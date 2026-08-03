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Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

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.  Actualizat 03.08.2026, 13:20
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Teste HPV și ecografii de sân, gratuite, la Unitatea Mobilă din cadrul UNTOLD Festival

La 25 de ani de la înființare, Fundația  Renașterea continuă să inoveze în domeniul prevenției și marchează o nouă  premieră în România: pentru prima dată, aduce servicii gratuite de prevenție  într-unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de muzică, demonstrând  că screeningul și educația pentru sănătate pot ajunge acolo unde sunt tinerii.  

În perioada 6–9 august, în cadrul UNTOLD Festival, femeile vor putea  beneficia GRATUIT de testare HPV și ecografii mamare în Unitatea Mobilă  de Diagnostic a Fundației Renașterea amplasată pe platoul pietonal din fața  Operei Maghiare din Cluj-Napoca, în intervalul 16:00 – 20:00

O experiență de festival care poate salva vieți 

UNTOLD reunește anual zeci de mii de oameni din România și din întreaga  lume, iar prezența Unității Mobile a Fundației Renașterea creează o  oportunitate unică de a ajunge la un public tânăr, activ și deschis către  informații care pot face diferența. 

Multe dintre femeile și fetele care vor vizita Unitatea Mobilă pot face, poate  pentru prima dată, un pas simplu, dar extrem de important pentru sănătatea  lor: un test de prevenție. 

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„De 25 de ani, misiunea Fundației Renașterea este să aducă prevenția mai  aproape de oameni și să transforme grija pentru sănătate într-un gest firesc.  Anul acesta facem un pas nou și venim într-un loc în care se află foarte mulți  tineri – la Festivalul UNTOLD. 

Faptul că putem vorbi despre sănătatea femeii într-un festival internațional  este o premieră pentru noi și un semnal important: informația medicală trebuie  să ajungă acolo unde sunt tinerii. 

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Cancerul de sân și cancerul de col uterin pot fi prevenite sau depistate din  timp, iar un control simplu poate reprezenta o decizie care schimbă un destin.  Ne dorim ca femeile și fetele care vor veni la Unitatea Mobilă să plece nu doar  cu un rezultat medical liniștitor, ci și cu convingerea că grija pentru sănătate și  prevenția trebuie să înceapă din tinerețe și să devină un obicei firesc. 

Le invităm pe toate participantele la UNTOLD să transforme câteva minute din  experiența festivalului într-un prim pas către păstrarea sănătății.” a declarat  Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Această inițiativă este realizată în parteneriat cu UNTOLD și susținută de MSD România, care  se alătură demersului Fundației Renașterea de a aduce prevenția mai aproape de tineri.  

„UNTOLD înseamnă comunitate și grijă pentru cei care fac parte din universul nostru. O  mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să  folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot  avea un impact real în viața oamenilor. Alături de Fundația Renașterea, ne dorim să  aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și  ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte  dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași  concreți pentru o stare de bine și sănătate.” a declarat Ioana Chereji, Head of  Communication UNTOLD Universe

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti-HPV și prin screening regulat, iar  cancerul de sân are șanse mult mai mari de tratament atunci când este descoperit într-un  stadiu incipient. Prevenția începe cu informarea și cu curajul de a merge la un control. 

Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

„Prevenția este cu adevărat eficientă atunci când iese din cabinetul medical și ajunge în  mijlocul comunității. De aceea, alegem să fim prezenți acolo unde sunt oamenii, unde se  întâlnesc, se conectează și se bucură de experiențe memorabile, precum UNTOLD.  Împreună cu Fundația Renașterea, aducem informații corecte și servicii gratuite de  prevenție mai aproape de tineri, pentru că vaccinarea anti-HPV și screeningul salvează  vieți, iar accesul la prevenție ar trebui să fie simplu, firesc și la îndemâna tuturor.” a  declarat Livia Stan – Policy and Market Acces Director MSD România și Republica  Moldova

Evenimentul beneficiază de implicarea echipei medicale a Institutului Oncologic „Prof. Dr.  Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca, instituție de referință în oncologia românească. Medicii și  asistenții medicali ai institutului vor asigura, în cadrul Unității Mobile a Fundației Renașterea,  recoltarea testelor HPV și efectuarea ecografiilor mamare gratuite, contribuind la desfășurarea  unui program de prevenție la cele mai înalte standarde medicale. 

Acțiunea este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, care susține acest  demers dedicat prevenției și sănătății femeilor. 

Fă primul pas pentru sănătatea ta! 

Dacă ești la UNTOLD, vino să ne vizitezi. Nu trebuie să ai teamă și nici să amâni. O discuție  cu un specialist, o informație corectă sau un test făcut la timp pot fi cele mai importante alegeri  pentru sănătatea ta. 

La UNTOLD, anul acesta, pe lângă muzică și experiențe memorabile, există și un mesaj care  poate face diferența: prevenția salvează vieți. 

Cum te poți pregăti pentru testarea HPV? 

Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

Testarea HPV este o investigație simplă și importantă pentru prevenirea cancerului de col  uterin. Pentru ca rezultatul să fie cât mai corect, este recomandat ca înainte de recoltare: – să nu existe menstruație în momentul testării; 

  • să fie evitat contactul sexual cu aproximativ 48 de ore înainte;
  • să nu fie utilizate ovule, creme sau tratamente administrate intravaginal cu aproximativ  48 de ore înainte de recoltare. 

Cui îi este recomandată ecografia de sân? 

Ecografia mamară este o investigație sigură, nedureroasă și neiradiantă, recomandată în  special femeilor tinere, dar și tuturor celor care doresc să își verifice sănătatea sânilor. Aceasta poate fi realizată atât ca metodă de prevenție și monitorizare, cât și atunci când apar  modificări care trebuie evaluate de un medic specialist. 

Informația corectă este primul pas spre prevenție 

Pe lângă serviciile medicale oferite în Unitatea Mobilă, specialiștii Fundației Renașterea vor fi  prezenți pentru a răspunde întrebărilor participanților și pentru a oferi informații despre: prevenția și testarea HPV; testarea Babeș-Papanicolau; importanța controalelor regulate; prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin. 

De asemenea, Fundația Renașterea va avea un stand în zona de activări a festivalului, unde  participantele sunt așteptate cu informații, surprize și premii.

Foto: Fundația Renașterea

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