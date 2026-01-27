Influencerița braziliană Jessica Daugirdas a murit, la trei ani după ce a fost diagnosticată cu cancer colorectal. Avea 35 de ani.

Anunțul familiei și mesajul de despărțire

Familia lui Daugirdas a anunțat decesul într-o postare publicată pe contul ei, pe 25 ianuarie.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Jessicăi”, a scris familia vedetei în portugheză. „Dumnezeu, în înțelepciunea Sa infinită, a luat la El războinica noastră, după ce a luptat cu curaj până la capăt, cu putere, credință și curaj.”

„În aceste momente de durere, ne unim în rugăciune pentru ca Domnul să aline inimile tuturor membrilor familiei și prietenilor, iar pacea lui Hristos să îi întărească pe fiecare în parte”, a continuat familia, încheind anunțul cu versetul biblic 2 Timotei 4:7: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.”

Vestea morții lui Daugirdas vine după ce sora ei, Gabi, dezvăluise săptămâna trecută că influencerița fusese internată din cauza unui caz de sepsis. Într-o postare pe Instagramul Jessicăi, Gabi a revenit cu un mesaj pentru urmăritori, după ce primise numeroase întrebări de la fani îngrijorați.

„Jessica este încă internată în secția semi‑intensivă din cauza unui caz grav de sepsis”, a scris Gabi pe 21 ianuarie, cu cinci zile înainte de anunțul morții.

„Continuă să primească tratament, este îngrijită foarte bine de echipa medicală și este monitorizată îndeaproape de familie. Ia multe medicamente, ceea ce o face să se simtă foarte rău, așa că nu a putut să‑și folosească telefonul.”

Confesiunile influenceriței despre boală și vulnerabilitate

Daugirdas și‑a construit o comunitate pe Instagram și TikTok, unde avea peste 100.000 de urmăritori, după ce a început să documenteze experiența trăită cu diagnosticul ei.

Într‑o postare din 28 decembrie 2023, influencerița a reflectat asupra ultimului an din viața ei, scriind că a fost „cel mai dificil și provocator an din întreaga mea viață”

Ea a dezvăluit că în 2023 a aflat că are cancer colorectal și, în același an, a trecut printr‑o intervenție chirurgicală experimentală pentru a‑și păstra uterul, a urmat chimioterapie orală și radioterapie, o operație pentru îndepărtarea cancerului și o procedură de reconstrucție a uterului.

O parte importantă din conținutul ei era dedicată documentării vieții cu o stomă. Daugirdas a scris atunci că cea mai mare lecție învățată din diagnosticul ei a fost nevoia de a depinde de alții. „Pentru mine, asta a fost mai dureros decât să aflu că am cancer. Au fost zile în care aveam nevoie de cineva chiar și ca să mă ajute să mă îmbrac”, a mărturisit ea.

Într‑un videoclip din martie 2025, influencerița a povestit cum a descoperit diagnosticul: inițial a avut senzația de constipație, apoi a observat tot mai mult sânge în scaun. După o colonoscopie, medicii au confirmat că avea un polip în rect și a început tratamentul.

Reacțiile emoționante ale fanilor după anunțul morții

Urmăritorii lui Daugirdas și‑au exprimat durerea în comentariile postării care anunța moartea ei.

„Odihnește‑te în pace, Jeje! Lumina ta va continua aici pe pământ, iar zâmbetul, reziliența și credința ta vor rămâne întipărite în memoria noastră. Ești eternă în noi. Mulțumim pentru tot! Domnul să aline inimile familiei tale”, a scris cineva.

„Nu te vom uita niciodată, Jessica. Putere pentru toată familia și prietenii”, a adăugat altcineva.

