Kanye West a suferit un episod psihotic ce a durat patru luni. Artistul susține că a pierdut contactul cu realitatea

După ani de comportament public neregulat și antisemit, Kanye West și-a cerut scuze și a detaliat lupta sa cu tulburarea bipolară, spunând că „a pierdut contactul cu realitatea”.

Kanye West, episod psihotic ce a durat 4 luni

Într-o amplă declarație în care și-a cerut scuze și pentru comportamentul său antisemit, rapperul american a împărtășit o perspectivă rară asupra luptei sale continue cu sănătatea mintală.

„La începutul anului 2025, am căzut într-un episod maniacal de patru luni, cu comportament psihotic, paranoic și impulsiv, care mi-a distrus viața”, a scris West în declarația sa, potrivit Eonline.

„Pe măsură ce situația devenea din ce în ce mai nesustenabilă, au fost momente în care nu am mai vrut să fiu aici”, a mai spus fostul soț al lui Kim Kardashian.

Vorbind despre episoadele sale psihotice, artistul a menționat că „cel mai înfricoșător lucru” era că era convins că nu are nevoie de ajutor.

„Te orbește, dar ești convins că ai o perspectivă clară”, a explicat el.

„Te simți puternic, sigur, de neoprit. Am pierdut contactul cu realitatea. Lucrurile s-au înrăutățit cu cât am ignorat mai mult problema”, a continuat Kanye West.

Artistul, ajutat de Bianca Censori

Kanye West a continuat, menționând că momentele care urmează unui episod intens sunt cele în care „rămășițele bolii lovesc cel mai puternic” și a povestit că soția sa, Bianca Censori, cu care s-a căsătorit în 2022, l-a încurajat să ceară ajutor.

„Am găsit alinare pe forumurile Reddit, dintre toate locurile”, a continuat West.

„Diferiți oameni vorbesc despre episoade maniacale sau depresive de natură similară. Le-am citit poveștile și mi-am dat seama că nu sunt singur”, a mărturisit el.

Artistul în vârstă de 48 de ani, care este tatăl a patru copii, pare să-și fi retras și declarațiile din februarie 2025, când susținea că simptomele sale bipolare sunt, de fapt, autism.

„Nu sunt doar eu cel care le distrug întreaga viață o dată pe an, în ciuda faptului că iau medicamente în fiecare zi”, a continuat West, „și mi se spune de către așa-numiții cei mai buni doctori din lume că nu sunt bipolar, ci doar experimentez «simptome de autism».”

Kanye West a precizat că încă învață să își gestioneze corect sănătatea mintală.

„Pe măsură ce îmi găsesc noul nivel de bază și noul centru printr-un regim eficient de medicație, terapie, exerciții fizice și un stil de viață curat, am o claritate nouă, mult necesară”, a adăugat el.

„Îmi revărs energia în artă pozitivă și semnificativă: muzică, îmbrăcăminte, design și alte idei noi pentru a ajuta lumea”, a mai spus artistul.

