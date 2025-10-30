Maria Iordănescu, unica fiică a lui Anghel Iordănescu, la un pas să fie jefuită: „Lumea este o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim”

Maria Iordănescu trage un semnal de alarmă după ce recent a fost la un pas să fie jefuită la Roma. Fosta prezentatoare de la Prima TV vrea să crească gradul de conștientizare asupra furtului în orașele mari din Vest.

Maria Iordănescu a fost la un pas să fie jefuită în Italia

Maria Iordănescu (29 de ani) și Teodor Măgureanu, soțul ei, se plimbau în centrul Romei când bărbatul a observat că cineva îi urmărea de mai mult timp. Pentru ca hoții să le piardă urma, cei doi au traversat strada în grabă și au intrat rapid într-un magazin aglomerat.

„Am fost urmăriți, urma să fim jefuiți, sunt convinsă de asta. Anul trecut pe vremea asta chiar am fost jefuită, tot în Italia. Am urmărit ceea ce făceau cei doi bărbați. Am mers pe scările rulante și, bineînțeles, i-am văzut intrând în magazin”, a povestit Maria Iordănescu, pe Instagram.

„Pe mine m-a traumatizat treaba asta”

Fiica lui Anghel Iordănescu și soțul ei au reușit în cele din urmă să părăsească magazinul și au căutat un taxi, însă niciunul nu era liber. Într-un final, s-au adăpostit într-un hotel și de acolo au chemat un Uber până la cazare.

„Eram super crispați, super speriați, eu, soțul meu a reușit să-și păstreze calmul. A putut să gândească limpede și să acționeze, pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Pe mine m-a traumatizat treaba asta, am fost în alertă ore în șir pentru că nu era prima dată. Cu un an înainte mi se furaseră lucruri, tot în Italia. Am ales să împărtășesc pentru că văd că în partea de Vest rata criminalității este super mare. E clar că nu suntem în siguranță. Din punctul meu de vedere, trăim într-o țară mult mai sigură. Vreau să trag un semnal de alarmă să fiți mai precauți”, a mai spus fosta prezentatoare de la Prima TV.

„Lumea este, fără doar și poate, o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim”

Maria Iordănescu i-a asigurat pe cei care o urmăresc că este o persoană precaută și atentă la zonele în care circulă.

„Cred că este corect să vorbim deschis. Să ne ajutăm reciproc prin propriile experiențe de acest gen. Să explicăm cum am reușit să le gestionăm, iar, prin acest lucru, sper eu să ajutăm și alte potențiale victime să fie mai prudente și să deschidă mai bine ochii la tot ce este în jur. Lumea este, fără doar și poate, o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim. Și ție ți se poate întâmpla, oricând. P.S: Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că a vegheat asupra noastră, Maicii Domnului, dar și soțului, care a acționat instant și care a tratat situația cu calm și logică”, a mai scris Maria în mediul online.

Citește și: Maria Iordănescu vorbește deschis despre cel de-al doilea copil, după demisia de la Prima TV: „Mă simt pregătită”. Ce spune despre relația cu soțul ei, Teodor Măgureanu / Exclusiv

De ce s-a retras fiica lui Anghel Iordănescu din televiziune

În septembrie 2024, Maria Iordănescu a luat decizia grea de a lua o pauză de la cariera ei de pe micile ecrane pentru a se concentra pe creșterea fiicei sale. Maria și soțul ei au o fetiță, Tea, în vârstă de doi ani.

„Viața mea înseamnă 80% rolul de mămică, pentru că mă ocup acum de fetița mea. Acesta a fost și motivul pentru care am pus viața și cariera mea pe pauză pentru o perioadă de timp. Mă ocup foarte mult de ea pentru că între noi s-a format o legătură foarte strânsă. Tea este foarte, foarte atașată de mine, și eu, bineînțeles, la rândul meu de ea. Din dorința mea ca ea să se simtă cât mai sigură, din punct de vedere emoțional, să nu aibă vreo traumă sau vreo frică de abandon, am ales să spun, «ok, îmi pun mie stop și stau cât mai mult alături de ea, până în momentul în care va face primii pași spre independență». Când spun asta, mă refer la grădiniță”, a spus Maria Iordănescu, într-un interviu pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/@maria.iordanescu

Urmărește-ne pe Google News