  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei

Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Gloria Borcea, fiica lui Cristi Borcea și Alina Vidican, a venit din America pentru a petrece sărbătorile alături de tatăl său. Fetița de 10 ani locuiește în Florida alături de mama sa și fratele mai mare și rar este văzută în public.

Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican

Familia Borcea s-a reunit în această iarnă pentru a petrece sărbătorile împreună. Copiii fostului șef de la Dinamo, Cristi Borcea, au venit din diverse colțuri ale lumii pentru a fi alături de tatăl lor. Printre aceștia s-a aflat și Gloria Elena, fiica lui Cristi din relația cu Alina Vidican, care a venit din America special pentru această ocazie.

cristi brocea cu copiiiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Alina Vidican și Cristi Borcea au avut o relație de iubire frumoasă, din care au rezultat doi copii: George Alexandru și Gloria Elena. După divorțul de Cristi în 2016, Alina s-a mutat în Statele Unite ale Americii împreună cu cei doi copii, construindu-și o viață nouă alături de pilotul de curse Claude Senhoreti, cu care s-a căsătorit în august 2021.

Sărbătorile de iarnă din acest an au oferit ocazia unei reuniuni de familie pentru Cristi Borcea. Însă, din cei 9 copii pe care îi are din relațiile sale anterioare, doar cinci au reușit să fie prezenți. Gloria, care acum are 10 ani, s-a numărat printre cei ce care vor petrece Crăciunul alături de tatăl lor în România. În ultimii ani, imaginile publice ale Gloriei și ale fratelui său, George Alexandru, au fost rare, mama lor preferând discreția.

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei

Citește și: Cristi Borcea i-a luat fiicei mari, Melissa, un apartament în Miami. Ce facilități de top are imobilul evaluat la 1,3 milioane de dolari

Citește și: Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu șapte dintre cei nouă copii. „Familia, locul unde începe viața!”. Cum s-au fotografiat

Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Noua viață a Alinei Vidican în America

După mutarea în Miami, Alina Vidican și-a refăcut viața alături de Claude Senhoreti, un bărbat pasionat de mașinile de lux și pilotaj. Cei doi și-au spus „Da” în urmă cu doi ani, iar nunta lor a fost o experiență memorabilă, despre care Alina a vorbit la Pro TV.

„Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a declarat aceasta.

Claude Senhoreti, originar din Brazilia, este un om de afaceri de succes. El este CEO și fondator al unei companii importante din Florida, cu afaceri în domeniile auto și imobiliar.

Citește și: Irina Columbeanu și Monica Gabor, viață de de lux și călătorii cu avionul privat. Cum s-au afișat cele două

Citește și: Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani

Averea acestuia ar fi chiar mai mare decât cea a lui Cristi Borcea. Claude este, de asemenea, cunoscut pentru generozitatea sa, oferindu-i Alinei un automobil de lux și o afacere în domeniul închirierii de mașini sportive cu șoferi profesioniști, la scurt timp după nuntă.

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea. Era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a mărturisit Claude Senhoreti despre soția sa, citat de Știrile ProTv.

Cristi Borcea, aflat la al treilea mariaj, este căsătorit cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii. În ciuda divorțurilor și a schimbărilor din viața personală, Borcea menține o relație apropiată cu toți copiii săi, iar revederile de sărbători sunt mereu un prilej de bucurie pentru întreaga familie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea din căsnicia cu Alina Vidican

Sursă foto: Facebook, Captură video sport.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”
GSP.ro
Anamaria Prodan revine pe micile ecrane! Ce rol va avea impresara în noul show de pe Antena 1
Anamaria Prodan revine pe micile ecrane! Ce rol va avea impresara în noul show de pe Antena 1
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Citește și...
I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei
După câte ore poți urca la volan după un pahar de șampanie sau prosecco
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De la Regina Victoria, la Regele Charles al III-lea. Povestea fascinantă a felicitărilor regale de Crăciun
Oana Mizil a plecat din țară cu fiica ei, Maria, după reacțiile violente ale lui Marian Vanghelie
Cine este Eva Nicolescu, finalistă Vocea României 2025. Fiica președintelui Dinamo Andrei Nicolescu a uimit jurații cu vocea sa
Pârtii de schi de vis
Oana Mizil a plecat din țară împreună cu fetița ei, fără acordul lui Marian Vanghelie!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. "El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. "El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”
Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”
Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. "15 ani, adolescența!" Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor
Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. "15 ani, adolescența!" Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani
Cum și-a decorat Alina Pușcaș bradul. Prezentatoarea tv a ales ornamente unice și elegante
Cum și-a decorat Alina Pușcaș bradul. Prezentatoarea tv a ales ornamente unice și elegante
Observator News
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Libertatea pentru Femei
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Incident terifiant! Tavanul unei piscine s-a prăbușit. ISU: cautăm eventuale victime
Incident terifiant! Tavanul unei piscine s-a prăbușit. ISU: cautăm eventuale victime
Cea mai recentă situație a infecțiilor respiratorii și a gripei în România: S-a înregistrat debutul sezonului gripal
Cea mai recentă situație a infecțiilor respiratorii și a gripei în România: S-a înregistrat debutul sezonului gripal
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus. Dezvăluiri făcute de un cercetător NASA
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus. Dezvăluiri făcute de un cercetător NASA
Cafeaua de după masă nu te ajută la digestie. Ce funcționează cu adevărat
Cafeaua de după masă nu te ajută la digestie. Ce funcționează cu adevărat
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton