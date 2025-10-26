  MENIU  
Cum poţi să-ţi iei concediu fără plată. Ce este concediul sabatic

Adina Zamfir
.

Orice angajat din România are dreptul să solicite concediu fără plată, dar în anumite condiții. Angajații din mediul privat pot ajunge la un acord cu angajatorul în ceea ce privește durata concediului, dar angajații din sistemul de stat sunt condiționați de o anumită perioadă limită. Află cum poți să beneficiezi de concediu fără plată și care este diferența față de concediul sabatic.

Codul Muncii subliniază faptul că orice angajat poate solicita concediu fără plată din motive strict personale sau pentru continuarea studiilor. Dacă ești tentată să ceri concediu fără plată pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să știi că nu vei pierde doar salariul și beneficiile din companie, ci și vechimea în muncă.

Contractul de muncă va fi suspendat pe perioada concediului fără plată și vor fi suspendate și beneficiile precum tichetele de masă, bonusul pentru transport, mașina de serviciu sau laptop-ul de serviciu. De asemenea, trebuie să mai știi că nu vei mai beneficia de asigurarea medicală. Pe perioada concediului fără plată, nu sunt reținute și virate contribuții către sistemul public de asigurări de sănătate. În cazul în care concediul depășește mai mult de 3 luni, asigurarea de sănătate este suspendată, fapt menționat în art. 2 din Ordinul nr. 617/2007 (drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei).

Un concediu fără plată trebuie motivat

Așa cum prevede legea, orice angajat poate solicita concediu fără plată, dar acesta nu trebuie confundat cu absența de la locul de muncă. Un concediu, chiar dacă nu este plătit, trebuie motivat. Conform actului normativ, se poate solicita concediu fără plată din motive personale sau pentru a continua studiile și formarea profesională.

Angajatorul poate solicita o motivație clară a acestui concediu. Salariatul este sfătuit să anunțe angajatorul din timp în scris, chiar dacă acest lucru nu este specificat în lege, și să își motiveze decizia. Sunt situații excepționale în care nu ne putem rezolva problemele personale fără să luăm un concediu de lungă durată. Spre exemplu, poate fi vorba de îngrijirea unui părinte sau a unui copil grav bolnav pe o durată mai lungă sau deplasarea în străinătate pentru reunirea familiei.

Cererea pentru concediul fără plată pentru formare profesională

După cum prevede Codul Muncii, concediul fără plată pentru formare profesională trebuie anunțat cu cel puțin o lună înainte, prin notificare scrisă. Cererea trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare, domeniul în care se desfășoară, durata perioadei de instruire, dar şi denumirea instituţiei de formare profesională.

Cererea pentru concediul fără plată din motive personale

Pentru a depune o astfel de cerere, legislația nu prevede un termen limită de înaintare a acesteia către angajator. Important de reținut este că notificarea în scris trebuie să conțină motivul pentru care salariatul solicită concediu neplătit, dar și durata acestuia. În situații particulare, angajatorul poate solicita și alte documente justificative care să însoțească cererea de concediu.

În cazul în care organizația utilizează un anumit model de cerere de concediu fără plată, acesta poate fi solicitat de la departamentul de resurse umane sau de la superiorul direct.

Care este durata concediului fără plată

Durata acestui tip de concediu pentru rezolvarea unor situații personale se stabilește prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. Legislația nu impune o limită de zile libere neplătite, astfel că angajatul poate negocia perioada maximă de concediu fără plată cu angajatorul său.

Pentru concediu de studii, Codul Muncii prevede ca angajatul să notifice angajatorul referitor la durata stagiului de formare profesională și la data de începere a acestuia, cu cel puțin o lună înainte de desfășurarea lui.

Concediul fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat, pe parcursul anului, doar în perioadele în care salariatului se pregătește pentru examene și testele finale.

Concediu fără plată pentru studii

Dacă ai nevoie de concediu pentru a participa la anumite cursuri sau programe de formare profesională, poți negocia cu angajatorul să fii în continuare plătit sau să nu întrerupă contractul de muncă. Potrivit art. 154 din Codul Muncii, concediul pentru studii poate fi acordat cu sau fără plată, la solicitarea salariatului.

Concediul pentru formare profesională se acordă pe perioada în care angajatul urmează, din proprie inițiativă, un program de școlarizare sau formare profesională. Totodată, dreptul la concediu fără plată pentru formare profesională poate fi respins de către angajator numai în situația în care absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Concediul de studii cu plată se acordă, conform art. 157 din Codul Muncii, în situația în care angajatorul nu a respectat obligația de a asigura, pe cheltuiala sa, participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, angajatul poate beneficia de concediu pentru formare profesională plătit de către angajator. Limita acestui concediu este de 10 zile lucrătoare sau până la 80 de ore, caz în care salariatul va primi o indemnizație de concediu.

