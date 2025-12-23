Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani

Nicoleta Luciu a împărtășit recent două fotografii rare cu singura ei fiică, pe nume Kim, acum în vârstă de 14 ani. Dacă atunci când copiii ei erau mici, Nicoleta apărea frecvent alături de ei în paginile revistelor, în ultimii ani, vedeta a ales discreția.

Cum arată fiica Nicoletei Luciu, Kim Csergo, la 14 ani

Nicoleta Luciu este mama a patru copii, un fiu, Zsolt Junior (17 ani), și tripleții Kim, Kevin și Karoly (14 ani). Pe lângă soț, copiii sunt cei mai mari susținători ai vedetei în decizia sa de a reveni în showbiz, unde găzduiește un podcast cu invitați numai unul și unul.

„În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: «Bravo! Felicitări!». Zic: «Hopa!». Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun”, a declarat Nicoleta Luciu, pentru VIVA!.

Deși este singura fată și are doar 14 ani, Nicoleta o descrie pe Kim drept „șefa șefelor” în casă. „Kim este șefa șefelor. Când plec de acasă, îi spun: «Ce fac eu, faci tu!». Și n-au ce face ceilalți, o ascultă”, a povestit amuzată Nicoleta.

Vedeta își dorește ca fiica ei să fie independentă și să aibă mai multe opțiuni în viață. „Îi spun mereu: «E frumos să ai un job stabil, dar și ceva de rezervă. Poate un business propriu, poate modelling. E bine să ai mai multe opțiuni în viață». Și noi, când eram tinere, făceam de toate – prezentam, eram hostess. Nu ne era rușine cu munca”, a adăugat ea.

Cum își disciplinează Nicoleta Luciu copiii

Pe lângă Kim, Nicoleta Luciu mai are trei băieți, fiul cel mare, Zsolt Jr., în vârstă de 17 ani, și pe Karoly și Kevin, născuți în 2011, odată cu sora lor, Kim.

Zsolt Jr., deja mai înalt decât mama sa, are o relație cu o fată de aceeași vârstă, care practică hip-hop. „Are tot 17 ani, e româncă, face hip-hop, are un corp foarte frumos că a făcut toată viața dansuri”, a povestit Nicoleta despre iubita fiului său.

Tripleții au și ei pasiuni diverse. Kevin adoră animalele și este pasionat de natură, fiind o adevărată enciclopedie. Karoly este atras de artă și muzică, având un talent deosebit la cântat. În ceea ce o privește pe Kim, pe lângă faptul că a practicat patinaj timp de opt ani, acum se dedică schiului, inspirată de fratele său, Karoly. „Ei schiază, oricum, de mici, că îi duce taică-su peste tot în excursii. Îi duce la Poiană, îi mai învoiește de la școală și schiază performant toți”, a mai spus Nicoleta, în podcastul său.

Chiar dacă tripleții îi mai dau uneori bătăi de cap, Nicoleta a găsit soluții eficiente pentru a-i disciplina. „Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu aibă telefonul o săptămână, le iau telefoanele o săptămână. «Mă plictisesc.» «Ia uite, fă curat în bibliotecă, uite câte cărți ai.» După aia nu-i mai iau de-acolo. «Vai, mami, dar ai văzut cartea asta? Am uitat de ea. Dar tu știai că…»”, a povestit ea.

