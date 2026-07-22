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Ce drepturi au copiii tăi dacă părintele  lucrează în Germania

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.  Actualizat 22.07.2026, 10:08
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Mii de familii din România lasă în fiecare an sute de euro în conturile statului german, fără să știe. Potrivit specialiștilor MIGRO.RO, firmă specializată în recuperarea taxelor și alocațiilor din Germania, un român pierde în medie 1.800 de euro pe an din taxe și beneficii nerecuperate, iar una dintre cele mai des ignorate este alocația pentru copii. Dacă soțul tău lucrează legal în Germania, chiar și doar pentru câteva luni de vară, copiii voștri au dreptul legal la alocație de la statul german. Mulți cred că, dacă micuții au rămas acasă, în România, nu pot beneficia de alocația germană. Este o idee complet greșită. Iar cât timp nimeni nu depune cererea, banii care i se cuvin copilului tău rămân, practic, la statul german.

Câți bani poți primi și cum funcționează sistemul?

În Germania, alocația pentru copii, numită Kindergeld, este de 259 de euro pe lună pentru fiecare copil, o sumă considerabilă care poate ajuta enorm bugetul familiei.

Multe mame se tem că, dacă solicită acești bani, vor pierde alocația din România. Regulile europene sunt însă foarte clare: copilul primește în continuare alocația românească, iar statul german plătește diferența până la nivelul alocației germane. Cu alte cuvinte, familia nu pierde nimic, dimpotrivă.

Și mai important: dreptul există chiar și pentru perioade scurte. Dacă soțul tău a lucrat în Germania doar peste vară, aveți dreptul la alocație pentru lunile în care el a fost angajat legal acolo și a plătit contribuții.

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Atenție însă: Kindergeld se plătește retroactiv doar pentru ultimele 6 luni calendaristice dinaintea depunerii cererii. Regula de aur: cererea se depune cât mai repede, ideal chiar în perioada în care el lucrează acolo.

Temerile care țin familiile pe loc

Multe familii amână cererea din motive care, la o privire mai atentă, se dovedesc nefondate. În unele cazuri, cred că e prea târziu pentru că soțul s-a întors deja acasă, dar în realitate întoarcerea în România nu anulează dreptul, iar cererea se poate depune și după ce perioada de muncă s-a încheiat, pentru lunile lucrate. Contează doar regula retroactivității, cele maximum 6 luni în cazul alocației copilului și 4 ani în cazul impozitului pe venit, pe care soțul tău îl poate recupera separat.

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Alte familii renunță după ce copilul împlinește 18 ani, dar dacă tânărul își continuă studiile, statul german oferă în continuare alocație până la 25 de ani. Cel mai important aspect? În acest caz, poți recupera suma totală de 259 euro/lună. 

Însă, dincolo de aceste criterii de eligibilitate, temerea cea mai mare a românilor rămâne dificultatea limbii germane și a procesului birocratic. Vestea bună este că nu trebuie să treci singură prin asta. Există firme specializate care se ocupă de tot: echipa MIGRO.RO verifică gratuit eligibilitatea, pregătește dosarul corect și îl urmărește până când banii ajung în contul tău, în doar 3 pași simpli, 100% online, fără niciun drum și fără un cuvânt de germană. Completează formularul și poți începe chiar astăzi să recuperezi ce vi se cuvine. Un drept nesolicitat este un drept pierdut, iar acești bani sunt, prin lege, ai copilului tău. 

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