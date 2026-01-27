Cum arată Andreea Raicu în costum de baie, la 48 de ani. Vedeta a fost în centrul atenției

Andreea Raicu este vedeta care a promovat întotdeauna un stil de viață sănătos și echilibrat. Aceste lucruri se văd pe corpul ei, iar urmăritorii au apreciat silueta vedetei care s-a afișat în costum de baie. Ea a plecat într-o vacanță exotică, acolo unde a petrecut momente de relaxare totală.

Andreea Raicu, siluetă de invidiat la 48 de ani

Andreea Raicu a decis să meargă într-o vacanță exotică pentru a scăpa de frigul din România. Vedeta s-a relaxat la soare într-o destinație de lux și a petrecut timp pe plajă, încărcându-se cu energie.

Ea a postat pe Instagram câteva imagini în costum de baie, iar urmăritorii au apreciat imediat felul în care aceasta arată la cei 48 de ani.

Stilul de viață sănătos și echilibrat, sportul constant și obiceiurile bune pe care vedeta le are să văd pe deplin pe corpul ei și forma fizică de invidiat.

Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre importanța alimentației sănătoasă și a sportului, însă a dezvăluit că secretul unui corp armonios nu are legătură doar cu exteriorul, ci și cu interiorul. Andreea Raicu apelează la meditație, pe care o practică zilnic.

Vedeta a postat o imagine cu ea meditând pe plajă.

„Anul 2026 a început în liniște. Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări. (Colegele mele de la social media au avut grijă să vă mai arate între timp ultimele noutăți din Amalin.) Cu soare, somn, mâncare bună, liniște și într-un loc absolut minunat.

Am ales să fiu acolo. Prezentă. Nu să povestesc, nu să arăt, nu să explic. Doar să trăiesc. Să mă bucur de fiecare moment. Și mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online, ca să mă regăsesc mai mult în mine. E unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le pot face”, a scris Andreea Raicu pe pagina sa personală de Instagram.

Vedeta nu a lăsat vacanța să îi strice rutina zilnică. A făcut sport, a meditat, a mâncat sănătos și s-a bucurat de fiecare moment petrecut la mare. În plus, vedeta a avut parte de o cazare frumoasă, o căsuță tip bungalow cu terasă privată și vedere directă spre apă.

A renunțat o săptămână la telefonul mobil

Vedeta a mărturisit că a simțit că anul trecut a renunțat pentru șapte zile la telefonul mobil, lucru extrem de benefic.

„A fost primul lucru pe care mi l-am dorit în vacanța asta: să mă desprind. De tot ce mă agită. De tot ce mă obosește fără să-mi dau seama. Simțeam că nu mai pot. Aveam momente în care simțeam ca îmi fierbe mintea. Că nu mai pot să respir cu adevărat”, a scris ea pe Instagram, anul trecut.

