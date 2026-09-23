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Cum poți participa la Fashion Week în 2026? Answear îți transformă pasiunea pentru modă într-o experiență la Milano, Copenhaga sau Paris

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.  Actualizat 23.09.2026, 12:12
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Fashion Week înseamnă mai mult decât podiumuri și colecții noi. Înseamnă orașe care respiră modă, street style, look-uri statement, oameni care transformă fiecare apariție într-o formă de expresie și experiențe pe care le ții minte mult timp după ce luminile show-urilor se sting. Iar în acest sezon, experiența Fashion Week poate fi mai aproape decât crezi.

Dacă ai urmărit măcar o dată imaginile din timpul Fashion Week, probabil ai remarcat că spectacolul începe cu mult înainte de primul look prezentat pe podium. Pe străzile din Milano, Paris sau Copenhaga, moda este peste tot: în ținutele invitaților, în detaliile de styling, în cafenelele pline de editori și creatori de conținut și în energia unui oraș care, pentru câteva zile, devine capitala modei.

Dar cum ajungi, de fapt, la Fashion Week?

În 2026, Answear îți propune să nu te mai limitezi la a privi experiența de pe ecran. Cu ocazia aniversării de 15 ani, brandul lansează un concurs prin care poți câștiga acces la un show din cadrul Fashion Week, în una dintre cele mai importante capitale ale modei: Milano, Copenhaga sau Paris.

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Fashion Week nu înseamnă doar un show

Există ceva special în experiența de a participa la Fashion Week. Nu este vorba doar despre colecția pe care urmează să o vezi pe podium, ci despre tot ceea ce se întâmplă în jurul ei.

De la primele ore ale dimineții, orașul se transformă într-un adevărat podium. Street style-ul devine sursă de inspirație, combinațiile de piese și accesorii spun povești, iar fiecare zonă din jurul unui show poate deveni scena unei apariții de revistă.

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Milano, cu eleganța sa sofisticată, Parisul, cu aerul său iconic și effortless, și Copenhaga, recunoscută pentru estetica sa contemporană și cool, oferă trei perspective complet diferite asupra modei.

A merge la Fashion Week înseamnă, astfel, mai mult decât să ocupi un loc la un show. Înseamnă să vezi fashion-ul din interior și să descoperi cum arată o industrie care, pentru câteva zile, devine parte din viața de zi cu zi a orașului.

15 ani de Answear, celebrați prin fashion

Pentru Answear, 2026 marchează 15 ani de stil, inspirație și evoluție în lumea modei.

Lansat în 2011 ca un magazin online multi-brand, Answear s-a dezvoltat constant și este astăzi prezent în 12 piețe europene, cu un portofoliu de peste 800 de branduri premium.

În ultimii ani, universul Answear s-a extins dincolo de experiența de shopping online. În 2024, brandul a deschis Answear Concept Store, un spațiu de 2.000 de metri pătrați în cadrul Fabryka Norblina din Varșovia.

În primăvara acestui an, aceeași locație a găzduit Answear Runway SS26, primul fashion show al brandului. Peste 20 de branduri au fost reunite într-un show care a explorat diferite interpretări ale modei contemporane.

Este o evoluție care spune multe despre felul în care s-a schimbat și relația noastră cu fashion-ul: de la haine și shopping la inspirație, experiențe și exprimarea stilului personal.

Cum poți participa la Fashion Week în 2026? Answear îți transformă pasiunea pentru modă într-o experiență la Milano, Copenhaga sau Paris

Cum participi la concursul Answear „15 Years of Style”

Dacă Fashion Week este pe lista ta de experiențe pe care vrei să le trăiești cel puțin o dată, concursul Answear poate fi ocazia perfectă.

În perioada 22 septembrie – 28 octombrie 2026, poți intra în cursa pentru o experiență Fashion Week în Milano, Copenhaga sau Paris.

Mecanismul este simplu:

1. Faci o achiziție de minimum 480 RON pe Answear.

2. Creezi un styling inspirat de Fashion Week. Poate fi minimalist, elegant, experimental sau pur și simplu foarte „tu”. Nu există o singură definiție a stilului, iar tocmai perspectiva personală este cea care contează.

3. Publici look-ul pe Instagram și dai tag contului @answear_ro.

4. Folosești hashtagurile #15yearsofanswear #concurs

5. Completezi formularul de înscriere în concurs.

Ce poți câștiga?

Premiul cel mare este, literalmente, o experiență de fashion pe care nu o trăiești în fiecare zi.

10 câștigători vor primi acces dublu la un show din cadrul Fashion Week, în Milano, Copenhaga sau Paris, iar zborurile și cazarea sunt incluse.

Asta înseamnă că poți transforma un look creat pentru Instagram într-o călătorie în mijlocul unuia dintre cele mai importante evenimente din industria modei.

Și pentru că un concurs aniversar merită mai mult de un singur tip de premiu, Answear pune în joc și 15 carduri cadou în valoare de 1.850 RON fiecare, care pot fi folosite pentru shopping pe platformă.

De la inspirație la experiență

Poate că acesta este și cel mai frumos lucru pe care îl poate face fashion-ul: să transforme inspirația în ceva personal.

Un look văzut pe stradă poate deveni punctul de plecare pentru propria ținută. O colecție poate schimba modul în care privești un anumit trend. Iar o imagine din Fashion Week pe care ai salvat-o cândva poate deveni, cine știe, experiența pe care o trăiești chiar tu.

Concursul Answear „15 Years of Style” are loc între 22 septembrie și 28 octombrie 2026. Pentru regulament, detalii și înscriere, accesează pagina dedicată concursului.

Foto: answear

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