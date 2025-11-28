Dubai – vacanța de nota 10, la prețuri pentru toate buzunarele

În 2025, Dubai și-a consolidat poziția ca una dintre cele mai dorite destinații turistice din lume. Nu mai este doar un „stopover”, ci un loc în care îți poți petrece vacanța de iarnă în stil mare. Iar sezonul rece este, fără exagerare, cel mai animat din Emirat. Numai în primele 9 luni ale anului 2025, peste 100.000 de turiști români au ales Dubai pentru vacanță. Iar decembrie devine, an după an, una dintre cele mai aglomerate luni datorită celebrului Dubai Shopping Festival – un paradis al ofertelor, experiențelor și divertismentului. Dar, dincolo de statistici, adevărata magie a Dubaiului este că oferă vacanțe pentru toate bugetele. De la hoteluri accesibile, la resorturi de cinci stele, de la restaurante pentru orice tip de călător până la atracții pentru toate vârstele, orașul reușește să fie pe placul oricui. Pentru familiile cu copii, Dubai este o alegere ideală: parcuri tematice spectaculoase, plaje curate, aquapark-uri uriașe, muzee interactive, safari în deșert, experiențe high-tech – lista este aproape nesfârșită. Iar pentru cupluri sau grupuri de prieteni, orașul promite o combinație irezistibilă de plajă, shopping, gastronomie și aventură.

De la viteza valurilor la adrenalina parcurilor de distracții

Pentru cei mici, dar și pentru cei mari, o mini-vacanță de Sărbători în Dubai poate însemna super distracție la fiecare pas. În doar 5 ore de zbor din București, schimbi complet peisajul: costumul de baie și tricoul iau locul gecii de iarnă, iar relaxarea devine noua ta rutină. Dubai te întâmpină cu o ofertă impresionantă de entertainment, perfect adaptată tuturor vârstelor și preferințelor. Fie că vrei să simți viteza pe mare, să explorezi parcuri tematice spectaculoase sau să te bucuri de zile însorite pe plajă, orașul are pregătit câte ceva pentru fiecare.

The Yellow Boats Experience, Dubai

THE YELLOW BOATS EXPERIENCE îți arată tot ce trebuie să vezi! Îți începi aventura pe lângă peisajele spectaculoase ale Dubai Marina, un cartier modern plin de zgârie-nori futuristici și iahturi luxoase, apoi pornești spre apele deschise ale Golfului Persic. Pe traseu vei admira impunătorul Ain Dubai, cea mai mare roată panoramică din lume, după care vei naviga în jurul incredibilei insule artificiale Palm Jumeirah, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești moderne. Turul include opriri speciale pentru fotografii „de poveste” în fața celor mai faimoase repere din Dubai: Atlantis, The Palm – iconicul hotel cu arhitectură inspirată din legenda Atlantidei; Burj Al Arab – simbolul luxului absolut și hotelul în formă de velă, considerat unul dintre cele mai luxoase din lume Pe parcurs, cei mici se vor bucura de o combinație unică de viteză, adrenalină, briză marină și priveliști fantastice, o experiență perfectă pentru iubitorii de fotografie și pentru oricine vrea să vadă Dubaiul dintr-o perspectivă diferită. Pretul este de 240 ron/ bilet/ adult pentru 90 de minute de adrenalina pura!

La 20 de minute distanță de Dubai Marina, copiii vor avea parte de aventura vietii lor în cel mai mare parc acvatic din lume: Atlantis Waterpark. Pe o suprafață de peste 22 de hectare veți găsi 50 tobogane (water slides), cele mai multe din lume. În total, parcul are peste 105 atracții (slide-uri, activități, experiențe). E locul în care nu auzi decat râsete și vezi fericirea la fiecare pas. În parc există trei turnuri: Trident Tower, Poseidon Tower și Neptune Tower cu zeci de tobogane pornind de la cele mai facile, pentru copii, pana la cele mai dificile, pentru iubitorii de adrenalina. În timp ce copiii se distrează, părinții se pot întoarce bronzați acasă deoarece parcul are 1 km de plajă privată. Iar plaja este, de regulă, destul de liberă. Lipit de parc se afla și un acvariu impresionant, The Lost Chambers of Aquarium, care te invită să intri în lumea lui Aquaman și să descoperi Atlantida.

