Avantajele şi dezavantajele de a călători singur

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
Tot mai mulți tineri sunt tentați să călătorească singuri, fie că nu găsesc un partener de drum, fie că simt nevoia de a fi complet independenți. Câțiva dintre ei au devenit bloggeri înfocați de călătorii promovând tocmai călătoriile pe cont propriu. Dincolo de a fi o modă sau un capriciu, călătoriile de unul singur au avantaje mari, dar și anumite dezavantaje de care trebuie să ții cont.

Cu cât ai un buget mai mare, cu atât este mai ușor să călătorești singur! Pleci când vrei, îți schimbi destinațiile după bunul plac și nu aștepți pe nimeni. Dar avantajele și dezavantajele de a călători singur vor ieși oricum la lumină, oricât de mare ar fi bugetul tău. Câtă vreme te bucuri din plin că ești independent și nu te deranjează singurătatea, merită întreaga experință. Iar în ceea ce privește riscurile, alege destinații cât mai sigure pentru călătorii singuri!

”De ce ar trebui să ratezi o vacanță binemeritată sau șansa de a călători undeva unde ai visat mereu să ajungi, doar pentru că nu ai cu cine să mergi? Și ce dacă nu ai un partener cu care să vizitezi Parisul, iar prietenii tăi sunt prea ocupați cu vacanțele lor de cuplu ca să stea cu tine pe o plajă în Thailanda? Nimeni altcineva nu își permite acel city break la care visezi cu ochii deschiși, așa că pur și simplu nu mai mergi? Oameni buni, viața este mult prea scurtă.

Du-te și vizitează locurile care îți aprind imaginația cât încă mai poți. Mergi să mănânci paste în Toscana și admiră orizontul New York-ului de la un bar de pe acoperiș, chiar dacă prețurile sunt exagerate. Sigur, poate că ți-ai fi dorit să împărtășești experiența cu cineva, înțeleg asta – dar nu lăsa faptul că ești singur să te oprească din a face ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna. Chiar și dacă ai cu cine să pleci la drum, tot îi încurajez pe oameni să încerce experiența călătoriei solo! Este o aventură extrem de plină de satisfacții și sper să te pot convinge să o încerci și tu”, scrie Charlie, pe Bournessie Travels.

Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Ce avantaje sau beneficii poți avea când pleci singur în călătorii

1. Vei cunoaște mai ușor o mulțime de oameni

Călătoria de unul singur deschide porți către o mulțime de conexiuni noi. În primul rând, chiar și cei mai timizi oameni își pot face prieteni în doar câteva secunde în zona comună a unui hostel.

Mai mult, atunci când călătorești cu alții, ceilalți tind să te perceapă ca pe o unitate de sine stătătoare, care nu are nevoie de companie externă. În schimb, statutul de călător solo te face mult mai abordabil. Și cine știe? S-ar putea să ajungi să parcurgi următoarea etapă a călătoriei tale în compania unuia sau a doi prieteni noi.

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
2. Poți să-ți urmezi propriile dorințe

Chiar dacă crezi că ești în perfectă sincronizare cu partenerul de drum, de obicei există compromisuri de ambele părți. Uneori, acest lucru te poate îndepărta de propriile priorități. Călătoria solo îți oferă libertatea de a face exact ce vrei, atunci când vrei. Libertatea de a merge unde dorești, de a mânca ce îți place și de a dormi când vrei, conform propriilor termeni, poate fi complet eliberatoare.

Dacă ai călătorit vreodată cu un grup mare, probabil știi deja că, cu cât sunt mai mulți oameni, cu atât apar mai multe complicații. În schimb, să călătorești singur este mai simplu. Până la urmă, întotdeauna se mai găsește un loc pentru o singură persoană, nu-i așa? Nu același lucru se poate spune despre grupurile mari.

3. Vei învăța limba locală mai repede

Când călătorești cu un prieten de acasă sau de la școală, cel mai ușor este să conversați în limba voastră maternă. Din păcate, acest lucru înseamnă mai puține șanse de a-ți exersa abilitățile lingvistice în țara de destinație. Când ești singur, ești forțat să vorbești limba locală și, procedând astfel, nu doar că îți îmbunătățești cunoștințele, dar ai și o experiență mult mai autentică.

