăciunul alături de tatăl lor în România. În ultimii ani, imaginile publice ale Gloriei și ale fratelui său, George Alexandru, au fost rare, mama lor preferând discreția.

Noua viață a Alinei Vidican în America

După mutarea în Miami, Alina Vidican și-a refăcut viața alături de Claude Senhoreti, un bărbat pasionat de mașinile de lux și pilotaj. Cei doi și-au spus „Da” în urmă cu doi ani, iar nunta lor a fost o experiență memorabilă, despre care Alina a vorbit la Pro TV.

„Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a declarat aceasta.

Claude Senhoreti, originar din Brazilia, este un om de afaceri de succes. El este CEO și fondator al unei companii importante din Florida, cu afaceri în domeniile auto și imobiliar.

Averea acestuia ar fi chiar mai mare decât cea a lui Cristi Borcea. Claude este, de asemenea, cunoscut pentru generozitatea sa, oferindu-i Alinei un automobil de lux și o afacere în domeniul închirierii de mașini sportive cu șoferi profesioniști, la scurt timp după nuntă.

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea. Era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a mărturisit Claude Senhoreti despre soția sa, citat de Știrile ProTv.

Cristi Borcea, aflat la al treilea mariaj, este căsătorit cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii. În ciuda divorțurilor și a schimbărilor din viața personală, Borcea menține o relație apropiată cu toți copiii săi, iar revederile de sărbători sunt mereu un prilej de bucurie pentru întreaga familie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea din căsnicia cu Alina Vidican

Sursă foto: Facebook, Captură video sport.ro

