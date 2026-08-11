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Experiență extinsă la Always Forever: Noua scenă Backyard Stage, vibe urban cu Hot Lagoon și distracție pentru toată familia

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.  Actualizat 11.08.2026, 14:48
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Festivalul Always Forever anunță noutăți pentru ediția din acest an. Pe 4 septembrie, la Palatul Mogoșoaia participanții se vor bucura de o nouă scenă outdoor – Backyard Stage – o zonă extinsă de activități pentru familie, un târg cu branduri locale și o structură completă de bilete adaptată tuturor preferințelor.

Noua scenă Backyard Stage – Line-up special pe 4 septembrie

Pe 4 septembrie, atmosfera festivalului se extinde cu o nouă zonă de distracție. Pe scena Backyard Stage vor urca artiști de top din scena urbană: Albert Nbn, DJ Matei, DJ Andu. 

Aceștia se alătură artiștilor deja confirmați pe scena principală vineri, 4 septembrie: Skepta, AJ Tracey, JME și Killa Fonic. Programul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, îi aduce în fața publicului pe Hurts, Brooke, Combe, Jacotene, Moonlight Breakfast și Golan.

Experiență extinsă la Always Forever: Noua scenă Backyard Stage, vibe urban cu Hot Lagoon și distracție pentru toată familia

Universul copiilor: Loc de joacă și acces gratuit

Always Forever rămâne un eveniment prietenos cu familiile. În cadrul festivalului va fi amenajat un spațiu special dedicat celor mici, ce include:

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Facepainting și ateliere creative la masa de desen;

MagicSHOP – o zonă plină de magie și surprize pentru copii.

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Regulament de acces pentru minori:

Copiii cu vârsta de până la 7 ani (inclusiv) beneficiază de acces gratuit. Aceștia trebuie să fie însoțiți în permanență de un părinte, tutore legal sau adult care deține un bilet de acces valabil.

Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani împliniți accesul se face doar în baza unui bilet valabil și este permis exclusiv dacă sunt însoțiți de un părinte, tutore legal sau adult.

Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani accesul se face în baza unui bilet valabil și este condiționat de prezentarea unei declarații pe proprie răspundere semnată de un părinte sau tutore legal.

Târg Hot Lagoon 

Festivalul găzduiește și o zonă de târg curatoriată de Hot Lagoon, unde festivalierii pot descoperi selecții de la branduri și artiști independenți:

Berceiou, Bimbo, Daniel Lupu, Delia Cârstea, Diana Vasilescu, Doe, Grainspot, Iulia Verza, Pretty Doomed, Ramona Manea, Surrogate Selves.

Acces și Bilete

Biletele sunt disponibile acum pe platforma iabilet.ro prin link-ul oficial: tickets.alwaysforeverfestival.ro.

Abonament 2+1 Gratis

Adaugă 3 bilete în coș și plătești doar 2!

Abonament Acces General – Early Bird 

Full 2-Day Pass: Acces complet pentru ambele zile

Abonament VIP – Early Bird

Quick Access (intrare separată), VIP Lounge (zonă exclusivă de relaxare premium), platformă aproape de scenă (cea mai bună vizibilitate), baruri & toalete private

Day Ticket Friday (4 Septembrie) 

Acces 1 zi (Skepta, AJ Tracey, JME, Killa Fonic + Backyard Stage)

Day Ticket Saturday (5 Septembrie)

Acces 1 zi (Hurts, Brooke, Combe, Jacotene, Golan, Moonlight Breakfast)

Despre Always Forever

Always Forever nu este doar un festival, ci o stare de spirit. Este despre conexiunea dintre muzică, artă și spațiul istoric, oferind o platformă unde comunitatea se poate exprima liber sub semnul calității și al inovației.

Bazar Production 

Cu o activitate de peste 25 de ani în industria de entertainment, Bazar Production semnează organizarea a peste 1.000 de evenimente care au adunat, împreună, peste un milion de spectatori. Expertiza noastră acoperă proiecte de diverse scări, de la festivaluri de nișă până la mari producții pe stadioane.

Deținător al unor branduri iconice precum The Mission, Always Forever, Fall in Love și Miez. Portofoliul include nume globale precum Kings Of Leon, Placebo sau Jessie Ware.

Producător al unor evenimente record, precum Meciul de Retragere al Generației de Aur (50.000+ spectatori pe Arena Națională) și zone de Public Viewing pentru Euro 2024.

Corporate & Producție: Partener strategic pentru branduri de top (Coca-Cola, Heineken), oferind soluții integrate de logistică, ticketing și management de eveniment la standarde internaționale.

Foto: Always Forever

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