4. Oportunitățile de dezvoltare personală sunt la tot pasul

Să călătorești cu un prieten este distractiv, dar poate deveni și o „cârjă” emoțională. Pe de altă parte, călătoria solo necesită un curaj real și oferă mult timp pentru reflecție pe parcurs. În cele din urmă, nu există un mod mai bun de a-ți crește încrederea în sine sau o dovadă mai clară a capacităților tale decât faptul de a te descurca singur într-o călătorie.

5. Poți găsi loc în restaurante și baruri populare

Când ești singur, aproape întotdeauna se găsește un colțișor sau un loc la bar unde să te strecori, evitând astfel cozile lungi pentru o masă. Adesea ești condus direct la loc, trecând pe lângă cupluri sau grupuri de prieteni care așteaptă să fie așezați și poți avea un sentiment de „client VIP”. Același lucru este valabil și pentru locurile unde se organizeaz tururi ghidate sau activități similare, unde mai este disponibil un singur loc. Poate fi extrem de util și te ajută să economisești timp!

Ce dezavantaje pot avea călătoriile pe cont propriu

1. S-ar putea să te simți singur

Doar pentru că statutul de străin într-o țară necunoscută este palpitant, nu înseamnă că nu intervine singurătatea din când în când. Pentru unii oameni, acest lucru poate duce la sentimente extreme de izolare, care pot umbri bucuria de a călători. Vestea bună? Dacă și când începi să te simți singur, există mai multe modalități ca niciodată de a te conecta cu cei dragi de acasă. În plus, noi prieteni abia așteaptă să fie descoperiți dacă ești dispus să interacționezi.

2. Este mai periculos

Călătoria de unul singur nu este doar potențial izolatoare; poate fi de-a dreptul periculoasă în anumite situații. Călătorii solo sunt ținte mai ușoare pentru răufăcători. De exemplu, în timp ce o plimbare pe o alee întunecată după închiderea unui bar poate fi o situație delicată pentru un cuplu sau un grup, amenințarea se multiplică atunci când ești singur. Un nivel suplimentar de vigilență este necesar dacă ești pe cont propriu.

Siguranța în timpul călătoriilor este cu atât mai delicată pentru femei. Situația poate fi destul de dificilă și acasă, așa că este firesc ca un loc necunoscut să fie și mai intimidant. Important este ca cineva apropiat să știe mereu unde ești, să îi transmiți locația, să ții legătura cu prietenii și să fii vigilentă. Nu te aventura niciodată în locuri singuratice, întunecoase, rău famate!

3. Este mai scump

Dacă ai un buget limitat, călătoria alături de alții — în special când vine vorba de cazare — îți poate reduce semnificativ costurile. În unele situații, s-ar putea să ajungi să cheltuiești dublu față de suma pe care ai plăti-o dacă ai împărți cheltuielile cu cineva.

4. S-ar putea să ratezi momentele emoționante

Deși există numeroase oportunități de auto-descoperire și reflecție, s-ar putea să simți lipsa șansei de a-ți împărtăși impresiile de moment cu altcineva. Faptul că nu ai pe nimeni care să exclame „ooh” și „ahh” alături de tine poate face ca experiențe altfel incitante să pară banale. Mai târziu, s-ar putea să regreți că nu ai cu cine să schimbi amintiri și povești care încep cu „Mai știi când…”.

5. Va fi greu să apari în toate pozele

Un inconvenient destul de mare o reprezintă pozele. Cu toții ne dorim cât mai multe poze cu noi prin locurile pe care le vizităm, iar un simplu selfie nu poate cuprinde întreg peisajul. Tot ce poți face este să soliciți o femeie sau un cuplu de încredere să îți facă o poză acolo unde nu poți singur!

Câteva destinații sigure pentru călătorii singuri

Poate singura modalitate de a știi cu adevărat dacă o călătorie solo este potrivită pentru tine este să planifici o mică excursie de unul singur. Cel mai rău scenariu? Nu ți se potrivește, dar poți spune că ai încercat. Cel mai bun scenariu? Descoperi o nouă pasiune pe viață pentru aventurile pe cont propriu.

