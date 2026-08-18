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De ce confirmarea timpurie a sarcinii este importantă pentru sănătatea fătului

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Sunt însărcinată? Și, dacă da, ce pot face încă de la început pentru sănătatea viitorului meu copil? Primul pas este să aveți grijă de voi și să adoptați câteva măsuri simple, începând cu efectuarea unui test de sarcină cât mai devreme.

S-ar putea să fiu însărcinată. Și acum?

V-ați simțit vreodată de parcă o turmă de cai sălbatici v-ar galopa prin minte? 

Exact asta poate simți o femeie care bănuiește că ar putea fi însărcinată. Indiferent dacă sarcina a fost planificată și mult așteptată, gândul că în interiorul vostru se formează deja o nouă viață vine cu o responsabilitate atât de mare și cu atât de multe schimbări, încât este firesc să nu știți de unde să începeți.

De aceea, astăzi vom răspunde scurt și clar la cele mai importante întrebări!

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Cum putem confirma sarcina cât mai devreme? De ce sunt atât de importante primele săptămâni după concepție? Ce schimbări ar trebui să facem în viața de zi cu zi în primul trimestru, pentru a-i oferi bebelușului cea mai bună îngrijire?

Ce se întâmplă în primul trimestru?

Formarea noii vieți are loc cu o viteză incredibilă, iar primele 12 săptămâni după fecundare sunt extrem de importante.

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Săptămânile 1–3 (Concepție și implantare): Din punct de vedere obstetric, sarcina se calculează începând cu prima zi a ultimului ciclu menstrual. După fertilizare, embrionul se deplasează către uter și se implantează în mucoasa acestuia.

Săptămâna 4: Embrionul are dimensiunea unui sâmbure de mac. Se formează cele trei straturi principale de celule, din care se vor dezvolta ulterior toate organele, țesuturile și sistemul nervos.

Săptămânile 5–6: Inimioara embrionului (de mărimea unui bob de susan) bate pentru prima dată! Începe închiderea tubului neural, din care se formează creierul și măduva spinării.

Săptămânile 7–8: Se conturează trăsăturile feței, precum și micile muguri care se transformă rapid în mânuțe și piciorușe. Începe osificarea scheletului.

Săptămânile 9–10: Degetele de la mâini și picioare se separă, iar organele principale – intestinele, ficatul și rinichii – încep să funcționeze parțial.

Săptămânile 11–12: Fătul are deja mărimea unei lămâi verzi, se mișcă activ (deși încă nu îl simțiți) și are unghii formate și reflexe.

Cele mai importante suplimente alimentare:

Acid folic: Extrem de important pentru prevenirea defectelor tubului neural (cum ar fi spina bifida). Este important să începeți să luați suplimentul încă din faza de planificare a sarcinii sau imediat după un test de sarcină pozitiv. 

Vitamina D3: Susține sistemul imunitar și asimilarea corectă a calciului, necesar pentru dezvoltarea normală a sistemului osos.

Omega-3: Esențial pentru dezvoltarea creierului și a retinei bebelușului.

Fier și iod: Se administrează la recomandarea medicului, în funcție de nevoile individuale și de rezultatele analizelor de sânge.

Primele investigații obligatorii:

Ecografie (6–8 săptămâni): Confirmă sarcina intrauterină (exclude sarcina extrauterină) și prezența bătăilor cardiace.

Analize de sânge: Hemoleucogramă completă, grupa sanguină și factorul Rh, determinarea glicemiei la jeun.

Screening pentru infecții: Test pentru toxoplasmoză, rubeolă, citomegalovirus (profil TORCH), hepatită B, hepatită C și HIV.

Screening biochimic (săptămânile 11–13): Combinație de ecografie și analiză de sânge pentru evaluarea riscului de anomalii cromozomiale (de ex. sindromul Down).

Cât de devreme pot face un test de sarcină?

Chiar din a șaptea zi după actul sexual – folosind testul de sarcină precoce Presto. Acesta a fost special conceput astfel încât să nu fie necesar să așteptați întârzierea menstruației pentru a efectua un test de sarcină la domiciliu. Presto este accesibil și ușor de utilizat acasă și conține două casete, dintre care una se utilizează chiar înainte de întârzierea menstruației, iar a doua servește ca test de control pentru confirmarea rezultatului.

Cum funcționează testul? Presto măsoară nivelul hormonului HCG (gonadotropină corionică), care este eliminat în urină imediat după concepție. Astfel, obțineți un rezultat suficient de devreme pentru a putea lua toate măsurile esențiale în îngrijirea viitorului bebeluș.

Da și nu: ce este permis în primul trimestru?

Dacă testul de sarcină este pozitiv, cel mai important lucru este să fiți consultată mai întâi de un medic, care să vă prescrie toate analizele necesare. Există analize standard și suplimente pentru viitoarele mame, dar este important ca acestea să vă fie prescrise de un medic, după ce acesta vă cunoaște starea de sănătate.

Există însă și câteva reguli pe care trebuie să le respectați în această perioadă, pentru a reduce la minimum orice risc pentru bebelușul dumneavoastră.

● Evitați carnea crudă, inclusiv sushi sau fripturile în sânge. Când consumați carne, pește sau ouă, acestea trebuie să fie întotdeauna bine gătite.

● Nu consumați brânzeturi moi, brânzeturi cu mucegai și nu beți lapte nepasteurizat.

● Hidratați-vă suficient. Beți apă și ceaiuri din plante, limitați consumul de cafea la o ceașcă pe zi și renunțați la alcool. În această perioadă nu există o „cantitate sigură” de băuturi alcoolice!

● Evitați produsele cosmetice care conțin retinoizi sau o concentrație ridicată de acid salicilic.

● Folosiți produse naturale pentru curățenia casei, în locul detergenților agresivi. Evitați înălbitorul, amoniacul, detergenții puternic concentrați pentru curățarea cuptorului și alte produse similare, cu care riscați să inhalați vapori toxici.

● Dacă aveți o pisică, rugați pe cineva din familie să îi curețe litiera – Excrementele pisicilor sunt un vector principal al parazitului Toxoplasma gondii, care este extrem de periculos pentru făt în primele stadii ale sarcinii.

● Amânați vizitele la saună sau la solar. Și băile fierbinți pot prezenta riscuri.

Și, nu în ultimul rând, nu vă auto-medicați dacă aveți vreun disconfort. Rolul medicului dumneavoastră este să vă monitorizeze strict starea de sănătate și să ia decizii, iar al dumneavoastră este să îl informați regulat cu privire la orice simptome posibile.

Restul, după cum vedeți, nu este deloc complicat!

Nu durează mai mult de 10-15 minute să vă informați cu privire la unele dintre cele mai frecvente riscuri, pentru a putea face schimbări foarte mici în obiceiurile dvs. zilnice. Cu ajutorul unui test de sarcină precoce, puteți afla la timp că așteptați un copil, iar acest lucru vă oferă avantajul imens de a începe să aveți grijă de dumneavoastră încă din primele săptămâni importante. 

Faceți acest lucru în cunoștință de cauză și cu liniște!

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