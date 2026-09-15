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Noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Ceasuri inteligente care pot deveni parte din stilul tău de viață

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Să fii la modă atunci când faci sport nu este imposibil, e chiar o provocare cool. Acum poți să îndeplinești această misiune foarte ușor, dacă alegi unul dintre ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Sunt smartwatch-uri care îmbină armonios energia sportului și stilul rafinat, ceea ce înseamnă că le poți purta cu încredere și atunci când te antrenezi, și când mergi la birou sau ieși în oraș. Ceasurile sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store.

Noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Ceasuri inteligente care pot deveni parte din stilul tău de viață

Accentul smart de care ai nevoie în ținutele tale

Din seria WATCH GT 7 face parte modelul standard de 41 mm, în variantele de culoare Pink, Grey, White și Blue. Este un ceas într-o formă compactă, care se va integra cu ușurință în ținutele tale, indiferent de stilul pe care îl alegi.

Edițiile Pink și Blue sunt dotate cu o curea din fluoroelastomer, cu designul EasyCross prin care marginile curelei sunt ascunse, pentru un aspect elegant și o fixare sigură și confortabilă. Versiunea Grey are o curea din piele vegană compozită, cu o textură moale și ușor de curățat.

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Seria include și modelele GT 7 de 46 mm, în nuanțele Black, Yellow și Blue, și GT 7 Pro – variantele Black, Yellow și Green, pe care i le poți recomanda partenerului tău.

WATCH GT 7 Pro se remarcă printr-un aspect premium și o durabilitate ridicată, asigurată de materialele din care este fabricat: aliaj de titan de calitate aerospațială pentru carcasă, ceramică nanocristalină pentru ramă și sticlă de safir în cazul ecranului. Toate acestea îi conferă smartwatch-ului o rezistență deosebită la abraziune și coroziune.

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Noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Ceasuri inteligente care pot deveni parte din stilul tău de viață

Antrenamente scurte sau sport intens, monitorizate direct de la încheietură

Prin aspectul și caracteristicile lor, smartwatch-urile din această serie vin, în egală măsură, cu o declarație de stil și un angajament de a te susține în timpul celor mai solicitante antrenamente.

Un ceas HUAWEI GT 7 este un partener pe care te poți baza și atunci când te bucuri de o plimbare cu bicicleta, și când cobori pe pârtii înzăpezite sau când mergi, zi de zi, la birou.

WATCH GT 7 te va ajuta să înțelegi mai bine beneficiile mersului pe bicicletă și îți va oferi, totodată, o experiență de pedalare mai bine organizată, mai plăcută și mai sigură. Folosește opțiunea My Routes din aplicația HUAWEI Health și astfel poți transfera de pe telefon pe smartwatch rutele pe care vrei să le parcurgi. Funcția Climb Planning îți va îmbunătăți eficiența mișcării pentru că îți va arăta de la început date despre lungimea traseului, pantă și diferența de nivel. La final, vei primi o analiză a sesiunii de pedalare, bazată pe inteligența artificială.

Ceasul este dotat și cu funcția Sharp Turn Alerts, care te va avertiza dacă te apropii de o zonă cu viraje strâmte atunci când mergi cu bicicleta pe șosea. Vei ști astfel când trebuie să reduci viteza ca să fii în siguranță.

Seria HUAWEI WATCH GT 7 îți propune și un set de funcții dedicate sporturilor de iarnă, practicate atât în interior, cât și în exterior. Unul dintre avantaje este acela că ai acces la peste 3.000 de stațiuni de schi din 59 de țări. Nu trebuie decât să descarci harta de care ai nevoie și vei putea verifica direct de la încheietură denumirile pârtiilor, locul unde se află fiecare, nivelurile de dificultate – marcate cu culori diferite pentru mai multă claritate, precum și zona de amplasare a teleschiurilor. În plus, smartwatch-ul asigură urmărirea în timp real a traseului, a distanței și a vitezei medii cu care schiezi, ceea ce înseamnă că vei avea mereu date clare despre evoluția ta.

Pentru zilele în care nu ai timp de antrenamente complexe, WATCH GT 7 îți pune la dispoziție aplicația Mini-workout. Aceasta te va ghida în sesiuni de mișcare de 30 de secunde, până la 1 minut, gândite special pentru anumite zone ale corpului, unde simți uneori durere din cauza orelor petrecute pe scaun, la birou. Nu ai nevoie de echipament sau de vreun loc special în care să faci aceste exerciții pentru că ele presupun doar mișcări simple ale gâtului, umerilor sau spatelui care te vor face să scapi de senzația de rigiditate.

Noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Ceasuri inteligente care pot deveni parte din stilul tău de viață

Un nou nivel de atenție pentru sănătatea ta

Ceasurile din seria GT 7 acordă atenție și stării tale fizice și emoționale. Morning Briefing este o nouă funcție care îți oferă zilnic un rezumat matinal despre condiția ta fizică pe baza datelor despre activitatea ta din ziua anterioară. De asemenea, vine cu recomandări personalizate privind antrenamentele și odihna, susținându-te să adopți un stil de viață sănătos.

În mod similar, funcția Physical Readiness îți evaluează starea ținând cont de calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), starea emoțională și caloriile arse și stabilește nivelul tău de pregătire pentru a face față unei noi zile. Acesta poate fi excelent, bun, moderat, scăzut și care necesită atenție.

Noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Ceasuri inteligente care pot deveni parte din stilul tău de viață

Autonomie extinsă a bateriei

Indiferent că lucrezi, te antrenezi sau te bucuri de timpul tău liber, ceasurile din seria WATCH GT 7 sunt pregătite să te susțină pe tot parcursul zilei cu datele de care ai nevoie. Asta și datorită bateriei lor puternice. Modelul GT 7 de 41 mm are o autonomie de două săptămâni de folosire într-un ritm mai puțin intens și de 7 zile de utilizare obișnuită.

În cazul modelelor WATCH GT 7 Pro și WATCH GT 7 de 46 mm, bateria are o autonomie de 21 de zile în condiții de utilizare mai redusă și de 12 zile de folosire normală.

Asta înseamnă mai multă libertate de mișcare pentru tine, un avantaj oferit și de faptul că poți folosi smartwatch-urile pentru plăți contactless, prin serviciul Curve Pay. Ceasurile sunt compatibile, în egală măsură, cu dispozitivele iOS și Android.

Noua serie HUAWEI WATCH GT 7. Ceasuri inteligente care pot deveni parte din stilul tău de viață

HUAWEI Store, locul din care poți afla totul despre noua serie WATCH GT 7

Ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 7 sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați începând din 7 septembrie, la prețul de 1999 lei pentru modelul WATCH GT 7 Pro și de 1499 lei pentru modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm sau 41 mm. În timpul perioadei promoționale care se desfășoară până pe 13 octombrie, la achiziționarea oricărui smartwatch din seria GT 7, vei primi un cupon în valoare de 200 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, pachetul Care Plan, ale cărui beneficii pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs, și poți achiziționa alte produse la prețuri speciale.

Foto: Huawei

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