Thailanda

”M-am simțit extrem de fericită și în siguranță călătorind în Thailanda și abia aștept să mă întorc. Oamenii sunt incredibil de calzi și prietenoși, rata criminalității împotriva turiștilor este foarte scăzută, iar Thailanda este un punct de reper pe traseul rucsăcarilor (backpacker’s trail), ceea ce înseamnă că este foarte ușor să cunoști oameni noi. Începe-ți călătoria cu câteva zile în Bangkok pentru a te acomoda cu capitala agitată, dar uimitoare, înainte de a porni spre sud pentru a explora insulele și plajele din Krabi. O altă destinație obligatorie lângă Krabi este Parcul Național Khao Sok și Lacul Cheow Lan, care este unul dintre cele mai frumoase locuri în care am fost vreodată”, scrie Zara Aitken pe blogul ei ”Passport for living”.

Insulele grecești

Ea mai pune pe listă Adu Dhabi, Paris și Islanda, dar menționează și o insulă grecească: ”Corfu este unul dintre locurile mele preferate de pe pământ. Am vizitat insula de opt ori și m-am simțit întotdeauna în siguranță și binevenită pe acest tărâm grecesc superb. Grecii sunt exuberanți, prietenoși, vorbăreți și deschiși – nu am întâlnit niciodată oameni la fel de amabili precum locuitorii din Corfu. Corfu este un loc foarte sigur, având unele dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din Grecia și din Europa. Insula este ușor de explorat cu mașina sau cu scuterul, oferind o mulțime de atracții și activități.

Dacă ești în căutarea unei vacanțe solo relaxante la plajă, îți recomand cu căldură Paleokastritsa, fiind cel mai frumos loc de pe insulă. Cu mai multe plaje uluitoare, o varietate uriașă de restaurante și taverne și o mulțime de apartamente și hoteluri din care poți alege, Paleokastritsa este cea mai bună zonă de cazare”, mai scrie Zara.

Foto: Shutterstock

Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
„Nu e deloc naiv!” » O celebră actriță face dezvăluiri despre Leo Messi: „Lumea crede că e un sfânt”
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Cum arată Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, după mai multe intervenții estetice
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre iubita lui, Ioana Văllimărescu: „Ea este tot în domeniul artistic”
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ilinca Vandici, imagine inedită cu partenerul ei. Cum l-a surprins prezentatoarea TV. Vedeta iubește din nou după divorț și nu își mai ascunde relația. Foto
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Horoscop 16 martie 2026. O zodie încheie definitiv un capitol sentimental. Toate situațiile care nu-i mai servesc se încheie. Va cunoaște o transformare totală
Horoscop 15 martie 2026. Problemele dispar peste noapte. Gata cu tensiunile și momentele de cumpănă! O zodie va vărsa lacrimi de fericire
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dezvăluiri rare despre relația lor: "Avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt!" Ce spun despre planurile de a deveni părinți
Sergiu Califar, eliminat de la Desafio: Aventura! "Am crezut sincer că voi leșina. Mi-a creat probleme și deviația de sept, nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie" / Exclusiv
Un animal dispărut în urmă cu 200 de ani a reapărut în pădurile din România
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
PREMIERĂ. China va lansa un dispozitiv care conectează creierul direct la computer
TOP 4 ZODII care vor atrage banii ca un magnet în această primăvară
Angajații care vor primi vouchere de Paște, în acest an / ANAF a stabilit noile condiții
Rețeta de post cu spanac care era nelipsită din farfuria lui Nicolae Ceaușescu
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Nu ieși așa din casă!” Gabriela Oțil i-a criticat dur ținuta soțului ei, dar replica micuțului Tiago a lăsat-o fără cuvinte: „Ieși așa, mami e...”
Detaliul atipic din dormitorul Andreei Marin! Cum arată obiectul pictat manual pe care „Zâna” l-a visat o viață în vila sa din Pipera
Azi e căsătorit cu Lavinia, dar cine e „iubirea ascunsă” a lui Ștefan Bănică Jr.? I-a dăruit primul fiu și a ales să dispară definitiv din lumina reflectoarelor
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
