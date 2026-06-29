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Lentilele de contact iWear ajung în România. OPTIblu lansează gama creată pentru confort și libertate 

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.  Actualizat 29.06.2026, 10:09
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OPTIblu lansează în România iWear, brandul propriu de lentile de contact dezvoltat de EssilorLuxottica, lider global în designul, producția și distribuția de lentile oftalmologice, rame, ochelari de soare și ochelari de vedere.

Noua gamă aduce o opțiune modernă pentru persoanele care își doresc claritate vizuală, confort și mai multă libertate în activitățile de zi cu zi. iWear a fost creat pentru un stil de viață activ, în care soluțiile pentru îngrijirea vederii trebuie să fie simple, accesibile și ușor de integrat în rutină.

Lentilele de contact pot fi o alegere practică pentru zilele în care ochelarii nu sunt suficient de comozi sau pentru momentele în care libertatea de mișcare contează mai mult. Ele pot completa purtarea ochelarilor și pot oferi flexibilitate în funcție de activități, de program sau de preferințele personale.

Prin iWear, OPTIblu completează oferta de soluții pentru îngrijirea vederii cu un brand contemporan, funcțional și ușor de ales. 

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Gama iWear include lentile zilnice disponibile în cutii de 30 de bucăți: iWear Activ, iWear Slim și iWear Flex. Fiecare variantă răspunde unor nevoi diferite și pune accent pe confort, aplicare ușoară și utilizare practică.

  • iWear Activ este recomandată persoanelor cu miopie și hipermetropie. Lentilele oferă confort pe toată durata zilei, aplicare și îndepărtare ușoară, transmisibilitate ridicată a oxigenului și protecție UV. Această opțiune este potrivită pentru persoanele care caută o soluție comodă pentru purtare zilnică. Lentile de contact: Cauze si solutii pentru disconfort si iritatie – Blog OPTIblu
  • iWear Slim este varianta orientată către sustenabilitate și confort. Ambalajul este subțire și fabricat din plastic reciclat, iar tehnologia Smart Touch ajută la o manipulare igienică. De asemenea, această opțiune se potrivește persoanelor care apreciază produsele practice și soluțiile mai atent construite pentru rutina zilnică.
  • iWear Flex este concepută pentru purtare comodă de dimineața până seara. Lentilele oferă aplicare rapidă și curată, confort pe parcursul zilei și o experiență simplă de utilizare. Această variantă este potrivită pentru un program dinamic, în care claritatea și confortul vizual trebuie să rămână constante.
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La OPTIblu, persoanele interesate pot beneficia de consultații de specialitate și de recomandări din partea profesioniștilor. Astfel, alegerea lentilelor de contact poate deveni mai simplă și mai potrivită nevoilor individuale.

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2026, OPTIblu derulează o promoție 1+1 pentru iWear. La fiecare cutie cumpărată, este oferită încă una identică. Promoția poate fi o ocazie bună pentru persoanele care folosesc deja lentile de contact, dar și pentru cele care vor să încerce această opțiune pentru prima dată.

iWear propune o experiență practică și ușor de integrat în viața de zi cu zi. Brandul aduce împreună confortul, libertatea și accesibilitatea, într-o gamă creată pentru persoane active, care își doresc soluții simple pentru îngrijirea vederii.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online www.optiblu.ro și www.optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Foto: OPTIblu

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