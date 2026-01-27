Kanye West a suferit un episod psihotic ce a durat patru luni. Artistul susține că a pierdut contactul cu realitatea

Kanye West a continuat, menționând că momentele care urmează unui episod intens sunt cele în care „rămășițele bolii lovesc cel mai puternic” și a povestit că soția sa, Bianca Censori, cu care s-a căsătorit în 2022, l-a încurajat să ceară ajutor.
„Am găsit alinare pe forumurile Reddit, dintre toate locurile”, a continuat West.
„Diferiți oameni vorbesc despre episoade maniacale sau depresive de natură similară. Le-am citit poveștile și mi-am dat seama că nu sunt singur”, a mărturisit el.
Artistul în vârstă de 48 de ani, care este tatăl a patru copii, pare să-și fi retras și declarațiile din februarie 2025, când susținea că simptomele sale bipolare sunt, de fapt, autism.
„Nu sunt doar eu cel care le distrug întreaga viață o dată pe an, în ciuda faptului că iau medicamente în fiecare zi”, a continuat West, „și mi se spune de către așa-numiții cei mai buni doctori din lume că nu sunt bipolar, ci doar experimentez «simptome de autism».”
Kanye West a precizat că încă învață să își gestioneze corect sănătatea mintală.
„Pe măsură ce îmi găsesc noul nivel de bază și noul centru printr-un regim eficient de medicație, terapie, exerciții fizice și un stil de viață curat, am o claritate nouă, mult necesară”, a adăugat el.
„Îmi revărs energia în artă pozitivă și semnificativă: muzică, îmbrăcăminte, design și alte idei noi pentru a ajuta lumea”, a mai spus artistul.
Sursă foto: Hepta
