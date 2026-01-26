Floyd Vivino, îndrăgitul prezentator TV, comedian și muzician din New Jersey, cunoscut sub numele de Uncle Floyd, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat fratele în mediul online.

Anunțul trist al familiei Vivino

„Cu inima grea sunt trist să anunț trecerea în neființă a fratelui meu și a unchiului preferat al tuturor, Floyd Vivino”, a scris Jerry Vivino într-o postare pe Facebook.

Potrivit fratelui său, artistul a murit după doi ani și jumătate de probleme de sănătate.

„Uncle Floyd”, un fenomen TV care a cucerit generații

Floyd Vivino este cunoscut în special pentru emisiunea sa de varietăți pentru copii, care a devenit un succes și în rândul adulților.

Primul său show TV, „Uncle Floyd & His Friends”, a debutat pe cablu în ianuarie 1974, pe UA Columbia Network. În noiembrie 1974, emisiunea a trecut de pe cablu pe televiziunea clasică, pe Channel 68 din West Orange, și a continuat să fie difuzată până în 2001.

Show-ul său a avut numeroși invitați celebri și momente muzicale — în special interpretările la pian ale lui Vivino.

Într-un interviu din 2023 realizat de fiul său, Massimo, Vivino a spus că a fost inspirat să intre în lumea divertismentului datorită dragostei pentru public.

„(Am fost inspirat de) faptul că vedeam publicul râzând, aplaudând și unindu-se prin umor și divertisment într-un mod bun și pozitiv”, a spus Vivino.

Cariera după închiderea emisiunii

După ce emisiunea sa a fost scoasă din grilă, Vivino a continuat să susțină spectacole de comedie în New Jersey, sub numele „Uncle Floyd’s Wild West Show”. A prezentat și o emisiune radio, „Uncle Floyd on the Radio”. În august 2024, a lansat un podcast alături de prietenul și colegul său de scenă, Scott Gordon, în care răspundeau la întrebări și discutau despre lumea showbizului.

Emisiunea sa rămâne un cult clasic, cu clipuri care circulă de ani de zile pe YouTube.

Un artist format în New Jersey și New York

Vivino a crescut în Paterson și Glen Rock, unde a urmat liceul. A studiat la American Academy of Dramatic Arts și la American Mime Theater din New York.

În același interviu din 2023, Vivino i-a spus fiului său că publicul l-a încurajat mereu de-a lungul carierei, la fel ca profesorii săi din școală.

„Din păcate, majoritatea elevilor nu își apreciază profesorii decât ani mai târziu”, a spus Vivino. „Apoi înțelegem — acum înțeleg cum profesorii mei m-au ghidat și m-au făcut să mă simt confortabil în sala de spectacole a școlii și în piesele de teatru.”

Fratele său i-a adus un omagiu emoționant pe Facebook.

„Odihnește-te în pace, frate mai mare”, a scris acesta. „Ne vei lipsi, dar vei fi mereu amintit de prieteni, familie și de fanii tăi iubitori.”

Fanii au transmis mesaje de condoleanțe pe măsură ce vestea morții sale s-a răspândit vineri, printre ei numărându-se și primarul orașului Paterson.

„FOARTE TRIST. Uncle Floyd era ca un membru al familiei pentru mine. Mama mea râdea la toate glumele lui, iar soția mea îi adora numerele de comedie. Din păcate, unul dintre cei mai amuzanți oameni născuți în Paterson a părăsit această lume. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Floyd Vivino”, a transmis primarul Andre Sayegh pe Facebook.

Familia lui Vivino pregătește o ceremonie privată, urmând ca un eveniment public să fie organizat la o dată ulterioară.

