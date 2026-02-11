Maria Iordănescu a trecut prin clipe de groază în Dubai: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”

Maria Iordănescu (28 ani) a trecut prin clipe greu de imaginat în timpul unei vacanțe în Dubai, destinație tot mai frecventată de români. Fiica fostului selecționer Anghel Iordănescu a povestit întreaga experiență în mediul online.

Maria Iordănescu, vacanță de groază în Dubai

Maria Iordănescu, fiica fostului selecționer Anghel Iordănescu, a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei vacanțe în Dubai, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume. Printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, aceasta a tras un semnal de alarmă cu privire la comportamente care pot afecta confortul și siguranța femeilor în astfel de călătorii.

În speranța de a se bucura de câteva zile de relaxare, Maria și-a planificat o vacanță în Dubai alături de câteva prietene. Ce ar fi trebuit să fie o escapadă plăcută s-a transformat însă într-o experiență neplăcută.

Tânăra a povestit că, în timpul unor ieșiri la restaurante și localuri din oraș, ea și prietenele ei s-au simțit constant privite insistent de bărbați, un comportament care le-a creat un puternic disconfort.

„Efectiv, nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă și ce se întâmplă în Dubai. Și-mi dau seama că nu sunt un caz singular. Ca femeie, nu poți intra într-un local, la cină sau undeva, să bei un cocktail cu o prietenă sau cu prietene, pentru că, în momentul acela, toți bărbații întorc capul, se uită la tine și te simți efectiv vânată, te simți prost, pentru că îți dai seama ce e în mintea acelor bărbați, ca și când tu ai fi gata să agăți pe cineva”, a declarat Maria Iordănescu pe Tik Tok.

Fiica lui Anghel Iordănescu, sfaturi pentru femeile care călătoresc singure

Maria Iordănescu a subliniat că astfel de gesturi sunt inacceptabile și a vorbit deschis despre impactul negativ pe care îl pot avea asupra femeilor care călătoresc.

Ea le-a încurajat pe urmăritoarele sale să ia atitudine și să nu tolereze situațiile în care sunt tratate cu lipsă de respect.

„Este important să cerem respect, indiferent de locul în care ne aflăm. Fiecare femeie merită să se simtă în siguranță și tratată cu demnitate, oriunde ar merge”, a adăugat tânăra.

Postarea Mariei Iordănescu a atras atenția urmăritorilor săi, care au lăudat-o pentru curajul de a vorbi despre un subiect sensibil. În același timp, ea a dorit să transmită un mesaj de precauție, în special pentru femeile care intenționează să călătorească spre destinații mai îndepărtate.

„Trebuie să fim mereu atente și să nu acceptăm să fim tratate altfel decât cu respect. Este dreptul nostru, indiferent de cultura sau locul în care ne aflăm”, a concluzionat ea.