Concediul fără plată pentru salariații din bugetul statului

Condițiile de acordare a concediului fără plată în sistemul de stat sunt diferite față de cele din sectorul privat. ”Conform HG nr. 250/1992, salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual”, menționează avocatnet.ro.

Bugetarii pot solicita concediu fără plată în câteva situații bine motivate:

  • susținerea unor examene finale precum examenul de bacalaureat, examenul de admitere în instituțiile de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență, examenele de an universitar, cât și a examenului de diplomă, pentru salariații care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;
  • susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaților care nu beneficiază de burse de doctorat;
  • prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

Mai poate fi solicitat concediu fără plată de numai 90 de zile și pentru situații excepționale precum îngrijirea unui copil grav bolnav, mai mare de 3 ani, efectuarea unui tratament de lungă durată în străinătate (în lipsa dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă – după cum aflăm de pe avocatnet.ro) sau însoțirea soțului/soției/copilului la tratament în străinătate. Codul Muncii prevede că se pot acorda concedii fără plată și în alte cazuri excepționale, care trebuie motivate și documentate.

Ce este concediul sabatic

Termenul sabatic vine din tradițiile evreiești și desemnează o perioadă de pauză pentru odihnă. Așadar, concediul sabatic este un concediu fără plată, dar este solicitat pentru odihnă și refacere. Concediul sabatic este adesea întâlnit în Statele Unite ale Americii și în Europa în marile organizații sau companii profitabile. Acesta este acordat angajaților dedicați, de obicei angajaților cu posturi de conducere și cu responsabilități foarte mari în companie. După o perioadă lungă în care acești angajați și-au sacrificat viața personală și familia pentru a ridica nivelul companiei, ei pot fi recompensați cu un concediu sabatic pentru odihnă. Durata acestui concediu variază de la 3 luni la 12 luni, drept urmare mai este denumit și an sabatic.

În legislația românească, nu este reglementat în mod special concediul sabatic, drept pentru care se aplică reglementările cu privire la concediul fără plată. Există o excepție, totuși, cu privire la salariații din educație. Conceptul este reglementat prin articolul nr. 288 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Legea precizează că, pe parcursul concediului sabatic, persoana în cauză beneficiază de un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, și își păstrează calitatea de titular.

Ceilalți angajați care vor să solicite un an sabatic nu beneficiază de nicio remunerație. Este posibil, totuși, ca unele companii să ofere un procent de 30% – 40% din salariu drept stimulent pentru revenirea angajatului în companie. În Occident, concediul sabatic este considerat un beneficiu, un bonus, o recompensă pentru rezultate excepționale în muncă, pentru profitul pe care l-a adus companiei sau pentru proiectele vizionare pe care le-a derulat un angajat. Compania nu dorește să piardă angajații valoroși, drept pentru care le acordă un an sabatic pentru odihnă, păstrându-le postul sau chiar promițând o avansare după revenirea în firmă.

Concediul medical versus concediul fără plată

În cazul concediului medical, este important de menționat că acesta poate întrerupe atât concediul de odihnă, cât și concediul fără plată, conform prevederilor OUG 158/2005. Mai exact, în cazul în care angajatul se îmbolnăvește în timpul concediului fără plată, salariatul beneficiază de indemnizație, iar concediul fără plată este întrerupt, urmând a fi reluat la încheierea concediului medical.

Această prevedere legală este de interes, în special în ceea ce privește indemnizația acordată salariatului. Deși salariatul aflat în concediu fără plată nu beneficiază de remunerație pe perioada acestuia, dacă un concediu medical survine în timpul zilelor libere neplătite, angajatorul trebuie să ofere indemnizația de incapacitate temporară de muncă, în baza întreruperii concediului fără plată de concediul medical.

Cum poți folosi concediul fără plată sau concediul sabatic

Dincolo de situațiile excepționale precum îngrijirea unui copil sau a unui părinte bolnav, concediul fără plată sau concediul sabatic pot fi folosite și în scopuri mult mai plăcute și creative:

călătorește în regiunile sau țările pentru care nu ai avut niciodată timp;

– pune pe roate o mică afacere, un start-up, un podcast, un proiect on-line;

– scrie, pictează, compune muzică, dezvoltă-ți latura creativă;

– învață o limbă străină sau mergi la cursuri de dezvoltare personală;

– urmează cursuri de dans, yoga, înot, terapii complementare;

– petrece timp de calitate cu familia, mai ales cu copiii care au nevoie mai mult de îndrumare și de activități extrașcolare.