Atlantis Waterpark, Dubai.

Ziua aventura pe mare, noaptea explorarea deșertului

Cea mai bună modalitate de a descoperi cerul nocturn arab este să pornești într-un safari privat de noapte în deșert, urmat de o sesiune de astronomie captivantă. Aventurează- te în întunericul deșertului într-un Land Rover clasic din anii 1950, exclusiv pentru tine și grupul tău, și lasă-te purtat de magia nopții. Experiența Platinum Heritage Stargazing te va purta în inima deșertului, într-o aventură de neuitat în care vei descoperi gazele, oryx, șerpi și scorpioni. Un ghidul îți va povesti detalii fascinante despre fauna, flora și activitățile nocturne ale deșertului. La final, întoarcerea în tabăra din deșert îți va oferi o experientă culinară unică, dar si șansa să admiri cerul plin de stele într-un mod intim și memorabil, departe de luminile orașului. Costul unei astfel de experiențe premium pleacă de la 3000 de lei/ persoana

Descoperă Dubaiul viitorului: Sky Views Observatory și Museum of the Future

Dubai nu încetează să uimească prin experiențe care pun la încercare imaginația, gravitația și limitele tehnologiei. Pentru pasionații de călătorii, adrenalină și inovație, două dintre cele mai spectaculoase atracții pe care nu trebuie să le ratezi sunt Sky Views Observatory și Museum of the Future — două destinații iconice care te poartă, la propriu și la figurat, în altă dimensiune.

Sky Views Observatory, Dubai

Situat la peste 200 de metri altitudine, Sky Views Observatory este una dintre cele mai spectaculoase platforme din Dubai, un loc unde priveliștile amețitoare se împletesc cu experiențe de pură adrenalină. Aici vei gasi panorame spectaculoase, lift panoramic și un etaj de sticlă – la propriu! Drumul către observator începe cu un lift panoramic complet din sticlă, care urcă lin de-a lungul zgârie-norului, ridicându-ți pulsul pe măsură ce linia orizontului se deschide în fața ochilor. Odată ajuns sus, te așteaptă un spectacol vizual în 360 de grade. Unul dintre punctele de atracție de la Sky Views este impresionanta podea de sticlă de 46 de metri, suspendată la mare înălțime și oferind senzația că plutești chiar deasupra orașului. Sub tine, mașinile par simple miniaturi, iar Burj Khalifa domină panorama ca un far futurist. Aventurierii au parte de o doză suplimentară de adrenalină cu The Glass Slide: un tub complet transparent, lung de 18,6 metri, montat în exteriorul clădirii. Pentru orice pasionat de fotografie sau experiențe urbane înalte, Sky Views este o destinație memorabilă.

Dacă Sky Views Observatory îți arată Dubaiul prezentului, futurist și spectaculos, Museum of the Future te poartă direct în lumea de mâine. Considerată una dintre cele mai impresionante clădiri din lume, atât prin arhitectură, cât și prin concept, aceasta este o experiență multisenzorială ce combină tehnologia, arta și imaginația. Muzeul nu este unul obișnuit. Aici nu vei găsi exponate clasice, ci simulări tehnologice, instalații interactive, scenarii speculative, explorări ale viitorului omenirii. Este un loc unde știința, inovația și viziunea se împletesc pentru a crea o poveste despre cum ar putea arăta lumea în următoarele decenii. Dubai este destinația de iarnă în care nu ai cum să te plictisești. Iar bugetul îl stabilești chiar tu.

