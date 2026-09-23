Noile tendinte AW26 cu Zalando

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Sezonul Toamnă/Iarnă 2026 marchează o întoarcere spre autenticitate și exprimare liberă, aducând în prim-plan o garderobă definită de piese cu personalitate și contrast. Campania AW26 de la Zalando explorează această tranziție printr-o îmbinare de stiluri, transformând alegerile vestimentare zilnice într-o manifestare a propriei identități

Noile colecții mizează pe aerul nostalgic al pieselor retro, combinând perfect versatilitate denimului cu texturile confortabile ale tricotajelor. În același timp, maximalismul îndrăzneț rupe tiparele simplității. Împreună, aceste trenduri nu propun doar simple haine, ci piese cu o semnificație reală, concepute să îți completeze colecția personală.

Pasiune Retro- O noua versiune a stilului classic

Forme și stiluri din trecut revin la viață în materiale și culori noi, adaptate perfect pentru garderoba actuală. Piesele iconice ale deceniilor trecute sunt reinventate acum prin texturi contemporane și nuanțe surprinzătoare, oferind acel mix ideal între nostalgia retro și confortul de zi cu zi.

Descoperă colecția integrală: https://www.zalando.ro/collections/o-wX_DjqRRm/

Tricotaje ce dau tonul- Texturi îndrăznețe și detalii excentrice

Întâmpină sezonul rece cu stil și personalitate. Tricotajele nu mai sunt doar piese simple pentru confort, ci devin elementul central al oricărei ținute. Colecția aduce în prim-plan piese voluminoase, cutexturi îndrăznețe și detalii excentrice care transformă complet clasicul pulover. De la modele supradimensionate și împletituri geometrice, până la inserții inedite, aceste tricotaje sunt create pentru a atrage toate privirile și pentru a adăuga un plus de caracter garderobei tale de iarnă.

Descoperă colecția integrală: https://www.zalando.ro/collections/BxZPUIdORYW/

Denim de moment

Denimul depășește granițele stilului casual și devine o declarație de rafinament. Noile colecții aduc în prim-plan croieli impecabile, finisaje moderne și siluete reinterpretate, perfecte pentru a fi purtate de zi și până seară. Fie că optezi pentru un look complet din denim, fie că îl combini cu piese excentrice, obții ținute cu un impact vizual puternic. Denimul este baza ideală pentru o garderobă actuală, plină de personalitate și stil.

Descoperă colecția integrală: https://www.zalando.ro/collections/T6-sfg3nTh2/

Maximalismul anilor 80- Structură, volum și culori captivante

Acest trend aduce o explozie de energie, volum și atitudine. Uită de simplitate și mizează pe umeri accentuați, croieli structurate și siluete puternice care domină vizual camera. Fie că alegi culori vibrante sau detalii reinterpretate într-o notă modernă, aceste costume sunt piesa de rezistență pentru oricine vrea să își exprime personalitatea fără filtre și să transforme moda de zi cu zi într-un spectacol propriu.

Descoperă colecția integrală: https://www.zalando.ro/collections/0OqiM4gARCO/

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